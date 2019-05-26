曼联在08/09赛季没有取得满意的成绩，所以球队今夏的引援计划有更高的标准，哪怕是拉莫斯这样的大将也有想法纳入阵容，不过球队忽略了大笔资金引进桑切斯之后的无力，再就是拉莫斯本人的个性恐制造更衣室的矛盾。近期外媒爆出想引入拉莫斯的球队包括曼联、尤文、利物浦、和中超球队，如果皇马队长去意坚决的话，最可能加盟哪支球队呢。

个人认为如果尤文可以出相应的转会费的话，拉莫斯和C罗再度协力出战是最佳的方案，这对组合不需要磨合就能擦出火花，尤文也有习惯性使用老将的惯例，拉莫斯和基耶利尼联手，那防线的确会固若金汤。尤文此前在欧冠中被淘汰，就是因为队内伤情严重，最为重要的是基耶利尼缺席了两回合的比赛，如果拉莫斯驾临则可能展望一下新赛季的欧冠前景，因为C罗和拉莫斯可都是皇马三冠王的绝对功臣。

因为很多人认为尤文不可能出太多的转会费，而能出大价格的就是中超球队了，如果伊瓜因想更轻松的踢球和赚更多的银子倒是会选择来中超驰骋。不过以拉莫斯目前的状态和个性，暂时可能不会考虑中超，而是选择在英超和意甲尝试更多的可能。尤文在其中是有优势的，那就是意甲冠军似乎是斑马军团每个赛季的囊中之物，而英超争冠无论是利物浦还是曼联都没绝对的把握，第一联赛的魔鬼赛程让很多西甲加盟的球员无法适应，这一点也可能影响拉莫斯的选择。

很多人认为利物浦寄望让拉莫斯和范迪克联手加固防线，这样的话球队欧冠斩获冠军将更为容易一些，萨拉赫也不会再度被抱摔因伤下场，但是这一点的臆测的可能性不高。个人认为无论是克洛普还是利物浦高层未必会纳入拉莫斯这样的老将，他们更寄望的是年轻血液的注入。曼联的防线的漏洞是很大的，如果有这样的老将坐镇倒是能提升实力，球队下赛季没有欧冠，拉莫斯是否能接受打欧联杯也是一个问号。

曼联现在试图想挽留博格巴，这位天才球员是更衣室的不稳定因素，因为除了爱对媒体随意发声外，公开示好皇马和巴萨也是平常事，如果有一位更硬派的队友能掌控更衣室的话，倒是有利无害的。拉莫斯担当皇马队长对年，管控更衣室同样有能力，如果真加盟红魔，主帅倒是会省心，不过前提是让拉莫斯对索帅绝对服从和协助。

外媒体爆出拉莫斯之所以离开皇马是因为和主席弗洛伦蒂诺关系破裂，两人甚至吵架，这样的大牌纳入其他球队的阵容中，主帅的确也需要一些胆魄和冒险精神，自然C罗所在的尤文不存在这个问题。目前的皇马基本答应切尔西一亿英镑放走阿扎尔的愿望，高层和队长失和后一定想尽快的送走拉莫斯，所以8亿欧元的解约金未必会成为拉莫斯转会的绊脚石。C罗和皇马高层也曾有矛盾，所以邀请前队友加盟也更有利，接下来就看尤文和C罗是不是真的希望拉莫斯来投了。

索帅已经确定了在夏天希望纳入的球员，他们是马奎尔、库利巴利、万-比萨卡、尼古拉斯-佩佩和斯旺西的丹尼尔-詹姆斯，曼联高层应该会积极的纳入新援。索帅也罗列了一个离队的球员名单，分别是达米安、罗霍、马塔和卢卡库，目前埃雷拉、瓦伦西亚已经离队，其余四人离队的话也代表着穆帅时期纳入的大将都将离队。孔蒂在切尔西期间就想要卢卡库，现在入住国米后可能如愿的将小魔兽引入自己的帐下，只是国米出的5000万英镑的金额和红魔的希望有差距，这个还需要继续商谈解决。马塔可能回到西甲，罗霍和达米安则需要自己找下家。

上赛季曼联进球最多的是博格巴的13球，可其中有7粒点球，卢卡库打进12球位列第二，没有点球，其实小魔兽的表现并没有想象的那样差，只是索帅并不欣赏这位有身体有潜力的小魔兽罢了。值得一提的是索帅留下的拉什福德和马夏尔都打进10球，两人的状态也不够稳定。欧冠比赛中卢卡库、博格巴和拉什福德都打进2球，博格巴有一粒点球，费莱尼、马塔和马夏尔都贡献一球，从进球数上看卢卡库的确有关键性，主帅排斥他一定有其他的因素在。