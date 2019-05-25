近期关于曼城的消息是迟迟没有完成续约的萨内可能加盟拜仁，德甲老大已经确认在和蓝月亮谈判，这笔交易极其可能达成。目前拜仁是开出8000万欧元，而曼城则希望是9000万欧元，接下来两队的博弈还需要进行一段时间。不过因为萨内拒绝续约，强留是没有意义的，所以最终妥协的可能是曼城。

萨内是有实力的，但是之前却迟迟无法得到国家队主帅的信任，还是瓜帅慧眼识珠才将其纳入曼城阵中，而萨内也以不错的状态回报了主帅。经过俄罗斯世界杯的失败，勒夫也开始重新思考和定位球队，之前被弃用的萨内也在国家队站稳了脚跟。拜仁一直都是德国国脚的聚集地，所以大笔资金求购萨内也是必然的，勒夫也对这笔交易很是支持，所以这次萨内是必定要挥别英超了。

2018-19赛季中瓜帅最器重的是贝尔纳多和斯特林，前者还当选曼城本赛季最佳球员，所以即便没有拜仁的橄榄枝，萨内也会寻求机会离开战曼城。贝尔纳多在赛季中的表现很出色，为球队出场51次贡献13球，联赛36次出战贡献7球，送出8次助攻，后面这个数据是瓜帅更看重的。在欧冠对阵热刺的次回合比赛中，斯特林先拔头筹，贝尔纳多随后的进球更为关键。因为他将比分改写为2比2，球队从领先1球到连失2球，的确急需这粒追平比分的进球，斯特林和阿奎罗随后连续进球，可惜的是球队最终还是4比3赢球却出局。虽然球队无法再在欧冠征战，主场的比赛中发挥到位的球员都深得主帅信任，也会成为下赛季被倚重的人。

值得一提的是这样的比赛中，萨内只是在第84分钟才替换门迪登场，主帅给他6分钟的时间的确是太少了。瓜帅一向在临场应变上的独到的，但是这场比赛在4比2领先的情况下，他用费尔南迪尼奥换下了席尔瓦是败笔，因为换人十分钟后曼城再度失球。遗憾的是这之后主帅并没有迅速换人，而是在11分钟后才用萨内换下门迪搏命，这样短的时间让悍将扭转乾坤的确不易。

送走萨内已经是必然的事情，瓜帅也同意其离队，不过新赛季的板凳厚度则要减弱了，现在的转会市场很难纳入同样实力的球员。不过用这笔资金引进其他位置上的球员倒是可以的，瓜帅是善于培养年轻球员的，只是球队目标是欧冠奖杯，所以引援也需要从炙手可热的球星中入手，这样的话球队才能尽快的如愿。

对于曼城来说利好的一面是斯特林和贝纳多等大将都和球队续约，近期就是京多安的续约问题悬而未决，球队应该不希望看到两位大将离队的消息，所续约方面应该会加快脚步。京多安深得主帅信任，留队的几率很大。因为阵容厚度足够，瓜帅又坚持轮换，所以很多大将都品尝了坐板凳的滋味，回看一下08/09赛季中争冠集团的直接交锋中的首发阵容，就能洞察瓜帅最信任谁。

曼城客场2比0阿森纳一战斯特林和贝尔纳多进球，热苏斯和萨内是第79就和第87分钟出场。客场0比0利物浦同样是斯特林和贝纳尔多首发，热苏斯和萨内分别出场踢了24和14分钟的比赛，可以看出瓜帅给热苏斯的时间比萨内多。1比0热刺一战，斯特林助攻马赫雷斯弑杀旧主，瓜帅两位爱将依旧首发，热苏斯第92分钟替补出场，萨内坐穿板凳。

曼城主场3比1曼联的比赛中席尔瓦、阿圭罗和京多安进球，贝纳尔多两次助攻，萨内第62分钟替换马赫雷斯登场，他接斯特林反击中的妙传，可惜射门擦着立柱偏出，热苏斯没有得到出场的机会。萨内在客场0比2不敌切尔西的比赛中获得首发机会，热苏斯第53分钟替补出场，换下的就是主帅认为表现不佳的萨内。上半场没失球前萨内的确错失了两次好机会，蓝军门神两度救险力保球门不失，也许就是这一战让瓜帅对萨内失去了信任，不过值得一提的是热苏斯同样表现一般。

不过在曼城2比1拿下利物浦的比赛中萨内可是获得了首发机会，且有一粒进球，当时上半场最后时间阿奎罗接贝纳尔多传球率先破门，下半场菲尔米诺头球扳平比分，8分钟后萨内接斯特林的斜传球低射建功绝杀红军。

不过在曼城主场3比1阿森纳的比赛萨内没出场，热苏斯打了9分钟的比赛，斯特林参与两粒进球，贝纳尔多先发无助攻，阿圭罗上演帽子戏法。可以看出瓜帅依旧不信任萨内，哪怕他左右了一场大战的赛果。

曼城6比0切尔西的比赛中萨内没有出场，热苏斯第65分钟替换打进3球的阿奎罗登场，斯特林梅开二度，京多安也有1球入账。随后最关键的一战是曼城客场2比0力克曼联的比赛，贝尔纳多和萨内建功，斯特林助攻德国人锁定胜局，这场比赛热苏斯没有出场。曼城1比0热刺的比赛中，贝尔纳多参与进球，阿奎罗助攻福登破门，萨内第68分钟替换阿奎罗登场，险些助攻斯特林破门。

可以看出萨内也有决定比赛的能力，只是太多的时候没能获得首发机会，因此没有更好的表现和数据也是必然的。瓜帅更偏爱的贝尔纳多也有低迷期，但是他能更快速的调整，也能在两回合对阵热刺的比赛中贡献4球，所以主帅更信任他也是有理由的。很多时候鱼与熊掌不可兼得，所以萨内离开主帅也无力挽留，接下来只能将答案放在下赛季，当曼城失去萨内之后，战绩是否还能如08/09赛季一样完成三冠王，赛季结束一切自然明了。