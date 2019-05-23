每年夏天的引援大战都是焦点，曼城从瓜帅入住后就没放松过夏季的运筹，事实证明这项工作做得到位就能确保球队的战绩。今夏蓝月亮已经制定了5大引援目标，其中包括后卫、后腰和进攻球员，这说明球队对新赛季有更多的期待。18/19赛季英超群雄都羡慕曼城的阵容厚度，但是从今夏的目标来看曼城高层和主帅并不满足于目前的阵容，这一点也会督促群雄加快引的脚步，因此今夏抢人会更激烈。

曼城在18/19赛季夺得三座冠军奖杯，获得这样的成绩后，主帅瓜迪奥拉却没有很快进入自己的假期，而是督促引援方面的事情，这样的敬业也会让相关人员更竭力，球队引援方面的力度也会加大。目前的曼城更想的是欧冠夺魁，所以瓜帅的目标针对性也会更强。主帅选定引援的人员也不会造成人员上的浪费，其他豪门球队有过失败的例子，就是选择自己认为可造之材，而主帅却用得费劲，没能发挥出和身价相匹配的作用。

目前曼城队内孔帕尼离队，后防线需要有大将坐镇，奥塔门迪因为状态下滑也可能加入交易中，所以防线上纳入两位新援是必须的。因为今夏巴萨和皇马都需要大笔引援，所以和这两强相争的确很难如愿，这就要看曼城是否能出更高的转会费。阿贾克斯的德里赫特接近巴萨，曼城可能转而引进莱斯特城的马奎尔，曼联也希望引入这位强援，不过曼彻斯特之间做出选择话一定会是曼城。此外蓝月亮还有意于水晶宫的后卫万-比斯萨卡，冠军得主在英超挖角应该没有太多的问题。

刚结束的联赛莱斯特城没少阻拦豪门球队，最终排名第9位，球队的战绩是15胜7平16负，打进51球，失48球，失球数是联赛第7少，阿森纳和曼联的失球数为51球和54球。马奎尔在英超联赛出场31次贡献3球，的确是攻防俱佳，也是队内表现最为稳健的一员，加上在国家队中的出色表现，曼城想纳入他也是必然的。巧合的是穆帅在曼联执教期间就一心希望将其纳入阵中，可惜红魔高层没能尽力，球队最终排名第六和防线的不利息息相关。

利物浦的范迪克是赛季中后防线最为出色的球员，但是数据对比中，马奎尔在场均拦截上要比对方强，且有带刀后卫的优势面，头槌建功更是技高一筹。在英超有一些战术是后卫直接找前场的球员，甚至有直接助攻破门的妙传，马奎尔在长传方面也是有优势的。在1比2不敌曼联的比赛中，莱斯特城的首粒失球是因为摩根封堵桑切斯的抽射后偏转，阿马泰情急手球送点球。但是此后曼联久攻不下，直到第83分钟才扩大分差，不过9分钟后瓦尔迪扳回一城，红魔赢的也很惊险，由此可见狐狸城的防线是给对手制造了难题的。

狐狸城爆冷拿下曼城一战同样是先失球，但是莱斯特城连入两球逆转取胜榜首球队，防线上对进攻球员的限制是至关重要的。因为两队的第一粒进球是在上半场第14分钟和第19分钟，之后陷入僵持，曼城狂攻都无功而返，最终第82分钟佩雷拉终结比赛，德尔夫末尾还吃到红牌下场。或许在那场比赛后，瓜帅就决定了纳入后防线的这员防线大将，因为防线上的对比曼城完败。

曼城在联赛中的数据都是一边倒，但是对阵狐狸城那一战，球队射门11比10，射正4比5，角球7比3，越位3比1，犯规8比5，这样的数据的确很少见，可见莱斯特城是限制了对手的进攻。曼城去年夏天引进狐狸城的马赫雷斯，赛季中这员大将也屡建奇功，联赛中贡献7球，也左右了一些比赛的结果。

水晶宫的万-比萨卡也得到瓜帅的点名，球队的战绩是14胜7平17负，打进51球，失53球，失球数第9少，这也是防线上的功劳。水晶宫曾先后在足总杯2比0淘汰热刺，联赛客场3比2拿下曼城和阿森纳、0比0曼联，主场2比2阿森纳，客战的发挥的确是给力的，这其中防线能限制豪门球队也证明了自身的强大。英超无弱旅，在刚刚结束的赛季中莱斯特城和水晶宫都是表现出色的球队。

如果这两人能纳入阵中的话，防线上会更为稳固，球员加盟曼城后也不需要时间来适应英超节奏，这样的强援是最佳的选择。接下来后腰和前场球员的纳入则有更多的时间去谋划，从马竞和其他联赛挖人的难度的确更高，需要球队高层更为竭力一些。