近期的切尔西全力备战欧联杯的决赛，相关的消息显示球队高层不会主动解雇主帅萨里，这样的决定也给球队吃了一颗定心丸，因为大战在即最为重要的还是齐心协力夺冠，而且萨里取得的成绩的确不该被主动放弃。切尔西今夏可能无法引援，所以夏季如何运作也是很重要的，除了收回外租的球员外，之前从多特签入的普利西奇也将成为新赛季的看点，球迷们都对这笔交易很是佩服，因为这的确是未雨绸缪的储备。

切尔西纳入这位强援出了5800万英镑的转会费，在多特蒙德征战多年的这员虎将的确是可以在英超再度献锐的。普利西奇目前已经在蓝桥亮相，近日也爆料在加盟蓝军之前曾向昔年的队友奥巴梅扬请教，后者给足了意见，也让普利西奇本人对英超和伦敦有了很多了解，这一点倒是有利于蓝军新援更快速的融入英超和球队。

本赛季伦敦双雄两次对阵，切尔西主场3比2、客场0比2阿森纳。主场比赛佩德罗和莫拉塔先后进球，姆希塔良和伊沃比扳平比分，阿扎尔末尾助攻阿隆索绝杀枪手。奥巴梅扬单刀进球被吹越位，此外没有更好的破门机会。不过阿森纳主场赢球的比赛中，进球功臣是拉卡泽特和科斯切尔尼，而不是奥巴梅扬。值得一提的是阿森纳的两球都是定位球机会，一次是角球机会，一次是任意球机会，进球的确是有一些运气的成分，蓝军接下来在欧联杯决赛中需要做好定位球的防守。

两次对阵切尔西奥巴梅扬都没能建功，这同样说明蓝军防线对他的限制是到位的，新赛季伦敦双雄再战，普利西奇和他的好友则会让比赛有更多的看点。普利西奇在多特征战多年，每个赛季都要和被也认为更为强大的拜仁拼战和争冠，所以谈及目前在英超独霸了两个赛季的曼城，蓝军新援也没有丝毫的惧怕，这样的强大心理也会帮助球队在双蓝会中拿分。

普利西奇为多特征战4个赛季，在为大黄蜂出场的150场比赛里贡献32球，送出38次助攻，这其中包括德甲联赛、欧冠和国内杯赛，这期间他也成为了一名有足够联赛和外战经验的大将。18/19赛季的多特蒙德一直领跑德甲，最终2分差距屈居第二的确是很遗憾。普利西奇赛季中获得出战的机会也不少，赛季最后一场主场的比赛中他用一粒进球和球迷们告别，也算是为德甲的职业生涯画上了一个完美的句号。

普利西奇被认为能快速适应英超是有依据的，多特蒙德是铁血气质的球队，球员本人也是以速度见长，爆发力和反击的能力也很强，在捕捉战机方面也是极其灵敏的，技术方面无论是传球还是射门都不错，这样的年轻球员的确是难得的。切尔西新赛季面临很多困难，球队需要尽快适应没有阿扎尔的比赛，而普利西奇则可能是给球队带来惊喜的一员，自然这位大将真正融入球队同样是需要时间。

威廉近年来成为轮换球员，联赛中替补登场的时候较多，而当阿扎尔离队后，威廉则会成为球队的关键，他和普利西奇能否产生化学效应也是重点。在穆帅执教切尔西的最后一个赛季，威廉是球队的大腿，屡屡成为比赛中的关键先生，新赛季开启后他还继续担当这样的角色。

本赛季威廉都在欧联杯中首发出战，主帅祭出的是主力加替补的阵容，球队在吉鲁和威廉的率领下球队杀入了决赛，这说明两位大将的发挥很到位。威廉先是在4比1卡迪夫城的比赛中一脚世界波杀死了比赛的悬念，随后在欧联杯首轮连场建功，球队也凭借这粒进球小胜弱旅塞萨洛尼基。欧联杯第二轮比赛威廉助攻莫拉塔打进唯一进球，球队1球小胜维迪。欧联杯第三轮威廉助攻奇克打进第二球，小将那场比赛完成帽子戏法，紧接着在联赛4比0大胜伯恩利的比赛中威廉再度连场进球。

欧联杯小组赛末轮威廉凭借定位球破门，球队在已经出线的情况下2比2平维迪奥顿。球队足总杯3比0谢周三的比赛中威廉打进2球，堪为关键先生。欧联杯淘汰赛威廉助攻奥多伊打进第3球，球队也锁定了胜局。欧联杯主场3比0基辅迪纳摩的比赛中威廉打进第二粒进球，同样很关键。因为有阿扎尔的出色和超强的天赋，威廉在切尔西的锋芒被掩盖了，而当阿扎尔离开后，威廉的确需要担负更多的责任。