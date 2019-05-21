本赛季英超6支球队都在联赛结束后争夺杯赛冠军，只有曼联在联赛结束之后只拿到一个安慰奖，这个奖项是颁发给老特拉福德球场的，曼联主场成为本赛季最佳场地，的确说明曼联管理层是给球队提供了最好的条件，但是球队的战绩的确不能成正比。相关的数据显示曼联本赛季的主场战绩是12胜7平7负，联赛主场战绩是10胜6平3负，其中只有2场比赛零封了对手，曼联是英超球队主场零封场次排名倒数第一的球队，这个数据和最佳场地放一起的确很尴尬。

穆帅被辞退最大原因就是内部失和，这其中主帅和博格巴的矛盾是最大的主因，索帅继任后的蜜月期掩盖了所有的矛盾，但是当球队战绩不佳的时候，这些问题就再度暴露出来，也会成为下赛季的最大隐患。博格巴是得到了新帅的绝对倚重的大将，但是他先后向皇马和巴萨示好的确也有离队的可能，这样来看曼联当初选择辞退穆帅就是一个极其错误的决定。

目前的索帅虽然得到高层的力挺，哪怕战绩极差依旧被认为可以带领曼联取得好的战绩，但是队内球员们可不是这样认为，他们还是在质疑主帅转正后的运筹和布阵，并认为主帅的能力不够。此外还有一些消息称曼联接下来的引援目标也不看好索帅的执教能力，因而拒绝了红魔伸出的橄榄枝。这其中包括阿贾克斯的德里赫特，球员明确表示自己不加盟曼联。

必须承认的是后面这个问题更难解决，它可能影响今夏曼联的引援，加上下赛季无法参加欧冠的比赛，引援的工作会更为艰难。如果是穆帅坐镇的话，作为冠军级的教头还是能吸引一些球员来投的，接下来就要看索帅次赛季的变化了，新赛季同样可以看看力挺他的曼联高层决策人的底线是什么程度。

刚结束的赛季曼联在联赛进球最多的是博格巴的13球，其中有7粒点球，之后是卢卡库的12球，拉什福德和马夏尔都打进10球，后者有一粒点球。这几名攻击手也是红魔最重要的利器，拉什福德也是球队可以依仗的大将，但是就是这位球员公开质疑了索帅的执教能力，目前他已经推迟和球队续约，他担心索帅的能力无法给红魔更好的未来和战绩。

索帅被认为是菜鸟主帅，但是在球队失分之后对于球员的批评丝毫不逊色穆帅，后者可有一座欧联杯奖杯在手，所以球员们对主帅不服气也是情理之中，相信不止拉什福德一名球员对主帅不满。拉什福德和球队的合同还剩下两年，如果不能续约的话，剩下一年合同的话，即便下赛季结束后同意送其离队也不会有太多金额的回报。接下来关于拉什福德的事情还要看索帅的想法，如果他坚持不留对自己没信心的球员，拉什福德也可能在今夏离队。

和拉什福德拒绝续约相比，球队能否留住博格巴和德赫亚也是一个问号，今夏西甲双雄都要大笔银子纳入强援，德赫亚一直都是皇马极其渴望的门神，在曼联想获得欧冠奖杯显然不易，所以德赫亚也可能抓住这次机会转投在齐达内的帐下。博格巴在收官战后和球迷发生矛盾被媒体爆料出来，这样的情况也会让大将失去部分球迷的支持，博格巴本人也会因为这个事件而增加今夏离队的想法。伍德沃德是不可能低价放走博格巴，所以这笔强援能否到手要看皇马能否出足够高的转会费，此外还要看球员本人是否去意坚决。

德赫亚目前只剩下一年合约，下赛季结束后就将自由身离开，这显然是球队最为头疼的事情，但是目前双方的谈判没有丝毫进展，这样僵持下去的话则可能人财两空，所以门神今夏极其可能挥别红魔。目前的曼联高层倒是在寻找德赫亚的替代者，阿贾克斯的23岁门将奥纳纳是红魔的目标，但是4000万欧元的转会费让红魔受困其中。曼联还可能退而求其次追求前阿贾克斯门将西莱森，身为巴萨的二号门将也是不错的人选，就看高层能否尽快的确定这笔强援了，拿球队多年的豪门底蕴是有可能，如果拿菜鸟主帅来当招牌就很难说了，因为其他球队也想争取这名门将，所以曼联也需要下一些功夫。

必须承认的是曼联的首要任务是留住博格巴和德赫亚，如果两人一起被皇马挖角的话，那么拉什福德等大将也可能会去更有发展的球队。短期内红魔是不会让索帅下课的，所以球队想重启红魔风暴还需要更多年的等待。针对索帅转正后的问题也是众说纷纭，有人认为球队末尾的伤病成为战绩差的主因，因为本赛季球队在联赛中遭遇伤病情况共有61人次，桑切斯和马夏尔都伤停5次，卢卡库也有3次，这三大进球利器频繁遭遇伤病直接导致进攻端哑火，曼联的这个数据是英超群雄之首，而其他争冠球队都不太严重。

这的确是战绩差的一个理由，但是并不能因此就不责怪主帅，毕竟每个赛季豪门球队都会遭遇伤病情况，主帅应变是最关键的。以前多名球员遭遇伤病也会认为是主帅的训练方式和强度导致的，克洛普也曾因此饱受质疑，但是近两个赛季利物浦的伤病情况不严重，这也说明球员适应了新帅的训练要求，同理索帅也需要在下赛季微调一下。