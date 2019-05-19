曼城6比0横扫沃特福德夺得足总杯的冠军，这样的比分也再度证明曼城的强势。瓜帅虽然连续两个赛季从欧冠早早出局，但是他依旧开创了新的历史，因为之前所有英超豪门球队都没能在单赛季中拿到国内的三座奖杯。本赛季曾预言瓜帅在国内杯赛的投入更多可能导致一些意外，但是也会收获国内三座冠军奖杯，而今的曼城的确是如愿以偿。

瓜帅入主曼城之后，为球队赢得两座联赛冠军，本赛季完成三冠王的梦想，这一刻相信所有的曼城支持者都是满意的。必须承认的是本赛季联赛的竞争激烈，球队四线作战的确考验主帅的应变能力，这其中还包括对于伤病影响的解决能力。英超的中游球队也曾给曼城以压力，但是无论是布莱顿还是沃特福德都只能目送曼城夺冠。和其他英超豪门相比，曼城是近两个赛季最为稳定的球队，但是核心球员先后遭遇伤病也会让球队有一些隐忧，德布劳内本赛季三次受伤缺席了很多比赛，但是他赶上了这场足总杯的决赛也算是没有遗憾了。

本场比赛德布劳内再度发威的确是胜局外的惊喜，他是在第55分钟替换马赫雷斯出战的，没想到的是登场6分钟后就进球了，当时热苏斯反击中横传助攻德布劳内破门，比利时人过掉了戈麦斯将球推入球门，并且将比分扩大为3比0，这样的比分也将本场决赛定格一场大胜了。更为难得的是德布劳内在7分钟后利用一脚直传球助攻热苏斯单刀破门，两人的化学效应很足，彼此都很无私才能短时间扩大分差。曼城本场末尾的进球同样和德布劳内相关，这一次他助攻斯特林上演帽子戏法。独造三球的德布劳内的确和斯特林一样关键，因为比利时人是替补出战就建功，所以更为可贵一些。

接下来的这个夏天德布劳内最需要的是好好养伤，避免下赛季再被伤病所困。本赛季德布劳内伤停的时间的确有点长，这期间曼城的确遇到很多的问题，对阵狼队一战最为明显。此外在被伯恩利逼平的比赛中，德布劳内自称一开场就感觉很疲劳，这也说明那场比赛的比利时人状态不是最佳，球队因此没能全取三分。这两支劲旅本赛季都曾阻截曼城，比赛过程更能看出德布劳内对于球队的重要性，所幸的是今夏的球员们都可以得到充足的休息时间，这对于德布劳内来说是最需要的。

从本场的比分来看，人们会认为沃特福德是全场受虐了，其实曼城还是遇到了一些阻力的，因为球队的第一球是在第26分钟打进的，此前的进攻没能进球的确是受限于对于严密的防守。曼城的第一球还需要感谢杜库雷在后场丢球，斯特林捕捉到了这样的机会直接射门，虽然被门将封堵，但是依旧是曼城的二次进攻机会，最终斯特林助攻席尔瓦打破僵局。这粒进球是二人台，席尔瓦和斯特林的多次连线让对手无法将危机化解，只能看着球队球门告破。

曼城的第二球同样有对手失误的帮助，当时贝纳尔多斜传球球到禁区，门将戈麦斯冒失出击未能解围，反而让热苏斯完成一脚凌空垫射，最终斯特林再射建功。关键战除了自己球员有出色的发挥外，也需要捕捉对手球员犯错的机会，因为这样进球更为轻松一些，而斯特林显然是最会利用这些机会的人，曼城及时的续约这员大将的确是英明的。

本场比赛除了德布劳内和斯特林是第一功臣外，热苏斯的无私也是必须认可的，本场决赛前还有消息称巴西人今夏可能转会离开，而此役则再度证明他的能量和实力足以成为曼城争冠的绝对基石。瓜帅当年没看错他，留下这员大将是必须的，现在的转会市场同样竞争激烈，球队想纳入大将也是不易的，所以留住实力派和潜力股球员同样重要。

这场决赛前德布劳内曾表示不会因为利物浦一分之差屈居第二而难过，也不会为球队两次无法在欧冠走得更远难过，他的言外之意就是无冠并不代表失败，每支球队都有自己的获得。曼城今晨就斩获冠军的确应验了他在赛前的话，这座足总杯的冠军的确分量够重，改写历史的确是很可贵的。接下来就要看利物浦能否称霸欧洲了，如果如愿了的确不需要任何人的同情。

毫无疑问近两场赛季的曼城和利物浦都是成功的，接下来的新赛季也有认为将再度成为二人台，红军和蓝月亮将称霸英超数年。爵爷的曼联曾经雄霸英超数年，取得了前所未有的成绩，斩获冠军无数，但是却没能完成单赛季国内三冠的梦想，爵爷甚至认为很难有球队完成这样的纪录。群雄中最多都曾是双冠在握，曼联在1994年和1999年夺得英超和足总杯的冠军，维拉和热刺成为联赛杯的阻道者。2009年的曼联夺得英超和联赛杯冠军，却遗憾的在足总杯出局。切尔西是在2017年拿到了足总杯和联赛杯冠军，1986年的利物浦和1998年的阿森纳夺得联赛和足总杯冠军。

经此一战后曼城更多的开启引援攻略，毕竟每个赛季争冠和夏季纳入强援息息相关，英超夺冠球队在随后赛季中总会遭遇很多难题，虽然曼城已经连续两个赛季夺冠，仍需要防备随后可能出现的问题。



