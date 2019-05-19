近期曼城如愿拿下足总杯冠军，接下来就要看英超4大豪门争夺欧冠和欧联杯的冠军了，最终谁能斩获冠军奖杯则需要在比赛中论证，这其中略被看好的是利物浦和切尔西，不过一场定胜负的比赛中的确存在各种可能性，埃梅里和波切蒂诺势必也全力以赴为球队博到欧战冠军，尤其是处子赛季且无缘前四的枪手主帅。目前这四队中都有在今夏离队的球员，他们的表现也是比赛中的焦点，最后一战的球员也会更加竭力，这其中阿扎尔的表现是最值得注目的。

在接下来欧联杯的决赛中，切尔西核心阿扎尔也是球队争冠的关键点，所以蓝军的支持者对于他的期待也是最高的。切尔西主帅萨里也希望能拿到英超赛季的首座冠军奖杯，毕竟对于老板阿布来说有冠军的主帅才算成功。老板近期现场观看了球队在美国的一场热身赛，这期间和主帅也应该有一些接触，所以近期外界传出本赛季无论萨里是否夺得欧联杯冠军都会下课的说法有点想当然。

虽然萨里处子赛季改变打法并没有得到更多的认可，因为改变没能让球队的比赛更漂亮，反而是攻防受困，有的比赛的确是很煎熬，这还是在有阿扎尔坐镇的情况下，下赛季一旦失去这位核心，球队想赢得漂亮就更难了，所以解决这个问题是萨里必须做的。主帅入主后带来两位旧将，若日尼奥在英超末尾的几场比赛中已经得到了提升，新赛季中必定会更好。而伊瓜因的表现的确难以恭维，萨里的确不该固执己见的继续留下这位过气的锋霸，一旦留下的话则是更衣室的隐患。

虽然很多人认为切尔西最终拿到联赛第三是因为其他球队更差保送的，并且认为萨里命硬才能有这样的排名，而实际上处子赛季能有这样的成绩是必须肯定的。在英超有几位处子赛季的主帅能保证必然能拿到下赛季欧冠资格，还有两个杯赛能杀入决赛，所以继续让萨里带队是合情合理的，再来一位新帅未必能有这样的成绩。外界之所以认为萨里必定离开是因为阿布认为主帅和球迷之间的关系不佳，不过球队只要能拿到欧联杯冠军，相信球迷都会力挺主帅留任的。

兰帕德目前带队情况是不错，但是成为蓝军主帅还有点早，神灯还需要在其他球队更多的历练才能重返英超，并成为切尔西新帅。阿扎尔本赛季的表现也是球王级的，和同为比利时国脚的德布劳内相比，阿扎尔打的比赛更多，赛季中伤病也没有成为拦路虎，这一点上他也优于曼城大将。赛季初首场比赛，坎特和若日尼奥先后进球，替补登场的阿扎尔助攻佩刀破门锁定了胜局。更为难得的是随后球队3比2拿下阿森纳，也是阿扎尔替补出战助攻阿隆索绝杀了阿森纳，两场替补都能建功的确显露出扎球王的状态和关键性。

随后擒纽卡也是阿扎尔罚进点球，零封伯恩茅斯阿扎尔打进第二球，4比1卡迪夫城阿扎尔打进3球，前五轮比赛阿扎尔的确状态火热。阿扎尔受困的比赛中球队多数会失分，利好的是本赛季欧联杯多场比赛中阿扎尔都没有出战，球队取得不俗的战绩最终杀入决赛，这一点也算是为下赛季铺垫了。

回看本赛季阿扎尔决定赛果的比赛，联赛杯淘汰利物浦就是其中最为关键的一战，面对旧将斯图里奇的进球，得到出场机会的埃莫森扳平了比分，末尾还是阿扎尔绝杀了对手。当时比赛进行到底85分钟，阿扎尔摆脱了凯塔的防守，随后过掉莫雷诺将球打进，这一球含金量十足。紧接着再战利物浦还是阿扎尔进球，遗憾的是末尾替补出场的斯图里奇扳平了比分。随后球队拿下伯恩茅斯、南安普顿、水晶宫、曼城、西汉姆、沃特福德、哈德斯、双杀布莱顿的比赛中阿扎尔都有进球，送助攻左右赛果的比赛更多。此外还包括联赛杯1比0绝杀伯恩茅斯和点球大战淘汰热刺的比赛都是扎球王进球左右比赛的结果，以上这些足以论证比利时人对于切尔西的重要性。

其他的一些数据也能证明阿扎尔的威胁，本赛季联赛第9轮切尔西主场2比2平曼联的比赛中，上半场马蒂奇对阿扎尔犯规吃牌后成为本赛季第10位在阿扎尔身上犯规吃到黄牌的球员。这个数据可以证明扎球王在比赛中的威胁，同时也说明每场比赛他都需要面对更多的犯规和冲撞，能在这样高强度的赛季中不受伤病困扰缺席更多的比赛的确不易。

切尔西本赛季欧联杯多数比赛是没有阿扎尔出战的，此外4比0大胜伯恩利的比赛阿扎尔也因伤缺席，那场比赛巴克利、威廉和奇克建功。联赛杯3比2淘汰德比郡的比赛中场核心也缺席，球队新赛季想尽快摒弃对阿扎尔的依赖都需要在这些比赛中找到答案。此外目前队中佩德罗、威廉以及吉鲁的作用也是不可忽略的，因此萨里需要好好安抚这些有经验的老将，寄望他们能带领年轻球员度过一个前所未有的难关，因为切尔西很少将自己绝对的核心送走的先例。