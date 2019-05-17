曼城正在备战周日零点足总杯的决赛，队长孔帕尼也是信心满满，但是来自欧足联的官方消息却让曼城上下不舒心了，如果下赛季无法在欧冠征战，球队欧战夺魁的愿望则会被再度延后了。曼城高层请瓜帅入主就是奔欧冠称雄，但是三个赛季过去依旧无法如愿，本来寄望今夏大笔引援好在新赛季圆梦，但是禁令则可能让球队多方面受阻，这的确是始料未及的。

因为曼城连续两个赛季雄霸英超，目前足坛中炙手可热的球员们也寄望成为曼城一员，如果得知下赛季无法在欧冠征战的话，引援上的压力也会增加，这一点对于球队是更加不利的。目前的英超两支蓝军都受困其中，曼城或被禁止在欧冠征战一个赛季，切尔西则可能未来两个转会窗无法引援，欧足联打压金元策略崛起的球队的意图也是很明显的，接下来就看两队高层如何脱困了。

近期转会方面的消息，曼城想纳入的马竞中场罗德里拒绝了巴萨的橄榄枝，接下来可能以7000万欧元身价加盟曼城，球员这样选择也是因为对英超征战的渴望，以及对瓜帅的仰慕。这笔交易能这样快的接近成功和主帅瓜迪奥拉有很大的关系，因为他向这位新援表达了自己的足球理念和球队下赛季的一些计划，罗德里此后就做出了决定，应该是被瓜帅的理念和诚意打动了。

因为今夏马竞人才流失严重，格里兹曼有可能加盟巴萨，戈丁和胡安弗兰也会离队，罗德里不想与旧主为敌，所以才会寄望到英超征战，这一点也是他离开西甲的一个因素。从这一点来看，这员虎将也是蛮有人情味的，且喜欢挑战，毕竟英超和西甲相比竞争更激烈，身体的冲撞也更多，任何新援到来都需要一定的时间适应才能游刃有余的完成比赛。

罗德里身上还有7000万欧元的违约金，这样的金额或许只有曼城可以支付得起，同时也能给马竞留下重建球队的资金，的确是一举两得。罗德里个人特点很受主帅西蒙尼的喜欢，虽然速率上不够快被人们认为是不足，但是球员本人在强强对话中的表现是不错的，这一点也是瓜帅想纳入他的原因之一。上赛季对阵巴萨的比赛中发挥极其出色，更为重要的是他既可以单后腰，也可以在双后腰阵型中有更为出色的发挥，这对于主帅在下半场应变方面也是更为有利的。

罗德里在比利亚雷亚尔的时候就是主力且有不错的表现，能进球更爱助攻这一点也是马竞看好他的主因之一。罗德里的身高达到了190cm和布教授相似，也被后者称为自己的接班人。目前这员虎将也是西班牙国脚，得到历练更有利于年轻球员快速成长。出自马竞青训的这员大将对球队是很热爱的，因为此前有效力切尔西的科斯塔和费利佩以及库尔图瓦都先后重返西甲或重回旧主阵中，曼城也需要防范这种可能。罗德里的优势是大心脏，就是遇强更强，关键战的表现优于对阵弱旅的比赛。

有纳入就有送走，目前的曼城阵中也有多名球员可能离队，他们分别是 奥塔门迪、德尔夫、达尼洛、京多安，前两位基本是确定离队了，后两位还待定，京多安续约留队的几率要大一些。必须肯定的是有球员离队才能确定今夏纳入几名强援，这些人里面奥塔门迪离队比较可惜，曼城将他列入引进罗德里的条件也是忍痛割爱。奥塔门迪近两个赛季很稳健，个人能力和经验上是到位的，唯一不足的是脾气暴一些，可能在比赛出现麻烦。

奥塔门迪的防守的确是球队在强强对话中战绩的保证，因为有拼命三郎之称的他经常有惊险的解围动作，曾经的英超双蓝会他就曾经飞身救险，保得球队能最终赢球。英超后卫一向有角球和定位球头槌建功的能力，奥塔门迪也是其中的一员，这柄利器也是当球队进攻端乏力的时候可以利用的得分手段，任何球队都寄望拥有这样能力的大将。

曼城联赛末尾的6轮比赛奥塔门迪都没得到出场时间，瓜帅也更为倚重其他球员的发挥，这员大将本赛季最后一次获得首发出战的比赛是曼城客场2比0富勒姆的比赛，奥塔门迪打满全场有3次射门，1次射正，3次抢断，1次解围，3次犯规的数据，表现还是不错的。球队此前3比1拿下沃特福德的比赛中奥塔门迪也打满全场，有2次射门1次射正，3次抢断1次成功，4次解围，1次犯规的数据。或许主帅是有意将他送走，所以末尾给予出场的机会减少了。

对于曼城来说打好足总杯的比赛是第一重要的事情，孔帕尼成为末战功臣，赛前也发声鼓舞球队，并且认为曼城会血性十足，拒绝冷门的出现，这场比赛的确是曼城更有胜算。



