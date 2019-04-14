本周末的英超有利物浦对阵切尔西的红蓝大战，曼城则要在客场对阵水晶宫。因为本赛季曼城曾在主场2比3输给水晶宫，所以本场比赛球队更想在客场复仇。如果曼城能全取三分的话，一旦随后开战的切尔西在客场能阻截利物浦的话，瓜帅就能将升至榜首，如果再拿下随后的联赛补赛的话，就能将积分的优势扩大，这样的话本赛季夺冠的可能性会更大。如果再度爆冷失分，而利物浦拿下切尔西的话，曼城就将屈居第二了，所以本轮的这两场比赛对于三强都很重要，切尔西也需要为争四大战而全力拿分。

有趣的是本赛季切尔西曾在主场2比0拿下曼城，同时也帮助利物浦登上榜首，即便随后曼城也在主场对蓝军完成复仇仍然无法重新夺回积分优势，利物浦随后也有爆冷其他球队才将榜首的位置还给了曼城。本轮比赛红军是输不起的，平局也同样是无法接受的，所以会倾尽全力博三分。曼城上次爆冷有一定的偶然性，费尔南迪尼奥伤停是其中的一个主因，多名主力没有首发是第二个主因，而现在曼城阵中伤病情况已经基本解决，球队的确没理由在同一对手身上再度翻车。

周中的欧冠曼城客场0比1不敌热刺，终结了此前多线作战的14场不败纪录，不过联赛仍然保持着8连胜的佳绩，球队输给热刺也仅仅是一球小负，不能证明球队状态不佳。利物浦保持着多线作战的6连胜，但是联赛只有

4连胜，球队上一次不胜是客场0比0埃弗顿，客战还是有一定不稳定性，强强对话也可能失分。

上一场欧冠的比赛中德布劳内、萨内都是在下半场末尾才登场，这一点也备受质疑，本场比赛这两大悍将和其他得到休息的主力球员都会出场，这样的情况下出现冷门的几率会减弱。不过因为下周中还有欧冠主场对阵是热刺的生死战，瓜帅让个别核心留力也是可能的，不过本轮比赛费尔南蒂尼和德布劳内是不可以缺席的。

因为在上一次对阵水晶宫的比赛中兽腰伤停，德布劳内第62分钟替补登场帮助球队在第85分钟打进一球，遗憾的是球队还是2比3输球，而如果给他首发出战的话，或许球队就不需要憾负弱旅了。那场比赛的首发是埃德森、沃克尔、拉波尔特、奥塔门迪、德尔夫、京多安、斯通斯、贝尔纳多、斯特林、热苏斯、萨内，阿奎罗和德布劳内以及马赫雷斯先后在第50、第62、第69分钟替换奥塔门迪、德布劳内以及马赫雷斯登场，但是换人及时却未曾挽救败局。

那场比赛曼城在第27分钟率先进球，德尔夫助攻京多安破门，可惜球队进球后6分钟就失球了，当时麦克阿瑟助攻舒鲁普扳平比分，随后曼城解围任意球不彻底，给了汤森德打进一球继而反超比分，防守端在失球后出错导致从领先到落后。半场1比2的比分并不致命，瓜帅的换人调整也很及时，但是却没料到下半场开场6分钟球队就再度丢球。当时比萨卡的传中球帮助汤森德头球攻门，这球击中立柱后，迈尔拿球被沃克放倒送点球，曼城因此落后对手2球，这样的意外也是球队本赛季很少遇到的，所以未能挽救败局。

针对此前的这场败仗瓜帅也会调整阵容，防线上必须尽谴主力出战。值得一提的是周中对阵热刺一战的首发阵容和此前对阵水晶宫的阵容有4个人员上的不同，费尔南迪尼奥、席尔瓦、马赫雷斯、阿圭罗替换斯通斯、贝尔纳多、热苏斯、萨内首发。回看之前对阵水晶宫的比赛，萨内5次射门2次射正，传2次威胁球，7次过人，整体表现不错，本场出战可发威。阿奎罗替补出场40分钟却没有射门，曼城大腿是比较低迷的，加上上一场对阵热刺一战阿根廷人出场71分钟罚丢了点球，比赛中有3次射门1次射正，传1次威胁球，整体的表现很一般。此外阿奎罗过去5次客战水晶宫都没能取得进球，所以本场是否出场还存在疑问。

水晶近期的表现不错，近三场联赛只在客场0比2不敌热刺，但是其余两场比赛零封了纽卡和哈德斯，纽卡曾爆冷击败曼城，所以能拿下这个对手也说明水晶宫的能力和顽强。球队目前排在联赛第12位，并没有保级的重任，所以此役也有拿分的可能。

曼城方面贝纳尔多和津琴科可能缺阵本场比赛，水晶宫同样有两名伤员缺阵，萨科和汤姆金斯无缘本场比赛，两队伤病影响都不严重，所以主帅可以更好的应对比赛。以霍奇森的个性必定要求球队在曼城身上拿分，因为上赛季水晶宫曾经在主场0比0逼平曼城，所以赛前主帅发表的言论也是想在主场再度零封榜首的曼城。