欧联杯1/4决赛首回合切尔西客场1比0零封布拉格斯拉维亚，本赛季杯赛1球小胜的场次达到4场，完成零封的场次多达7场，可以看出在这个杯赛中的切尔西防线是做的很到位的。虽然有人会认为欧联杯对手较弱是切尔西零封场次居多的主因，不过看看其他强队在这个杯赛中的表现就会认可蓝军的表现。值得一提的是欧联杯的比赛萨里都是派遣多数替补球员出战的，轮换也是很彻底，这一点则在证明蓝军板凳的厚度和发挥。

蓝军的这一粒客场进球给次回合的比赛减轻了压力，虽然比赛过程并不轻松，不过轮换了多人的情况下能全取三分就已经足以。因为本周末有联赛客战利物浦的比赛，这场大战关乎联赛的排名，萨里欧联杯大面积轮换阵容也是很正确和合理的。本场比赛中威廉的表现最为关键，他的1次射门击中横梁制造了威胁，比赛末尾还是他助攻阿隆索绝杀对手。

目前欧联杯射手榜吉鲁打进9球位列第一，奥多伊打进4球位列第8，威廉打进3球位列第17位，但是论在比赛中的关键当属威廉，无论是进攻端还是危机时刻的关键传球都是最到位的。本赛季阿扎尔和佩德罗等核心球员在欧联杯首发出战的次数极少，部分比赛还曾留在队中得到休息，所以巴西人虽然本赛季联赛中不曾获得更多首发出战的机会，但是在杯赛中却是至关重要的一员。

萨里有他的独特性，所以才会在本赛季的欧联杯中信任威廉和吉鲁，而这两位大将也祭出了完美的表现。如果联赛再度失分，起码欧联杯还有争冠的可能性，那么下赛季的欧冠资格还是有可能的，这一点关乎球队和主帅的命运。阿扎尔能更全力以赴的在联赛和国内杯赛中祭出高效率，同样需要感谢这两位队友的出色表现。本场比赛阿扎尔只是替补打了近半场的比赛，可以得到一定的休息才能在随后的红蓝大战中发威。

本场比赛威廉打满全场，比赛中有2次射门，传3次威胁球，送出1次助攻，4次过人，1次抢断成功，1次解围，3次被犯规，35次传球的成功率为80%。阿扎尔出战31分钟，有7次过人，5次被犯规，26次传球的成功率92.31%。对手针对他的布防是很紧密的，所以为了周末的比赛和避免伤病，阿扎尔稳稳的踢完比赛也是正确的。

本场比赛中连续两场首发的只有凯帕、吕迪格、若日尼奥、阿斯皮利奎塔，萨里还是选择更多的使用若日尼奥，并认为他的体能可以胜任一周双赛。至于阿斯皮利奎塔则是每场比赛都比较依赖的大将，切尔西之前几位主帅都十分器重这员大将，他的能力和勤奋也是被公认的，且是多面手，主帅下半场调整也有更多的变化，防线有他坐镇也会更稳一些。吉鲁本场比赛也只有1次射门，传2次威胁球，1次抢断成功，2次被犯规，23次传球的成功率52.17%，本场比赛锋霸受限很明显，因而没能再度进球也正常。

本场比赛奇克、阿扎尔、坎特都替补打了一段时间的比赛，这样的时间的确是可以延续好的状态，同时也能帮助球队末尾进球继而全取三分。接下来的对阵利物浦的比赛阿扎尔和坎特是必须首发的，本场连续出战的四名球员同样需要首发。此外本场替补的伊瓜因、路易斯也会首发，只是如果当伊瓜因无法进球的话，吉鲁出场或变阵三小阵容也是可能的。

回看本赛季两次对阵利物浦的比赛，联赛杯一战菲尔米诺和萨拉赫在第71和第87分钟登场没能力挽狂澜。切尔西的坎特和阿扎尔也是在第56、第73分钟替补出战，所以那场对决并不是全主力出战的。切尔西在那场联赛杯客场的比赛以2比1的比分淘汰了对手，进球的球员是斯图里奇、埃莫森和阿扎尔，比利时人绝杀了对手，替补的效率极高。

切尔西的失球是队长传球被拦截之后形成的机会，斯图里奇再度对阵旧主破门。随后阿扎尔登场后传球给巴克利，后者攻门导致门将勉强扑出给了埃莫森补射建功的机会。末尾蓝军队长传球助攻阿扎尔绝杀红军将功补过。

那场比赛后切尔西在联赛中坐镇主场再战利物浦，双方1比1握手言和，进球的是阿扎尔和斯图里奇。蓝军上半场由科瓦契奇助攻阿扎尔进球，可惜球队在第89分钟失球，否则应该拿到3分的。那场比赛双方都尽谴主力出战，萨拉赫第66分钟因伤被沙奇里换下，斯图里奇第86分钟登场，3分钟后救主也是神表现，所以再度交战切尔西需要更好的盯防这位蓝军旧将。

必须承认的是两次对阵利物浦的比赛中阿扎尔都是极其关键的，3粒进球参与1球打进2球，所以本场关乎前四前景的比赛还是需要他发威的。在联赛上一次对阵利物浦的比赛中，阿扎尔2次射门全部射正打进1球，传3次威胁球，1次抢断成功，1次解围，3次被犯规。萨拉赫出场66分钟4次射门2次射正，传1次威胁球，3次过人，1次抢断成功。值得一提的是埃及人本赛季两次对阵蓝军都没有打满全场，本场关乎赛季争夺联赛冠军必然会首发，只是是否再度因伤下场是个未知数。

阿扎尔和萨拉赫最近一场欧战的比赛中表现也都不错，只是比利时人只是替补出战，接下来红蓝对决体能上没有影响。利物浦欧冠主场2比0拿下波尔图，萨拉赫打满全场有7次射门1次射正，7次过人，1次抢断、3次犯规和1次被犯规，体能上消耗更多一些。不过红军连续两场都是主场作战，没有舟车劳顿是利好面。红军欧冠的比赛比切尔西早2天有足够的休息时间，切尔西备战的时间只有2天，又需要客场作战的确需要在防守端做得更好。