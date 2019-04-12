本轮欧战结束，欧冠热刺和利物浦赢球，欧联杯阿森纳和切尔西也都拿下了对手，曼联和曼城都是1球小负对手。在曼联主场0比1不敌巴萨的比赛中，梅西和苏亚雷斯连线制造了卢克肖的乌龙球。强强对话就是避免犯错，曼联的这一错漏导致输球也是很遗憾的。总体来看曼联防守是有效的限制梅西，所以即便数据占优巴萨也未能扩大分差，梅西还被击中鼻子接受了治疗，英超赛场依旧是梅球王受困的所在。对于曼联来说随后次回合的比赛曼联想要客场复制对阵大巴黎的奇迹的确很难，因为近几个赛季诸强很少能在诺坎普拿下巴萨。

上赛季的欧冠进入淘汰赛阶段，切尔西主场1比1巴萨，客场0比3被淘汰，主客场的差别还是很大的，红魔主场一球未进，客战更难翻盘。上赛季1/4决赛巴萨主场4比1、客场0比3被罗马淘汰，球队只是客场表现不佳所致。16/17赛季大巴黎客场4比0巴萨，但是客场却1比6被逆转淘汰。不过1/4决赛尤文主场3比0，客场0比0逼平巴萨，虽然淘汰了巴萨，但是尤文客场没进球。15/16赛季阿森纳主场0比2,、客场1比3被淘汰。1/4决赛马竞客场1比2，回到主场2比0淘汰巴萨，客场依旧没赢球。查看近几个赛季的战绩可以发现巴萨主场的优势，所以本赛季的曼联想在客场淘汰巴萨的确太难了。

上一次欧冠淘汰大巴黎博格巴停赛，本场比赛中场核心则首发出战，因为国际比赛日期间他曾出言示好巴萨和皇马，也让曼联部分球迷很是反感，所以他本场的表现是人们关注的焦点，遗憾的是博格巴并没能有更为关键的表现。全场比赛他打满全场没有射门，只传出2次威胁球，3次犯规，6次被犯规，41次传球的成功率为87.80%。梅西本场也只有1次射门且射正，5次过人，2次犯规和2次被犯规，78次传球的成功率为82.05%。不过即便曼联严防了梅西，但是他还是送出一次妙传，帮助苏亚雷斯制造对手乌龙球，关键性自然是博格巴所不能比的。

这场比赛开场阶段曼联倒是有一脚射门很有威胁，可惜拉什福德的射门偏出了，之后巴萨就进球了。当时布斯克茨传球给梅西，后者传后点找到苏亚雷斯头球攻门制造了乌龙球，进球时间早也让曼联的部署被打乱，随后进攻球员的技术动作都有一些走偏，拉什福德的射门就打了高射炮，这之后不久斯莫林将梅西的鼻子打出了血，球队更多的是防守和让对手倒地，红魔有威胁的射门机会很少，即便有也被达尼洛浪费了。博格巴上半场更多的是传球给队友，并没有直接制造射门的机会，应该用不及格来形容。

下半场博格巴的表现是优于上半场的，比赛开始不久他一脚直传球交给卢卡库，后者传中被门将拿到，无奈的是小魔兽本场比赛也是很低迷的，所以被马夏尔换下。曼联主帅随后做了多个换人调整，但是都没能真奏效。下半场后半段博格巴得球不是回传队友，就是在推进中被吹犯规，或许只有在英超内战中博格巴才能发力，外战则只会显得无力或莽撞吃红牌，不过接下来对阵巴萨的客场比赛还有为己正名的机会。

曼联上一场联赛1比2不敌狼队，数据占优效率却不高，下半场还领到红牌，最终乌龙球酿败局，本轮欧冠再度输球，这也是索帅执教曼联的第2次连败。更为难过的是球队近5场比赛1胜4负，三线作战都吃到败仗，其中三场比赛都是客场作战，主场2比1沃特福德和0比不敌巴萨。球队上一次两连败之后穆帅下课，索帅现今短期两次承受2连败，接下来如果再度爆冷不敌西汉姆的话，主帅和球队的压力都会增加，索帅高开低走的预言也会被证实了，下赛季欧冠资格都危险了。

值得一提的索帅执教曼联之后延续了长时间的不败纪录，不过近期的低迷之前球队也有三场比赛不胜，但是都是在主场失分，球队先后在联赛2比2伯恩利、欧冠0比2大巴黎、联赛0比0利物浦，可以看出曼联强强对话主场作战也会无力，近期客场的低迷更为明显。本场比赛后曼联将在主场迎战西汉姆，随后客战巴萨，之后回到联赛要先后对阵埃弗顿和曼城以及切尔西，可以说这段赛程很魔鬼，连败或许还会持续下去。

如果说前一段时间曼联的低潮期是因为伤病过多而导致的话，那么在近期伤员情况得到缓解之后依旧无法提升战绩的话就是主帅无能了。目前队中的马塔、林加德、马蒂奇和马夏尔都已经复出且能出战，接下来的比赛如果失分则没有了借口。西汉姆目前也遭遇了连败，球队先后被埃弗顿和切尔西2球零封，西汉姆目前排名第11位倒是没有降级之忧，所以曼联拿下这场比赛的几率要大一些。



