凌晨欧冠1/4决赛首回合的比赛，曼城客场0比1不敌热刺的确有一些意外，不过从比赛的过程来看却也是情理之中。上半场阿奎罗首先浪费了点球机会，下半场凯恩在争球时被德尔夫踩中脚踝，热刺核心因伤下场令人唏嘘。曼城球员从浪费机会到凶狠的动作，人品似乎在这个时候被败光了，所以才会在随后失球落败。

两队本场的僵持时间比较长，动作也比联赛中要大，德尔夫是曼城的漏勺，但是本场比赛却被委以重任，当他送凯恩受伤下场并没有吃到黄牌后，人们都认为这个用人是正确的，瓜帅的确棋高一着。凯恩下场后热刺被动换人陷入困顿中，孙兴慜也因为抽筋显露出体能上的不足，这个时候的一切利好面都倾向曼城末尾拿下对手。不过遗憾的是最终进球的是孙兴慜，由此可见曼城在这段时间太疏忽对对手的防范了，而孙兴慜接受治疗的情况也让对手对他的防守有一些松动。除了对手防守不利外，孙兴慜的竭力也值得称道，他在底线将球捞回来不易，随后的射门也是极其的果断，曼城在门前的防守球员众多却没能化解这次危机，给了孙兴慜一球震惊四座的机会。

本场比赛是热刺新球场第二场比赛，第一场是联赛球队2比0拿下水晶宫，擒拿弱旅的进攻功臣恰恰也是孙兴慜。当时同样是上半场0比0战平，下半场第54分钟埃里克森在左路得球后横传球给孙兴慜，后者摆脱防守内切后射门命中。有趣的是皮球打在米利沃耶维奇的脚上产生了边线，热刺这员大将的运气的确也不错，在打破僵局之后，球队在第80分钟再进一球锁定胜局。凯恩在那场比赛中也是极其的活跃，但是却没能有进球，韩国人则成为新球场首场比赛的第一功臣，因为比赛中的第二球也是孙兴慜传球给凯恩，后者杀入禁区后选择倒三角传球助攻埃里克森再下一城，两粒进球都和孙兴慜相关，的确证明这员大将近期的状态极好。本轮比赛对阵曼城连场进球，孙兴慜变身热刺大腿了。

热刺对阵水晶宫的首发是洛里、特里皮尔、阿尔德韦雷尔德、维尔通亨、本-戴维斯、西索科、阿里、埃里克森、孙兴慜、罗斯、凯恩。本轮对阵曼城波切蒂诺做了1个人员上的调整，本-戴维斯被温克斯替换。曼城方面此前三场比赛都首发的德布劳内本场替补，阿奎罗、马赫雷斯、费尔南迪尼奥和德尔夫替换门迪、德布劳内、贝纳尔多、热苏斯首发出场。早前就曾预言瓜帅的四线争冠策略很可能导致一些关键比赛失分，本场败仗是来的更早了一些。

瓜帅一向是换人神准的，但是本场比赛除了在第71分钟用热苏斯换下阿奎罗外，球队在第78分钟失球后主帅并没有立刻做出换人调整，直到第89分钟才用德布劳内和萨内换下席尔瓦和马赫雷斯，这样晚才换人的确是很难扭转败局的，所以这场败仗也是瓜帅应变上的问题导致的，不该由阿奎罗一人承担。

阿奎罗本场比赛3次射门1次射正，传1次威胁球，14次传球的成功率为 92.86%，复出战的表现的确不及此前。斯特林本场有2次射门，1次射正，传1次威胁球，7次过人，1次抢断，1次犯规，2次被犯规，28次传球的成功率96.43%，开场不久就利用个人能力制造罗斯送点球大礼，整体表现好于阿奎罗。萨内和德布劳内的确是登场时间太少，因而并没能制造杀机。

热刺方面孙兴慜4次射门2次射正打进1球，3次过人。凯恩打了58分钟的比赛2次射门1次射正，传1次威胁球，2次抢断，3次被犯规，核心受限很是明显，但是仍然不遗余力的参与进攻和回防，被踩踏前也有一些湿滑，这明显是因为下半场体能消耗太多有关，所以受伤下场和这一点也是相关的。只是他一旦伤停的话，下一轮联赛主场对阵哈德斯的比赛需要其他球员发力，而随后欧冠和联赛两场客战曼城的比赛则可能失分。欧冠客战如果输球出局的话，那么本赛季热刺将无法触及冠军奖杯，就连联赛前四的位置也可能不保，所以热刺虽然本轮赢球却仍有隐忧。

瓜帅上赛季欧冠就被同在英超征战的利物浦淘汰出局，本赛季再度遭遇同联赛的热刺，首回合的失利会让球队上下的压力增大，这显然有玩火的嫌疑，一旦再度出局的话，瓜帅冠军教头的光环则会暗淡了。本赛季曼城欧冠首轮就曾在主场1比2不敌里昂，球队第二次主场输球是在联赛中2比3不敌水晶宫，进入2019年主场没输过，所以接下来次回合的比赛则要验证下主场的实力。

曾经的白鹿巷球场是一些强队的噩梦，因为那个时期的热刺是主场龙，赛前德布劳内还曾对媒体表示并不关心这座球场，而只在意球队的表现，而事实证明热刺的新主场的确有魔力，在困境中还能绝杀了曼城。瓜帅一定会后悔此前三场比赛都让德布劳内连场作战，如果不是那样的话，本场比赛比利时人更应该首发出战。

曼城上一场客战热刺1比0全取三分，斯特林助攻马赫雷斯破门，后者本场比赛只有1次射门和传2次威胁球，2次过人，1次抢断，2次解围，无射正也的确少见。全场比赛的数据显示曼城射门10比13，射正2比4，角球3比3，曼城极少有这样的数据，所以输球不奇怪。经此一战曼城四冠王的美梦似乎有点不靠谱，接下来还是踏踏实实打好每一场比赛吧。

曼城随后的比赛是客战水晶宫，本赛季第一次交战爆冷输球，本场比赛也需要好好应对，水晶宫现在排名第12位，处于安全期的球队是无欲则刚。热刺随后的对手哈德斯已经降级，想给强队制造麻烦也难。



