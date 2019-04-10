切尔西在主场2比0拿下西汉姆暂时排名联赛第三位，比少赛一轮的热刺多2分，接下来每一轮联赛的赛果都可能改变排名，所以对于球队来说仍需要竭力取胜。本场比赛阿扎尔再度展现个人的能力，首粒进球更是极其的绝妙。不过扎球王的出色的确是喜忧参半的，球队对于他的依赖越重，下赛季一旦他离开就会遭遇更严峻的考验。本赛季球队的最低要求就是拿到下赛季欧冠资格，如果阿扎尔随后延续高效率帮助球队最终如愿的话，即便离队也算是留给球队一份最大的礼物了，毕竟本赛季英超争四大战中比以往赛季都更激烈。

主帅萨里近期的排兵布阵都是很得当的，因为随后有欧联杯客战的比赛，所以本场比赛他派遣了奇克和奥多伊首发，这对于年轻球员来说也是利好的，也更利于下赛季年轻球员成为主力。本场比赛的两粒进球都是阿扎尔打进的，上半场第24分钟来自奇克的传球，阿扎尔突破后连续过人并抢在防守球员封堵前将球打进，这一球的确是球王级的表现。上半场能破门对于切尔西来说是极其关键的，因为本赛季很多比赛上半场无法打破僵局，下半场就有平局和被进球最终输球的现象，目前争四关键时期球队不容有失，阿扎尔独力斩获胜局的确是关键先生。

赛季初阿扎尔就连续多长比赛进球帮助球队赢球，从首战的锦上添花，到对阵阿森纳的绝杀球，从点球命中力擒纽卡到零封伯恩茅斯，再到帽子戏法大胜卡迪夫城，前5场比赛阿扎尔场场都有进球，关键度的确是无人能及。如果赛季末还能迎来第二次进球的高潮的话，在联赛还剩下5轮的情况下，球队最终获得前四的可能性就会更大一些。

虽然两位小将获得首发机会，但是阿扎尔的妙传都没能让这两虎将转换为进球的确可惜，所以主帅在下半场第70分钟和第85分钟用巴克利和佩德罗换下了奇克和奥多伊，并和后者握手，这个镜头也是在揭示主帅对于年轻球员的鼓励和信任。巴克利登场后助攻阿扎尔在第90分钟锁定胜局，也让终结了悬念，这一球更能提升士气，毕竟险胜和2球零封是有区别的。

巴克利本赛季也是有进步的，只是稳定性不高，所以还需要在比赛中提升自己的实力。西汉姆是很有韧性的，之前客战曼城也仅仅是1球小负，主场还曾以1比1的比分逼平利物浦、1比0阿森纳、3比1曼联、0比0切尔西，所以本场那顺利拿下这个对手的确证明切尔西已经回暖。

值得一提的是切尔西开局曾经豪取5连胜，之后就在没有持续更多的连胜战绩，近期取得3连胜也算第二次崛起，也可能会迎来更多的连胜战绩。因为首次交战0比0握手言和，这次赢球也等于一雪前耻了。切尔西上次对阵西汉姆的首发是凯帕、阿斯皮利奎塔、路易斯、吕迪格、阿隆索、坎特、若日尼奥、科瓦契奇、威廉、吉鲁、阿扎尔，下半场第65分钟莫拉塔登场。本轮比赛埃莫森、奇克、奥多伊、伊瓜因替代阿隆索、威廉、科瓦契奇、吉鲁登场。

埃莫森本场有一次射门，1次过人，2次抢断成功，1次解围，3次被犯规，31次传球的成功率90.32%。奇克打了70分钟的比赛，2次射门1次射正，送出1次助攻，传2次威胁球，7次过人，1次抢断成功，42次传球的成功率是83.33%。下半场奇克还有一次传球给阿扎尔，后者射门稍稍偏出了立柱，否则奇克就是两次助攻了。此后伊瓜因传球送奇克单刀球机会，可惜小将的挑射被门将化解，随后接阿扎尔的妙传再度射门再度偏出、两次机会没能把握住后被换下，没能进球的确很可惜，但是整体的表现是不错的。

奥多伊打了85分钟的比赛，有2次射门1次射正，传2次威胁球，8次过人，2次抢断1次成功，32次传球的成功率为87.50%。小将也是有机会破门的，上半场来自阿扎尔的传中球，奥多伊在小禁区射门被封堵，随后切尔西的反击机会，奥多伊再接阿扎尔传球射门再度被对手门将封出。下半场奥多伊给阿扎尔和巴克利做球都没能帮助队友破门，但是传球的威胁度是很到位的。

在吉鲁在欧联杯和联赛先后建功的同时，人们质疑伊瓜因也是必然的，本场比赛人们都以为萨里会继续使用吉鲁，但是萨里却坚持让伊瓜因首发。本场比赛锋霸打了76分钟的比赛有2次射门，1次射正，传1次威胁球，2次抢断，32次传球的成功率为78.13%。两次射门分别是接阿扎尔和坎特的传球，可惜他的射门都被对手化解了。本赛季切尔西遇到的难点很多，伊瓜因无法破门也是有很多原因的，就本场的表现的确是因为对手在防守端做的是不错，除了阿扎尔超强的个人能力能洞穿球门，其他人则都只有遗憾了。

西汉姆比较依赖小豌豆的个人能力，不过本场比赛他出场打了半场比赛，只有2次过人、1次被犯规和10次传球的数据，和以往克星角色的确不同，这也说明本场防守做的不错。切尔西近9场比赛的战绩是7胜1平1负，其中有5场比赛零封对手获胜，所以说近期的蓝军是回暖了。不过随后欧联杯客战弱旅之后就要在联赛中客战利物浦，这场红蓝大战关乎两队命运，如果球队能再度拿下利物浦的话，保前四才有可能。