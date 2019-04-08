阿森纳客场0比1不敌埃弗顿的确比较冷，不过豪门球队本赛季都先后在弱旅身上失分，也证明了强队在疲劳作战的情况下出现了问题。值得一提的是曼城最近一次失分是客场1比2纽卡，利物浦和切尔西是先后在客场0比0和0比2埃弗顿，热刺客场1比2南安普顿，曼联客场1比2不敌狼队。豪门球队在太妃糖上吃亏的次数较多一些，所以阿森纳输球也有一定必然性，只是随后的欧联杯比赛要对阵那不勒斯，球队很可能会遭遇连败。

因为本轮失分，阿森纳被身后的切尔西追平积分，只以净胜球的优势位居第四，明晨如果蓝军获胜就可以超越枪手，如果再度落到第五的位置的确是比较头疼的事情。本赛季的阿森纳被认为是有血性的球队，比赛过程也比原来多了一些侵略性，只是关键时期掉链子的习惯还是存在的。

本场比赛埃梅里也有一些轻敌，因为他派遣厄齐尔、姆希塔良、拉卡泽特出战，前者本赛季的表现不稳定，客战还是应该给更稳健的球员。主帅下半场开始就做了两个人员上的调整，他用拉姆塞和奥巴梅扬换下埃尔内尼和科拉希纳茨，伊沃比也在74分钟登场换下厄齐尔，遗憾的是三个换人都没能挽救败局。球队唯一失球是在第10分钟，当时埃弗顿的角球机会，加吉尔卡头球后蹭帮助卡尔弗特-卢因完成一次头球攻门，不过皮球却意外的打中科拉希纳茨偏转，加吉尔卡乘机将球打进。阿森纳的大将变相送出乌龙助攻的确不该，更为不该的还是随后很长的时间居然无法攻破对手的球门。

全场比赛阿森纳射门7比23，射正2比6，角球6比9，控球率57%比43%，扑球5比2，黄牌4比1，关键传球5比14，数据上也是全面落后，这显然是一个很尴尬的数据，埃梅里的确该反思了。回看埃弗顿此前对阵切尔西和利物浦的比赛数据，蓝军对阵这个对手的数据是射门16比15，射正5比8，角球4比3，关键传球14比9，数据上并不差，只是没能把握住机会。利物浦对阵埃弗顿的数据显示，红军射门10比7，射正3比3，角球7比3，关键传球9比7。对比能看出差距，阿森纳想复兴的路比其他球队要长一些。

拉卡泽特是本赛季阿森纳最强的利器之一，但是本场比赛他打满全场只有1次射门，1次过人，2次抢断1次成功，2次解围，1次犯规，2次被犯规，18次传球的成功率只有77.78%。和对阵其他对手的数据相比，本场是最低的。对阵曼联的比赛中拉卡泽特5次射门，送出1次助攻，传1次威胁球，2次过人，1次犯规，4次被犯规，即便面对红魔的重点看防却能祭出关键表现，个人数据并不低。

奥巴梅扬作为救火核心在下半场一开始就登场，但是却只传出1次威胁球，8次传球的成功率50%，1次过人，这样的表现可以用更低迷来形容。而在对阵曼联的比赛中，奥巴梅扬有4次射门1次射正就打进1球，此外还传1次威胁球，1次过人，2次解围，2次犯规，相比之下阿森纳的这名核心是被太妃糖完全限制了。厄齐尔本赛季遭遇质疑，本场出场74分钟无射门，也没有传威胁球，45次传球的成功率是86.67%，1次解围，而在对阵曼联的比赛他曾传出4次威胁球，可以看出阿森纳几名核心是集体的陷入了低潮中，因此球队才会爆冷输球。

拉姆塞打45分钟有3次射门1次射正，传1次威胁球，2次过人，没能进球也的确可惜，和其他队友相比算是发挥不错的。除了以上因素外，托雷拉停赛无缘比赛，扎卡和科斯切尔尼伤停也是爆冷的一个因素，事实证明扎卡对于阿森纳也是极其重要的。

阿森纳本赛季客场战绩糟糕也是很明显的，近8个联赛的客战战绩是1胜3平4负，而且场场都有失球，这一弱点再延续下去则可能更多的失分。球队接下来对阵的对手是欧冠两回合对阵那不勒斯，中间还有一场客战沃特福德的比赛，本赛季首次对阵沃特福德是2比0赢球，心理优势还是比较明显的。不过本周中对阵那不勒斯的比赛则有悬念，虽然该对近两场比赛不胜，但是欧战的表现还是不错的，欧冠小组赛同组对手有大巴黎和利物浦，球队和红军同积9分，只是因为进球数的差距而只能出局。

对阵利物浦的两场比赛中，那不勒斯主场1比0拿下红军，客场0比1输球，对阵大巴黎主客场以1比1和2比2的比分平局收场，可以说球队和另外两强是不相上下，阿森纳对阵这一对手的确需要更多小心。不利的一面是是枪手大战前吃到败仗，所以欧联杯被看低也是必然的。

值得一提的是本赛季的阿森纳在开局吃到两连败后豪取11连胜，但是被水晶宫终结连胜纪录前，球队刚在欧联杯客场1比0拿下里斯本竞技，可惜之后就爆冷平局。此后再战欧联杯这个对手的前后阿森纳都吃到平局，三场平局也再度证明欧联杯和联赛双线征战的情况下球队的状态很不稳定。

随后阿森纳主场1比0拿下卡拉巴赫后，就意外的吃到了联赛杯和国内杯赛的两连败，球队先后不敌南安普顿和热刺。进入2019年第一场欧联杯就在客场0比1不敌巴特，随后客场1比3不敌雷恩之前还在客场1比1热刺。即便最近一场欧联杯的比赛阿森纳主场3比0雷恩晋级，却仍然无法确保在联赛输球后，还是能在客场拿下欧联杯的对手。通过本赛季欧战前后的战绩来看，阿森纳在外战分心的情况下的确是冷门不断，所以本周中的这场比赛的确可能失分。



