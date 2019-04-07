足总杯半决赛的比赛曼城1比0拿下布莱顿晋级决赛，德布劳内连续三场出战再祭奇功，他助攻热苏斯打进全场唯一进球，让曼城在温布利大球场笑到了最后。不过瓜帅这样使用比利时人的确很意外，寄望伤病不会第三次让德布劳内无缘比赛。阿奎罗没能出战球队只能依靠热苏斯，本场比赛巴西人算是为己正名了，比赛中他有2次射门就打进1球，此外还传出2次威胁球，1次过人和1次解围，传球成功率为86.7%。如此关键的比赛能建功的确是一个好的开始，毕竟随后的5轮联赛、足总杯决赛和欧冠淘汰赛两回合的比赛都更加关键，每一场的战关乎着球队本赛季能否再度夺冠。

本场比赛只有一球入账也说明布莱顿很顽强，全场比赛曼城射门13比5，射正4比2，角球9比4，控球率70%比30%，犯规13比6，扑救2比3，这样的数据和曼城对阵其他球队的绝对优势相比的确略低了一些。曼城上一场对阵富勒姆的比赛，射门24比5，射正7比0，角球11比0，进攻端的优势更明显。布莱顿上一场对阵切尔西的比赛也输了，不过数据显示布莱顿射门3比17，射正1比4，角球1比7，控球率31.7%比68.3%，表现不及本场对阵曼城。可以看出蓝月亮在本轮比赛赢得更为不易，球队是唯一一支三线作战的英超球队，密集的赛程则可能让球队某一场比赛中爆冷失分。

赛后主帅认为曼城本该吃到一张红牌，所以这场比赛胜之不武。沃克本场比赛在遭遇对手犯规之后没能克制住自己的情绪，他用头顶住贾汉巴卡的脸部被认为黄牌的判罚太轻了，因为相同的动作则必出示红牌，而瓜帅则不这样认为。不过必须承认的是本赛季曼城被裁判另类庇护的情况不止一次，从越位进球到点球错判的确是受益良多。利物浦虽然仅仅以一分之差排在曼城身后，但是本赛季却没有得到如曼城一样的特殊待遇，这一点也是被公认的，所以目前更多的人寄望利物浦多年后夺得联赛冠军。

本场比赛的进球是在开场第4分钟，当时德布劳内右路传中球帮助热苏斯射门得手。比赛一开始曼城的界外球机会，德布劳内在禁区内接球后选择横扫到禁区为球队赢得角球机会，角球开出虽然被顶出来，但是曼城依旧形成二次进攻的机会，奥塔门迪帮助拉波尔特完成一次射门可惜打偏了。斯特林得球后传中路再度被挡，这波进攻不断的施压迫使对手防线吃紧。随后对手好不容易觅得进攻机会，但是却被曼城球员拦截后由拉波尔特直接分到前场右路，德布劳内得球后助攻热苏斯先拔头筹。必须承认的是抢开局得手也是攻破铁桶阵的最佳方式，因为一上半场不能领先对手，下半场则会有各种变化。

战术对路，球员比对手更快速的进入比赛节奏是曼城的优势，但是此后再也无法攻破对手的球门也证明进攻端球员的效率不高。本场前馈赠550球票给母校师弟师妹观战的斯特林是很想用进球说话的，但是本场比赛他打满全场有3次射门2次射正，传1次威胁球，4次过人，2次犯规和1次解围，遗憾的射门次数多却没能攻破对手的球门。

其他攻击手中贝尔纳多有1次射门，传2次威胁球，3次过人。德布劳内只打了65分钟的比赛，传1次威胁球就助攻队友破门，2次解围，2次过人和1次犯规，短时间就能左右赛果的实力也是瓜帅一直器重他的原因。京多安也有3次射门1次射正，2次过人，2次解围的数据，射门威胁度方面甚至不及斯特林。

本赛季曼城也有一些场外的事件被爆出，近期被公开门迪凌晨逛夜店的确不是好事，但是瓜帅仍然给他首发出战的机会，悍将打了79分钟的比赛被斯通斯换下。比赛中门迪传1次威胁球，1次过人和1次犯规的数据。瓜帅的确是在合理使用每一位球员，1球领先的情况下换上的球员分别是达尼洛、斯通斯和费尔南迪尼奥，很明显主帅并不想更多的投入精力，能确保球队晋级足以，这样的策略的确也是合适的。

足总杯杀入决赛，曼此前先后淘汰的是罗瑟汉姆、伯恩利、纽波特、斯旺西、布莱顿。之前联赛杯夺冠先后拿下的是牛津联、富勒姆、南安普顿、莱斯特城、伯顿、切尔西，可以看出足总杯的对手都不及联赛杯，所以曼城最终夺冠的可能性是很大的，球队随后的对手是沃特福德和狼队的胜者。