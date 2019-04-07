利物浦3比1南安普顿的比赛只打了半场好球，因为球队上半场开始不久就失球了，半场也仅仅是扳平比分，如果不是凯塔半场破门的话，球队可能吃到一场平局。下半场也是第80分才扩大比分，这次险胜也给球队敲响了警钟，如果防线还敢于在开场第9分钟就丢球的话，球队很可能在随后的比赛失分。下一场比赛是欧冠主场对阵波尔图的比赛，随后还要继续迎战切尔西，本赛季此前两次对阵蓝军1平1负没有胜绩，接下来的两场比赛红军的确该更为小心。

南安普顿本赛季前半程比较低迷，后半程发力之后暂时排在第16位，比降级区的卡迪夫城多5分，联赛还有5轮，圣徒也需要更多的拿分才能确保下赛季继续在英超征战。球队上轮拿下布莱顿，本轮比赛球队并不像赛前预测的一样成为送分童子，而是险些逼平对手，这种顽强的确是很可贵的。

本赛季南安普顿在主场曾逼平曼联，拿下阿森纳和热刺，在进入2019年后先后在热刺和切尔西身上拿分，所以本轮给利物浦上课也有一定的必然性的。球队随后的对手都是中游球队，分别是狼队、纽卡斯尔、沃特福德和伯恩茅斯，所以本轮比赛失分并不致命。相比之下利物浦是逃过一劫，因为如果平局收场的话则可能无法触及联赛冠军。

这场比赛上半场数据比较接近，利物浦射门6比4，射正2比1，角球1比3，控球率68.43%比30.7%，越位2比2，某些数据上圣徒更占优，这说明上半场的利物浦因为过早失球而失控了。范迪克是本赛季表现出色的一员大将，但是即便有他坐镇，球队依旧在防守上出错了。第一粒失球是伯特兰德的传中球，赫伊别尔头球后蹭助攻肖恩朗破门，后者是在无人防守的情况下破门的，这样的情况在红军的身上是不常见的。

下半场利物浦射门11比7，射正3比0，角球4比4，越位1比1，球队下半场的表现明显优于上半场，不过这其中也同样有一定的偶然性，因为本场建功的不是处子球就是铁树开花，都是很久没有进球的球员，利物浦度过此劫也的确是很幸运。

除了运气方面外，主帅克洛普下半场对阵容的调整也是极其到位的，他在第59分钟的时候就做出了两个人员上的调整，亨德森和米尔纳替换维尔纳多姆和阿诺德。亨德森先是助攻萨拉赫破门，随后又接菲尔米诺传中球锁定胜局，替补传射建功的确是最关键的一员。

本赛季的英超豪门都更多开启青春风暴，当打之年的球员和年轻新锐们的确有更为出色的表现，但是老将们力挽狂澜的能力不该被忽略，除了稳定军心外，老将比赛中的经验的确可以给予球队更多，亨德森的确很好的诠释了这一点。本场比赛他打了31分钟的比赛，有2次射门1次射正就进球了，更为关键的还是那一次助攻帮助球队反超了比分。个人数据上还有传1次威胁球，2次犯规，13次传球的成功率76.92%。

亨德森和萨拉赫的默契度是很足的，随着比赛不断深入，利物浦身上的压力的确更大一些，毕竟对于球队来说平局和输球差不多。这粒反超比分的进球是利物浦的一次反击机会，亨德森头球前顶找到了萨拉赫，后者利用自己的速度和果断的射门反超了比分，这一球也是埃及人为红军打进的第50球更有纪念意义。第88分钟是马蒂普的长传球撕开了防线，菲尔米诺突入禁区后传中助攻亨德森推射建功。在密集的赛程中替补奇兵的确更为关键一些，因为下半场登场的球员在体能和战术执行力上都更为高效一些，接下来红军的两场大战估计都少不了亨德森的助力。

值得一提的是本赛季客战切尔西的比赛中，就是斯图里奇的射门帮助球队拿到1分，接下来再遇劲敌也需要在板凳上做好准备。在此前联赛对阵切尔西的比赛中亨德森是首发出场的，比赛中他有两次抢断成功的数据，66次传球的成功率为87.88%，看来作为替补奇兵的效率会更高一些。上轮联赛对阵热刺的比赛中亨德森打了77分钟的比赛，有1次射门，2次抢断，47次传球的成功率为80.85%。

其实本赛季的曼城和利物浦一样都是顺境中突然会出现问题，或爆冷或险胜，本轮比赛前球队双线作战取得4连胜，不过包括本场比赛在内的这5场比赛红军都有失球，这其中主场对阵伯恩利的比赛中有2粒失球。而这波连胜之前的7场比赛中球队有5场比赛没有失球，但是战绩是2胜3平，另外两场比赛则都是1比1平局结束，对手是西汉姆和莱斯特城。可以看出球队那段时间的不稳定，接下来欧冠开启，这方面的问题则必须摒弃的。

本赛季利物浦的17个联赛客场的战绩是11胜5平1负，虽然是本赛季英超联赛客场成绩最好的球队，但是客场失分的情况也比较多，这点要是出现在欧冠淘汰赛阶段则是致命的。因为随后的欧冠1/4决赛对阵波尔图的比赛红军是先主后客，客场的表现更为关键一些。

本场比赛马内、范戴克都是面对旧主。马内3次射门1次射正，传1次威胁球，3次过人，1次抢断成功，1次犯规，25次传球的成功率80%。范迪克69次传球的成功率为94.2%，8次解围，1次被犯规，也是数次救险，否则红军也可能失分。萨拉赫近期处在进球荒中，本场破8场球荒后有望迎来一个小高潮，这对于球队双线争冠都是有利好的。

不过红军被埃弗顿逼成0比0一战中，萨拉赫错失了两次单刀球的确该为平局负责，如果球队因为那场平局错失冠军的话，他会更自责，所以本轮进球后他脱衣庆祝吃到黄牌也是因为内心的压力得到发泄。比赛中有趣的一个画面是罗伯逊和亨德森找萨拉赫庆祝，却被队友灵巧避开导致两位扑空相拥，由此可以看出萨拉赫对于进球是多么的渴望，进球之后是多么的忘情，自然对冠军的渴望也是很迫切的，这一点也是动力同时也是压力。



