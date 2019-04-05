曼城2比0拿下卡迪夫城占据英超榜首，以1分优势领跑，球队取得了8连胜的佳绩，德布劳内和萨内先后进球延续了强势的效率。近期曼城阵中的伤号也基本康复，所以球队近两场比赛都以2比0的比分零封对手。连续两场首发出战的德布劳内本场还贡献一粒进球，瓜帅对他的依赖是很明显的，不过这样连续两场出战，对阵保级队还打满全场，下一场足总杯对阵布莱顿的比赛就必须休战了，因为随后欧冠1/4决赛首回合对阵热刺的比赛更为关键。

近期三线作战的密集赛程考验瓜帅对阵容的安排，同时也考验球员们的体能和临场发挥。本轮对阵卡迪夫城一战连场首发的球员有德布劳内、拉波尔特、津琴科和埃德森，京多安、贝纳尔多、斯特林则得到休息，下一场则会首发出战。此外18岁福登也得到在联赛第一次首发出战的机会，和切尔西的奥多伊一样都有不错的表现，这也预示着接下来的豪门球队都会给予年轻球员更多的出场机会。

这场比赛福登打满全场，有5次射门2次射正，传3次威胁球，3次过人，2次抢断成功，1次犯规，1次被犯规，53次传球的成功率92.45%，获得首发机会的他的确不俗。比赛中最具威胁的一次射门是接萨内传球，可惜的起脚的劲射偏出了。下半场还有一次单刀机会给错失了，这次是费尔南迪尼奥的直传球，福登面对门将的射门被扑出。年轻球员面对绝佳机会的时候反而会有一些紧张，因此错失了机会，巧合的是切尔西的奥多伊也有一次必进球的机会却踢空了，看来年轻球员的英超学费还是需要交一些的，福登体能充沛是可以出战随后足总杯的比赛的。

虽然福登没能把握机会建功，但是下半场还曾多次给队友制造射门的机会，遗憾的是拉波尔特和马赫雷斯都没能把握住两次良机。卡迪夫城本场有保级任务也是很拼的，所以在两球落后的情况下仍然是全力的防守，为的不大比分的输球，奈何球队和曼城实力上的差距的确太明显了。

全场比赛曼城射门27比4，射正11比1，角球17比4，扑救1比9，优势明显。全场掌控着比赛的节奏，所以对手没有丢更多的球就证明了自身的顽强，门将的发挥也是很到位了，否则不会只丢两球。

目前曼城的比赛是最流畅的，德布劳内在近两场比赛中都担当了关键先生。比利时人复出的首场比赛中就参与了进球，当时他在前场拦截后传给阿奎罗，后者助攻贝尔纳多破门。个人数据有4次射门1次射正，传3次威胁球，2次过人。本场比赛开场6分钟就接拉波尔特直传球先拔头筹，对阵弱旅的第一球最困难，所以这样早的就破门就等于提前预定了胜局。全场比赛德布劳内有2次射门1次射正打进1球，传6次威胁球，3次过人，1次抢断，1次被犯规，58次传球的成功率为87.93%。

曼城上一次对阵卡迪夫城是5球大胜，当时建功的是阿圭罗、贝尔纳多、京多安和马赫雷斯，本场比赛则是德布劳内和萨内建功，曼城的多点开花的能力是群雄之首，接下来足总杯对阵刚刚输给切尔西的布莱顿也会很比较轻松。值得一提的是布莱顿在上一场比赛中没有全力出战，主帅雪藏了一位核心球员为的就是对阵曼城的这一战，所以这场比赛也需要全力出击。

对于曼城不利的一点是阿奎罗因伤缺阵了本轮的比赛，欧冠对阵热刺的比赛如果能出场才好，毕竟曼城多线作战是需要锋霸坐镇的。阿奎罗本赛季在联赛打进19球，位列射手榜第一位，有2粒点球，球队对于他的依赖还是很明显的。热刺目前前4都快不保了，所以全力拼欧冠是必然的，曼城这两回合的比赛则需会遇到更大的阻力。热苏斯本赛季有段时间陷入低迷期，近期回暖也不错，只是关键性上仍然无法和阿奎罗相比。

本场对阵卡迪夫城的比赛中热苏斯顶替阿奎罗出战，巴西人有4次射门1次射正，传4次威胁球，送出1次助攻，3次过人，1次被犯规，44次传球的成功率90.91%。这场的表现是不错，但是卡迪夫城如何能和热刺相比，所以阿奎罗的伤病仍是球队最为关注的。

除了应对欧冠的比赛，眼下最为重要的还是先拿下足总杯的比赛，曼城上一次和布莱顿交战是2比0零封对手，当时斯特林和阿奎罗先后建功。热苏斯替补出场打了24分钟的比赛，传2次威胁球，1次被犯规，9次传球的成功率为77.78%，表现很一般。阿奎罗出场66分钟有7次射门，1次射正，3次过人，29次传球的成功率为86.21%。从这些数据中可以看出阿奎罗的作用，所以如果锋霸缺阵的话，队内的其他得分手还需要出场才可能顺利的拿下布莱顿，仅仅依靠热苏斯不太靠谱。