英超补赛切尔西主场3比0拿下布莱顿是久违的酣胜，同一时间开战的曼城和热刺也都赢球了，两强分别在主场2比0拿下卡迪夫城和水晶宫。赛后英超前六的排名是曼城、利物浦、热刺、阿森纳、切尔西和曼联，枪手因赛少赛一场位居第四，和第三的热刺只有1分差距，切尔西和阿森纳同分位居第五，曼联因为输球重新回到了第六的位置，不过比伦敦双雄少2分，接下来每一轮联赛都有可能改变排名。阿森纳对阵埃弗顿的比赛要在周末进行，太妃糖还是有可能逼平枪手的，这也是其他三强寄望的赛果。

对于切尔西来说本场比赛有更多的意义，在密集的赛程开启前酣胜也能提升士气。吉鲁的出色表现还可以在欧联杯客战布拉格斯拉维亚的比赛中获得首发机会，而接下来下周二开打的联赛主场迎战西汉姆的比赛则可能由伊瓜因首发出战。两位锋线合理轮换才能有更为出色的发挥，寄望得到休息的伊瓜因也能再度进球。

本场比赛奥多伊得到第一次联赛首发的机会，小将很是努力也很活跃，和吉鲁以及阿扎尔的连线也是很频繁。开场不久奥多伊就在右路传中帮助吉鲁完成一次射门，随后还利用传中球帮助队长完成头球攻门。上半场久攻不下的情况下，奥多伊接阿扎尔传球后选择再度传中找吉鲁，这次锋霸准确命中帮助球队打破僵局，对于切尔西来说能在上半场取得领先的确不易。本赛季切尔西的边路传中一直不好，奥多伊显然在这方面比其他同位置的队友更强，随后欧联杯的客战也可能再度获得首发机会。

下半场奥多伊还有进球的机会，可惜来自若日尼奥的妙传，小将的射门差之毫厘，接阿扎尔的传球则来了一脚射空气踢空，甚至滑稽。本场比赛奥多伊都渴望破门，因为太过于急切反而未能如愿，不过下一次获得首发机会的话，或许进球就会如约而至了。本场比赛的三粒进球都和阿扎尔相关，第一次是他发起，第二粒进球是他利用个人能力破门，第三球还是他助攻奇克锁定胜局，切尔西63分钟3球领先的第一功臣当属阿扎尔。

不过本场比赛做出变化的人也是胜局的关键，这其中包括主帅萨里和若日尼奥。萨里一直重用若日尼奥，但是近期多次将爱将换下，也能看出主帅在反思，本轮比赛派遣吉鲁首发也是改变了一贯的思路，而吉鲁回报了主帅的信任。

若日尼奥一直都没有助攻，他的表现也是饱受质疑，在传球成功率极高的情况下却没有一传致命的助攻，这一点也让他被各方看衰。本场比赛他得球就向前传球，哪怕这样传球可能被对手摸透并加以防御，但是他还是选择了向前传球。事实证明他这样传球是制造了更多威胁的，如果奥多伊的射门再精进一些，若日尼奥的助攻就更早到来了，即便没能如愿，本场比赛中他的表现也是得到了认可了，这一点对于切尔西来说也是利好的。

阿扎尔今夏离队的可能性极大，切尔西队内必须有更多的助力者可以帮助队友进球，本场比赛若日尼奥直接传球制造威胁的次数不少。本场比赛开场不久若日尼奥得球直接传给奥多伊，后者横敲找到奇克，这次进攻最后传到禁区危险地带，可惜被对手争抢得到。因为吉鲁首发，所以进攻端更多的想找高点发挥锋霸的身高优势。此后若日尼奥几次传球都准确的找到前场的队友，可惜未能形成射门，随后切尔西的任意球机会，若日尼奥在中圈弧里面得球选择挑传禁区，可惜门将抢在切尔西球员之前先抱住了皮球。

久攻不下的情况下，若日尼奥开启拦截模式，然后将球传给坎特，最终奥多伊的射门险些制造对手的乌龙球，可以看出这次进攻的威胁度极高。随后不久若日尼奥再度将传给奥多伊，后者回传中路的奇克，这次进攻最后由埃莫森在左路传中球到禁区，但是传的有点大，因而没能形成射门。若日尼奥之后再度断球向前输送进攻机会，可惜奥多伊被逼抢下皮球出界，裁判判了门球，而慢镜头回放这是一次角球机会。

上半场中段若日尼奥选择将球传给阿扎尔，后者被绊倒为球队赢得位置不错的任意球机会。再之后若日尼奥接队长传球选择挑传直接找到点球点的吉鲁，后者背身停球后转身射门，可惜被防守球员阻挡后落到门将手里。上半场若日尼奥不断将球传给坎特、阿扎尔或奥多伊，进攻端的机会的确增多了，这其中阿扎尔得球后一路突破到禁区里的确更接近破门，可惜的是比利时人最后停球停大了。

上半场末尾阿扎尔错失一次绝佳的空位机会，这次进攻是若日尼奥传给路易斯，后者传给吉鲁，法国人头球回传送阿扎尔绝佳的机会，可惜真核放了高射炮。不过这次进攻之后球队就进球了，当时奇克得球后横敲中路找到阿扎尔，后者传给奥多伊一脚横传助攻吉鲁先拔头筹。可以看出这段时间频频进攻给对手施加了足够的压力，这样的情况下进球就会产生。

这场比赛若日尼奥的威胁度在增加，吉鲁和奥多伊的个人能力也得到更全面的展现，接下来联赛给这两人更多机会也是可以的，尤其是对阵中下游球队的比赛中。上半场切尔西射门11比1，射正1比0，角球4比0，抢断10比7，任意球6比1，控球率65%比35%。

下半场若日尼奥断球后直接分球给阿扎尔，这次进球最终由奥多伊完成1次头球攻门。之后如日尼奥低平球找到阿扎尔，后者连续带球过人后推射建功，扎球王出色的盘带和突破能力的确是极其精彩的，不过若日尼奥和真核的化学效应也很明显。随后不久还是若日尼奥得球有意放慢了一下节奏，然后选择低平球斜传给阿扎尔，后者助攻奇克锁定胜局，必须肯定的是若日尼奥本场的变化是到位的，进攻端因此更锐利了，因此本轮的这场胜仗是有更多意义的，这些内容也可能让切尔西在随后的比赛中有更多的进球。

切尔西的下一个对手是西汉姆，这也是一个难缠的对手，本赛季第一次交战切尔西客场0比0战平，久攻不下是症结。西汉姆本赛季还曾数次爆冷，球队先后主场3比1曼联、1比0阿森纳和利物浦，对阵曼城也只是1比0小负，所以蓝军主场迎战这个对手也需要全力以赴。因为随后有欧联杯淘汰的客战，球队轮换阵容是必须的，阿扎尔和坎特有可能连场出战，毕竟这两人对于球队来说是至关重要的。本赛季欧联杯客战萨里都让阿扎尔轮休，所以联赛会首发，球队主场作战是有更多胜算。

本场对阵布莱顿的下半场数据依旧占优，切尔西射门6比2，射正3比0，角球3比0，进攻端的威胁比上半场更多一些。本赛季首次对阵西汉姆的赛后数据也是切尔西占优，可惜的是全场没能进球。蓝军射门17比6，射正6比1，角球8比1，控球率72%比28%，关键传球16比5。那场比赛吉鲁首发打了65分钟的比赛被莫拉塔换下，不过近期吉鲁状态正好，即便不能首发也可以替补出战。



