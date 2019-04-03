狼队主场2比1拿下曼联一战的确是打出了自己的特色，比赛中狼队的反击很是犀利，红魔一度很狼狈，最终输球和阿什利杨被罚下有关，和球队的急切心态也相关。必须承认的是索帅续约之后的两场比赛都很悬，上轮联赛主场2比1沃特福德也很惊险，而本场在先进一球的情况最终被逆转则是被打回了原形，这样的状态可能影响到随后欧冠对阵巴萨的比赛，索帅的难关是真的要来了。

翻看曼联近期的三个对手本赛季的表现和近期的状态，可以从中找出一些症结，也可以对红魔的前景有一个预估。沃特福德本赛季曾在主场2比1热刺，其他对阵强队的比赛则都输球了，曼联两次对阵这个对手都是2比1险胜，过程并不轻松。本轮的对手狼队在本赛季爆冷数次，球队先后以1比1的比分逼平曼城、曼联、阿森纳，2比1和1比1切尔西、3比1热刺。足总杯2比1淘汰了利物浦和曼联，本轮又以相同比分拿下了红魔。可以说狼队是本赛季英超最大的黑马，因为争冠球队都在狼队身上失分了，所以索帅再度折倒在这个对手身上也有一定的必然性。

巴萨本赛季30轮积70分，位列西甲第一，联赛战绩是21胜7平2负，打进79球，失31球，近8场比赛7胜1平，刚结束的联赛球队客场4比4平比利亚雷亚尔，整体发挥上是优于曼联的。欧冠小组赛4胜2平保持不败晋级，淘汰赛5比1和0比0里昂晋级，两回合的比赛只丢了1球，所以曼联随后对阵巴萨的比赛想赢很难。

对阵狼队的比赛，曼联本来是想复仇的，如果说上轮比赛险胜对手因为国际比赛日的疲惫，本场比赛则是满血复活的想赢球的，可惜却在客场输球了。为了备战随后对阵巴萨的比赛，索帅轮换了5人，达洛特、卢卡库、弗雷德、麦克托米奈、林加德进入了首发。第一粒进球就是弗雷德发起，他将球传到麦克托米奈脚下，后者直接射门得手。在第13分钟就取得了领先的确是好事，但是也导致球队放松了警惕，在连续施压对手球门的同时后场出现了严重的失误。当时德赫亚传球给弗雷德被对手抢断，这次反击机会最后由若塔扳平了比分，曼联只领先了11分钟就被扳平的确有一些不该。

卢卡库本场获得了不少机会，可惜距离进球差之毫厘，否则球队也不会接受这场败仗。此外阿什利杨的急切心态也是酿成了恶果，当他在下半场第一次被裁判出示黄牌的时候就有一些担心，因为他似乎很难控制住自己的焦躁，果然这员大将在3分钟后就吃到第二张黄牌，因此被红牌罚下，球队随后孤注一掷想要再度反超比分却在末尾再度失球。

很多比赛都有因果，阿什利杨对若塔的大动作是有原因的。因为在足总杯的比赛中就是若塔接鲁本内维斯的直传球将比分扩大为2比0，本场比赛又是他贡献进球，显露出了红魔克星的霸气，所以才导致阿什利杨下狠脚吃到黄牌。回看此前足总杯狼队淘汰曼联的比赛，第一粒失球是希门尼斯建功，若塔是再下一城，可进球后的他在一次反击中被林德洛夫放倒，后者同样吃到红牌被罚下，末尾拉什福德扳回一城。可以看出曼联两次对阵同一对手都有红牌加身，真是没有做到吃一堑长一智，而是两度被擒拿了。

足总杯的比赛是在掀翻大巴黎晋级欧冠8强之后吃到败仗，本场则是在要欧冠对阵巴萨前，警钟再度敲响后，曼联的确该长长记性了。梅西也是极其不好防的人，多少人在他身上吃黄牌和红牌，曼联的防线球员更需要注意。

这两场对阵狼队的首发上有几人不同，上一次出场的是罗梅罗、达洛特、林德洛夫、斯莫林、卢克·肖、埃雷拉、马蒂奇、博格巴、林加德、拉什福德、马夏尔。本场比赛德赫亚、阿什利-扬、弗雷德、麦克托米奈、卢卡库替换了罗梅罗、埃雷拉、马蒂奇、拉什福德、马夏尔。两场比赛不同的阵容却都输给了狼队，看来索帅的克星是这匹黑马了。

本赛季卢卡库饱受质疑，因为他很难在球队面临困境的时候站出来解决问题。阿什利杨的比赛经验则一直是球队所依赖的，遗憾的是本场比赛他没能避免林德洛夫的前车之鉴，倘若不是他被罚下的话，红魔是有机会再度反超比分的。本赛季的红魔少一人作战的次数也极少，两次都在狼队身上吃亏的确需要反省。

曼联随后的赛程是欧冠主场迎战巴萨，随后继续坐镇主场对阵西汉姆。这支球队也是屡屡爆冷豪门，阿什利杨红牌停赛也会影响主帅阵容上的安排，因为随后有欧冠客战巴萨的比赛，下一轮联赛也需要防冷。

本场比赛的数据显示曼联射门18比9，射正4比2，角球5比3，击中立柱0比2，越位5比4，犯规11比5，可以看出两次立柱还是帮助了曼联，否则狼队有可能是4比1力挫红魔了。球员方面狼队的若塔和曼联的卢卡库都打了73分钟的比赛，前者1次射门就进球了，8次过人，1次抢断，6次被犯规，1次犯规，25次传球的成功率为88.00%，遭遇的严防比卢卡库要多，整体发挥也优于对手。小魔兽2次射门1次射正，传2次威胁球，3次过人，20次传球的成功率为80.00%，把握机会的能力不济，并且浪费了一次博格巴的妙传。

林加德以往总有惊艳的表现，但是本场比赛的表现一般，他有3次射门1次射正，传1次威胁球，1次犯规，40次传球的成功率为87.50%。吉梅内斯3次射门，送出1次助攻，传3次威胁球，1次过人，1次解围，1次犯规和被犯规，41次传球的成功率为90.24%。两者的对比也是狼队球员发挥更为出色一些。博格巴本场1次射门，传5次威胁球，4次过人，表现也不错，可惜队友浪费了他的妙传，这位中场核心也没有那一脚射门扭转乾坤的能力，因而只能接受败局。希望这次爆冷能让曼联上下警醒，对阵巴萨的首回合起码要保持不败。



