目前的英超争霸还是曼城占据优势，因为就近期比赛的过程来看曼城赢得更为轻松，而利物浦无论对阵任何对手都不是游刃有余的全取三分。近12场比赛中曼城连胜，且有6场比赛零封对手，球队共打进35球，失7球，这其中不包括联赛杯决赛点球大战4比3拿下切尔西的那场比赛。曼城进攻端的火力的确很强，防守方面则做的比较好，而且球队四线征战比其他强队赛程更密集，近期三线争冠能有目前的战绩的确更有实力。

利物浦近12场比赛保持不败，战绩是7胜5平，这5场平局的对手分别是莱斯特城、西汉姆、拜仁、曼联、埃弗顿。这其中强队和弱旅都有，红军的发挥和状态的确不及曼城。红军的这12场比赛有5场零封对手，但是这其中有三场比赛是0比0收场。这12场比赛共打进25球，丢10球，而且球队只是应对联赛和欧冠的比赛，赛程并没有那样密集，由此可见利物浦和曼城的差距，数据上的比拼也是很明显的。

本周中曼城的对手是卡迪夫城，因为上轮联赛保级队因为越位球而输给切尔西，老帅被传出可能派遣年轻球员去打对阵曼城的比赛，这也意味着瓜帅的球队有可能更轻松的全取三分。即便是卡迪夫城全主力出战也未必能掀翻曼城，本赛季两队交战中瓜帅的球队客场5比0血洗加迪夫城，优势也是极其明显的。那场比赛曼城先后建功的是阿圭罗、贝尔纳多、京多安、马赫雷斯，后者上演梅开二度的好戏。送出助攻的是贝尔纳多、萨内、斯特林，马赫雷斯的第二球是自己拦截后直接射门建功的。

曼城客场都能如此华丽的赢球，本周中的比赛坐镇主场的确没有任何理由失分。两队赛季首次交战的比赛中，曼城射门21比2，射正10比2，控球率79%比21%，角球9比1，关键传球15比2，数据上也是占据绝对优势的。

利物浦的对手南安普顿目前排名第16位，因为积分上只比降级区的卡迪夫城多5分，所以本轮比赛也是需要全力争胜才行，所以给予利物浦的阻力也会更大一些。圣徒本赛季曾先后在主场2比2平曼联、3比2阿森纳、2比1热刺，客场0比0逼平切尔西，能造四场冷门也说明球队的主场优势和韧性。本赛季圣徒首次和利物浦交战是在联赛第6轮，球队客场0比3红军。当场比赛的第一球是沙奇里制造乌龙球，随后阿诺德开出角球助攻马蒂普再下一城，最终沙奇里定位球击中横梁之后被跟进的萨拉赫打入空门。从心理优势上利物浦是占优的，但是赛季末的保级队是各种惹不起的也是事实。

毫无疑问从各方面看曼城都优于利物浦，唯一不同的是瓜帅的球队还有足总杯的比赛，联赛还要和热刺以及曼联直接过招，这两点上是比利物浦更难一些的。对于利物浦来说可以帮助球队取得更多胜局的当属萨拉赫和菲尔米诺，但是曼城一边却有更多的人能左右结果。

近日前曼城球星亚亚图雷接受采访的时候表示瓜帅将斯特林带到了一个全新高度上，并认为小快灵能获得年度最佳球员奖项，由此可见这位旧将是全面看好曼城夺冠和斯特林获得最佳。斯特林本赛季无论是俱乐部还是国家队都有突飞猛进的感觉，早年的冒进和花哨到现在已经进化为成熟和犀利。本赛季在为曼城出战的28场联赛中斯特林贡献15球，送出9次助攻，是联赛绝对的功臣，更为可贵的是其他赛事也有高光的表现。本赛季瓜帅在国内杯赛也派遣多数主力出战，力拼四冠王的目的和野心很是明显，而斯特林的确是完成这一霸业最得力的大将。

联赛首轮曼城2球零封阿森纳，斯特林先拔头筹，在第14分钟的时候接门迪传球连续过掉贝莱林和古恩多齐之后破门，赛季首球的确过于精彩。随后曼城客场1比0热刺的比赛中也是斯特林助攻马赫雷斯破门，为球队拿到这宝贵的三分，这场比赛后除了球队持续领跑英超外，还终结了热刺的4连胜。在3比1曼联的比赛中同样是斯特林在第12分钟在左路传中球找到贝尔纳多，后者助攻席尔瓦破门。

值得一提的是曼城2比1拿下利物浦赐予争冠对手赛季首场败仗的比赛中，斯特林在第72分钟利用反击机会一脚斜传球找到萨内，后者低射建功将比分定格为2比1。在3比1阿森纳的比赛中，斯特林在第44分钟接京多安的直传球选择下底传中助攻阿奎罗将比分反超为2比1。第61分钟还是斯特林强突后传中，对手门将扑挡后反弹到阿奎罗身上入网，球队最终3比1拿下对手。

在6比0拿下切尔西的比赛中，斯特林同样先拔头筹，比赛第4分钟的时候他接贝纳尔多传球直接劲射破门。第56分钟利用突破制造点球，阿奎罗罚进比分变为5比0。第80分钟热苏斯漏洞皮球掩护斯特林轻松破门，6比0的比分因此定格。斯特林在这几场强强对话中都担当最为重要的角色，也在证明自己在强强对话中的能力和作用，不过这只是对阵争冠集团球队的表现，对阵中下游球队的关键性更多。