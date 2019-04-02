赛季进入末尾冲刺阶段，英超榜首之争也是引人注目的，曼城轻取弱旅坐山观虎斗，利物浦主场2比1险胜热刺的确是再次度过了难关，也让英超争冠的悬念持续着。接下来利物浦和曼城联赛中都有强强对话，红军只有对阵切尔西一战是硬碰硬，曼城则要先后对阵热刺和曼联，如果这两战有失分的话，利物浦则可能更接近联赛冠军。

从争冠形势上说本场比赛的确足够关键，热刺输球也让英超争四大战更具悬念，积分榜第4和第6的积分差距只有1分，阿森纳取胜纽卡后排名第3位，比第4的热刺多2分。接下来联赛还有7轮比赛，四强也即将争夺两个欧冠资格，利物浦则只需要和曼城争夺冠军，因为第一的红军多赛一场的情况下比阿森纳多16分，第二的曼城比阿森纳多14分。

本赛季利物浦在联赛中主客场都以2比1的比分拿下热刺，红军客场险胜热刺一战中洛里斯和阿里缺阵，那场比赛维纳尔杜姆和菲尔米诺先后进球，拉梅拉扳回一城。本轮比赛利物浦是由菲尔米诺先声夺人，卢卡斯扳平比分后两队陷入僵持中，萨拉赫末尾造阿尔德韦雷尔德送乌龙大礼左右了赛果。埃及人依旧是球队的定海神针，如果最终球队夺冠必然会成为赛季最佳。

热刺本赛季只是被利物浦双杀，和阿森纳、切尔西和曼联都是各有胜负，虽然首次交战不敌曼城，但是随后还有直接对阵的机会一雪前耻。热刺两次对阵利物浦的比赛的都是憾负，波切蒂诺的球队还是在临场应变上和核心球员发挥上差了一些。虽然强强对话整体的战绩不够出色，但是必须承认的是热刺对阵阿森纳的第一场比赛是极其精彩的，也是本赛季英超最具观赏性的一战，虽然热刺最终也没能拿下枪手，但是却留给球迷一场视觉盛宴。

巧合的是热刺在本赛季两次对阵利物浦的比赛前都输球了，第一次对阵利物浦前在客场1比2沃特福德，本轮前也是1比2爆冷不敌南安普顿，虽然随后是国际比赛日，但是可惜的是球队还是没有从低迷期中走出来。利物浦两次对阵热刺菲尔米诺都有一粒进球，的确是对手的克星。这两场比赛中利物浦数据上也占据一定的优势，首次交战中利物浦客场作战，射门17比11，射正10比3，角球4比5，控球率40%比60%，扑救2比8。本轮比赛利物浦射门14比11，射正3比2，角球10比3，扑救1比2，关键传球12比9，控球率51%比49%。可以看出本轮大战双方都加强了防守，所以射门的次数和射正的次数都不及首次交手的比赛。

两强相争自然是萨拉赫和凯恩的比拼，首次交手萨拉赫4次射门2次射正，传3次威胁球，1次过人，1次解围，2次犯规和1次被犯规，13次传球的成功率为69.23%。凯恩2次射门1次射正，4次过人，1次犯规，1次被犯规，14次传球的成功率78.57%。本轮比赛萨拉赫5次射门1次射正，2次过人，2次被犯规，16次传球的成功率68.75%。凯恩2次射门1次射正，1次过人，1次解围，1次犯规，3次被犯规，15次传球的成功率为86.67%。

值得一提的是两人在本轮都参与了进球，因为热刺扳平比分的进球就是凯恩的妙传交给特里皮尔，后者和埃里克森连续传球助攻小卢卡斯推射建功，这一传撕开了利物浦的防线，禁区内三点站位很是妙，所以才让利物浦的防线形同虚设。萨拉赫是末尾的操控者，他的门前嗅觉更为灵敏，本赛季成为决定胜负的场次要多于其他队友。

必须承认的是萨拉赫这次没有参与国家队的赛事，而凯恩则是参与了国家队的所有赛事，体能上会消耗很多，球队的失球和门将脱手以及阿尔德韦雷尔折射相关，凯恩也是无法扭转败局的。因为这粒进球是伤停补时的绝杀球，热刺只能接受这场败仗了。热刺伤病情况也比利物浦严重，加上客场作战，所以诸多方面是不及利物浦，因此输球也有一定必然性或许在看台遥控指挥球队的波切蒂诺也是想起码拿到1分的，耐心运气不济，折射送乌龙也是谁都无法预判的。

本场比赛唯一令人不解的是没能让孙兴慜首发，下半场他登场后球队占据了一些优势，如果是首发出战的话或许会有更关键的表现，或许主帅也是考虑他国际比赛日期间消耗太多才没有委以重任。热刺方面最为稳健的还是埃里克森，本场比赛他2次射门，传5次威胁球，送出1次助攻，表现的确不俗。相同的菲尔米诺也是队内的第二功臣，在一些强强对话中的表现绝对优于马内，后者则是浪射较多的一名核心了。