切尔西久违的逆转战是客场2比1卡迪夫城的比赛，虽然队长扳平比分的进球是越位球，但是末尾奇克的进球却是极其精彩的，也是展示血性的一球。因为奇克是切尔西年轻球员的代表，加上奥多伊近期的出色表现，切尔西的未来或许是该启用这些年轻血液了，蓝军外租的年轻球员也很多，如果萨里能在下赛季执教球队的话，的确可以启用这笔资源了。奇克可以作为救火奇兵登场证明主帅的信任，成为扭转败局的关键先生则是为己正名了，更是在为切尔西年轻储备的球员们代言。

本赛季切尔西只有两场比赛是逆转对手全取三分的，巧合的都是在对阵卡迪夫城。第一次交战是在联赛第5轮，切尔西主场4比1拿下卡迪夫城。那场比赛班巴先进一球，阿扎尔上演帽子戏法，威廉世界波震惊四座，萨里的蜜月期进攻火力的确是很凶猛的。这两场比赛相比都是先落后一球，不过客场的第一粒进球有一些运气的成分，首发上阿扎尔和坎特本轮比赛坐上替补席，进攻端也没有上一次碰面的时候那样火力起开。

值得一提的是在4比1拿下对手的比赛中，吉鲁在第37分钟助攻阿扎尔射入死角，切尔西在失球22分钟后就扳平比分，6分钟后利用任意球机会由吉鲁再度助攻阿扎尔反超比分。第三球是替补登场的威廉造班巴犯规送点，阿扎尔主罚命中，第4球是阿隆索横传助攻威廉锁定胜局。可以看出吉鲁在比赛中的作用很是明显，因为前两粒进球都和他相关，所以萨里的确该反思了，接下来双线作战让吉鲁和伊瓜因合理轮换首发更合理，即便是三小阵容出战也必须有阿扎尔坐镇，这样的话或许切尔西赢球就不会如此困难了。

这两次对阵卡迪夫城的首发有个三个人员上的不同，赛季首次和卡迪夫城交战的首发是凯帕、阿隆索、路易斯、吕迪格、阿斯皮利奎塔、科瓦契奇、若日尼奥、坎特、阿扎尔、吉鲁、佩德罗。本轮首发中巴克利和威廉以及伊瓜因替代了坎特、阿扎尔和吉鲁，前两位核心是为了保护，吉鲁也有国家队的比赛因而没首发，不过替补登场的吉鲁也打了20分钟的比赛。

首次交战中替补登场的是巴克利和扎帕科斯塔以及威廉，后者替补出场就建功了，因为那场比赛上半场已经反超比分，所以替补登场献锐也仅仅是锦上添花。本轮比赛得到替补出场的是阿扎尔、奇克和吉鲁，三人分别在第53、64、77分钟的时候登场，建功的是奇克，助攻的还是威廉，后者对于球队的重要性也同样不言而喻。

查看本场比赛这三人的个人数据，阿扎尔出场37分钟传1次威胁球，32次传球的成功率是90.63%，7次过人、3次被犯规。第二粒进球是阿扎尔传中制造的角球机会，威廉开出角球，阿隆索头球摆渡助攻阿兹皮利奎塔扳平比分，扎球王的关键性还是存在的。只是今夏一旦离队则需要其他大将为切尔西力挽狂澜，这个人选当威廉莫属。

吉鲁替补打了13分钟的比赛，3次传球的成功率为66.67%，1次被犯规。奇克出场26分钟有3次射门1次射正就破门了，此外还有16次传球、3次过人，1次犯规和1次被犯规，传球成功率为93.75%。本赛季小将的登场时间比奥多伊要多，萨里对他的重视程度要高于其他小将，假以时日的确可撑起蓝桥的一片天。

奥多伊在国际比赛日英格兰的比赛中表现出色，还在对阵黑山的比赛送出1次助攻，本来以为他可能会首发或替补出场，但是萨里却并没有委以重任。不过这其中的原因更多是考虑体能的问题，还有就是此前奥多伊想转会离队，萨里对他的器重不及奇克的也是必然的。

奇克的优势是身体很强壮，防守够强硬，此外带球突破方面也有不错的发挥，如果进攻端更有侵略性，跑动更为积极一些就会更好。穆帅执教切尔西时期就开始启用奇克，他的感觉接近兰帕德，所以也成为切尔西支持所期待的新星。到了孔蒂时代甚至在一些比赛中将奇克放在阿扎尔的位置上，原因是奇克同样是反击突破比较犀利的球员，这一点也是能替补建功的优势。可惜的是孔蒂并没能长期执教切尔西，所幸的是萨里入主蓝桥同样看好奇克，接下来这员小将的确有望成为球队的支柱。

相比之下奇克在萨里账下建功的次数更多，本赛季欧联杯第三轮的比赛奇克上演帽子戏法。他在开场第104秒接扎帕科斯塔传球建功，第8分钟威廉开出角球助攻奇克凌空垫射再下一城，随后在下半场第53分钟和佩德罗配合后上演帽子戏法。全场比赛奇克5次射门4次射正打进3球，传2次威胁球，的确是惊艳了全场。

除了在外战中建功外，联赛中还先后在两场比赛中有进球，分别是在2比0富勒姆和1比2狼队，此后还在欧联杯3比0基辅迪纳摩的比赛中助攻奥多伊打进1球。不过轮关键性还是本轮绝杀球帮助球队拿下这关键的三分，因为目前正是追分的关键期。