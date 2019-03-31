曼城客场2比0拿下富勒姆算是给随后开战的热刺和利物浦绝对的压力，不过球队的进球都在上半场，下半场颗粒无收也显露了一些无力感，富勒姆也不是俯首称臣的球队，只是两将失误令人发指。自然也有一些曼城的支持者会认为富勒姆是打不还手，所以球队才能很轻松的全取三分。本赛季瓜帅对阵容的安排还是有一些出奇，本场派遣德布劳内首发出战的确很意外，因为比利时人已经两度受伤休战了很长的时间，如今一复出就首发的确有点冒险，同时也可以看出瓜帅对于这位中场核心的重视程度。

对于曼城同样重要的是费尔南迪尼奥，瓜帅选择让他下半场登场热热身也是一种保护，那是因为这个位置上的球员更不容有失，也更关乎联赛和欧冠的命运。德布劳内本赛季缺席了太多的比赛，本场一出战就建功了，不过这也要感谢门萨的传球失误让德布劳内拦截后传给阿奎罗，后者助攻贝纳尔多在第5分钟就先拔头筹，如此早的进球也是奠定胜局的一个关键所在，德布劳内功不可没。

从比赛的过程来看德布劳内已经彻底恢复了，但是近几场比赛仍需要注意，毕竟随后的比赛场场都更为关键。本场比赛一开场贝纳尔多和斯特林就特别活跃，德布劳内第一次接沃克传球就选择直塞球找队友，可惜被对手破坏。沃克随后拦截成功分给阿奎罗完成一次低射被扑出，但是依旧是曼城的二次进攻机会，可惜斯特林这段时间被对手限制，根本无法完成过人，因而没能有射门的机会，应该说开场阶段富勒姆的防守还是做得不错。

弱旅对阵强队需要的是全场不犯错，所以门萨的错漏的确是不该犯的，而德布劳内能捕捉到这次机会继而参与进球就在证明自身的价值，倘若本赛季不是受到伤病的困扰，德布劳内的各人数据会更好。曼城进球之后德布劳再度拿球直接交给斯特林，后者传给京多安，末尾阿奎罗传中球挡出，球到德布劳内脚下，他再度给斯特林完成一脚抽射赢得角球机会。这次定位球依旧是德布劳内开出战术角球，京多安传球被挡出后还是德布劳内的一脚射门很有威胁，对手门将这次单手扑救也是极其漂亮的，否则曼城可能更早的扩大分差。

开场这段时间可以看到德布劳内的作用，他的存在让曼城的比赛提升一个档次。球队在这段时间也连续获得角球机会，其中一次战术角球机会还是德布劳内直接吊进景区内，可惜奥塔门迪没有接到。随后德布劳内还得球形成单刀球，可惜射门太正错失了机会。

曼城的第二粒进球也是对手传球传丢了，被席尔瓦拦截下来一脚直塞球，贝纳尔多拿球之后助攻阿奎罗再下一城，两粒进球都是对手失误，曼城的两位中场大将都善于捕捉机会也是关键的一环。上半场末尾沃克想找德布劳内没成功，对手对比利时人的盯防也加强了，随后斯特林和阿奎罗连线，后者传给德布劳内完成一次抽射可惜打高了。可以看出队友也更多的将球交给德布劳内，为的是他能在复出战中有进球。

下半场德布劳内传球到禁区被挡出赢得角球机会，他亲自开前点被顶出来后，还是德布劳内在外围拿球走底线后倒三角传到禁区奥塔门迪脚下，可惜后者的射高了，要是换一位前场的其他队友的话这球是必进的。之后德布劳内给斯特林做机会，可惜小快灵依旧无法完成过人因而没有射门机会。随后不久定位球机会德布劳内开出威胁到球门，可惜被门将扑出，对手在下半场对于斯特林和德布劳内的防守更严密，所以这段时间两人并没能制造更多的威胁。随后德布劳内被费尔南迪尼奥换下，75分钟的登场时间对于刚复出的球员来说是合适的。

这场比赛德布劳内有4次射门1次射正，传3次威胁球，2次过人，1次抢断成功，50次传球的成功率为88%。阿奎罗出场57分钟有2次射门打进1球，送出1次助攻，传3次威胁球，1次过人，表现也很突出。斯特林打了88分钟的比赛，有5次射门1次射正，传4次威胁球，3次抢断2次成功，3次犯规和1次被犯规，受限比较明显。贝纳尔多3次射门1次射门打进1球，送出1次助攻，传4次威胁球，3次过人，和阿奎罗一样是本场表现最好的一员。

本赛季曼城的实力是提升不少，但是运气也的确是令群雄羡慕，本场比赛对手两次失误形同送乌龙大礼，球队赢得的确比较容易。本场比赛德布劳内的表现是比预期的还要好，但是距离最佳状态还有一些距离。上半场曼城射门18比3，射正6比0，角球7比0，越位1比1，控球率59.9%比40.1%，对手对于曼城的威胁的确是少之又少。下半场曼城射门6比2，射正1比0，角球4比0，越位1比3，对手太过于急切进入了曼城的越位陷阱，这一数据也能显露出球队在蓄力下一场比赛，而不是在本场完成屠杀式的大比分赢球。