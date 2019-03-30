英超第32轮利物浦将在主场迎战热刺，因为本赛季红军曾在客场2比1拿下这个对手，所以赛前克洛普的球队还是被各方看好的。不过两队目前的排名都需要拿下这场大战，所以本轮客场作战的热刺也未必会输，就看波帅是否能接受平局的结果。上一次和红军交战洛里斯和阿里缺阵，球队输球和这两人也有一定的关系，那场比赛进球的功臣是维纳尔杜姆和菲尔米诺，拉梅拉为热刺挽回一丝颜面。

值得一提的是上一次热刺主场迎战利物浦前后都输球了，三场败仗中热刺先是客场1比2不敌沃特福德，回到主场以相同比分不敌利利物浦后，欧冠客战国米再度输球，依旧是1比2。一球之差的比分也是憾负，球队这三场溃败也是前车之鉴，本轮比赛后是热刺将在主场迎战水晶宫，所以球队是可以在本轮全力对阵利物浦的。

本轮比赛两队都有一些不利面，国际比赛日期间球队的疲惫都是隐患。热刺伤病情况更严重一些，本轮比赛戴尔、奥里埃、温克斯都无法出场。利物浦方面则没有球员在国际比赛日期间产生伤病，之前伤停的戈麦斯也复出了，球队又有主场之利，所以各方看好利物浦赢球几率大也是有依据的。红军阵中目前唯一的伤号是张伯伦，不过一人缺阵不妨碍克洛普排兵布阵。

萨拉赫这段时间没有参与国家队的赛事，得到休息是最大的利好，这一点对于两轮联赛后的欧冠比赛也是有利的。克洛普是在2015年10月9日拿起利物浦的教鞭的，从执教球队以来几次对阵热刺的战绩不错。首次交战是上任后8天，利物浦客场0比0热刺，赛季末在主场1比1热刺。16/17赛季利物浦先是在客场1比1热刺，随后再度碰面红军在联赛杯的比赛中以2比1的比分淘汰了对手，联赛回到主场2比0零封了热刺，可以看出渣叔在这个时期已经掌控了利物浦，并能从对手身上拿到2场胜利。相比之下波帅入主热刺比较早，但是和克洛普交手却一胜难求，能力上和应变上都有所不及。

不过在17/18赛季第一次交战中利物浦客场1比4不敌热刺，那之前红军刚在客场打了欧冠的比赛，球队7比0血洗马里博尔，都怪客场太过于发力了，才导致联赛不敌争冠对手的。这个赛季第二次交战利物浦2比2平热刺，很明显这个赛季的热刺找到了利物浦的漏洞，所以主场赢得很痛快。

18/19赛季第一次交战利物浦客场2比1拿下热刺，算是复了上赛季的仇，本轮再战则是要全力争胜的，因为这场比赛关乎本赛季球队能否继续和曼城争夺联赛冠军，因此更不能大意。本赛季利物浦主场表现不错，截至目前为止球队各项赛事的主场战绩是16胜3平1负，不胜的场次是联赛杯主场1比2切尔西，联赛主场0比0曼城、1比1莱斯特城，欧冠0比0拜仁。可以看出球队主场不胜场次都是对阵豪门球队，只输了一场比赛也是国内的杯赛，有一些替补球队出场，红军的主场的优势还是很明显的。

热刺本赛季的客场战绩是15胜2平8负，客场失分是比较严重的。球队先后1比2沃特福德、2比4阿森纳、1比2伯恩利、0比2切尔西、1比2南安普顿，欧冠1比2国米、2比2埃因霍温，联赛杯3比6切尔西，足总杯0比2水晶宫。可以看出热刺客场爆冷失分也比较多，并不是只是在强强对话中丢分，所以本轮客战利物浦的确是平局当赢。

本赛季热刺在对阵争冠集团的比赛中，三战阿森纳1胜1平1负，四战切尔西2胜2负，两战曼联1胜1负，第一次和利物浦、曼城交手都输了，强强对话中的战绩并不好，所以本轮极少人支持热刺拿下利物浦也真是正确的。

国际比赛日前热刺近5场比赛1胜1平3负，球队是遭遇了滑铁卢，本轮想赢球则需要搏命。对阵利物浦的比赛中凯恩有2次射门1次射正，1次过人，1次解围和2次犯规。埃里克森2次射门1次射正，送出1次助攻，传3次威胁球，是队内表现最好的一员，拉梅拉是替补登场打了30分钟的比赛，3次射门1次射正就进球，此外还传一次威胁球，所以本轮比赛这员大将应该给予首发机会。