本轮英超再度开打，曼城是早场的比赛，对手是排名倒数第二位的富勒姆，虽然球队是客战作战，但是拿下弱旅的可能性极大。因为利物浦本轮要在主场迎战热刺，红军一旦被对手逼平的话就可能被争冠对手反超，曼城想重回榜首就必须率先在保级球队身上拿到三分，所以本轮比赛对于曼城也是很重要的。因为目前利物浦是多赛一场的情况下领先曼城2分，所以再度失分的话，一旦曼城随后补赛也能赢球的话，分差就会被拉开，争冠的悬念也会减小，这样对克洛普的利物浦来说是难以接受的。

目前的英超只有利物浦和曼城是没有争4之忧的球队，热刺目前位居第三，但是球队和第四的阿森纳只有1分优势，比第五的曼联多3分，每轮联赛都可能被取代或追平积分，所以本轮战利物浦也是会拼命的，毕竟球队的最低要求是联赛前四。强强对话两队都有巨大的压力，加上国际比赛日之后球员们的疲惫，这样的情况下极其可能导致平局的产生，而对于曼城来说对手失分就很满足。

现在困缚曼城和利物浦都是伤病和球员的疲惫，相比之下红军的难点更多一些。因为曼城人员储备更为丰厚一些，近期又有好消息传出，此前伤停的德布劳内、斯通斯、门迪和费尔南迪尼奥都已经恢复了训练，虽然这几人不可能在本轮首发，但是替补登场的可能还是可以的。值得一提的是国际比赛日期间曼城萨内、京多安、斯特林等球员都保持着强势的状态，这些球员发力的话这场比赛会更轻松一些。

因为本轮后曼城的下一个对手是主场迎战卡迪夫城，对手同样是本赛季表现欠佳的球队，所以并不可能给主场作战的曼城制造难题。费尔南迪尼奥对于球队来说最为重要，所以他可能会在下一轮联赛和随后足总杯主场迎战布莱顿的比赛中替补出战，再度首发则是会在欧冠对阵热刺的比赛中。因为欧冠的对手更强一些，曼城上下必须更全力的出击才行。

目前曼城阵中费尔南迪尼奥所在的位置没有更为合适的替代者，也是因为他的缺席导致曼城吃到赛季两连败，所幸的是随后球队走出了困境，而现在大将回归则会让瓜帅布阵更为轻松一些。不过因为有德布劳内本赛季曾在复出后再度受伤，所以瓜帅对于这些刚刚伤愈的球员的使用也会更为谨慎一些。

接下来的4月英超豪门都将面临魔鬼赛程，这段时间可能决定冠军归属，也可能决定前四的排名，所以诸强都需要尽可能的赢球，平局的话和输差不多。曼城还有足总杯的比赛会更疲劳一些，瓜帅坚持三线争冠的可能也许会为此付出代价。4月份曼城要先后对阵加迪夫城、布莱顿、欧冠首回合战热刺，联赛战水晶宫，随后是联赛和欧冠两战热刺的比赛，紧接着还要在客场对阵曼联，这四场大战将是本赛季最大的难关。

除了备战联赛的比赛，豪门球队也有续约队内大将的准备，因为萨内在国家队比赛中有出色的发挥，俱乐部也希望在赛季结束后和他续约。从目前的情况来看这员虎将很可能和斯特林一样和球队签约，因为在瓜帅的帐下征战，每个赛季都有可能触及冠军奖杯，其他球队想挖角曼城还是很困难的。本赛季萨内已经为曼城攻入14球，送出17次助攻，今年23岁的他也得到德国主帅勒夫的重用，并在近期的比赛中担当关键先生，所以这一点也增加了他续约的筹码，薪金也会再度拔高。

本轮比赛曼城的对手是富勒姆，对手近期遭遇7连败，上轮联赛主场1比2不敌利物浦，本赛季对阵争冠集团的球队全败。本赛季首次对阵曼城是0比3输球，那场比赛是联赛第五轮，曼城进球功臣是萨内、席尔瓦和斯特林。值得一提的是助攻萨内先拔头筹的是费尔南迪尼奥，这粒进球是在开场第2分钟就打进了，可以说这两人提前定位了那场比赛的走势。

曼城的第二粒进球是在第21分钟，斯特林直传球找到贝纳尔多，后者传給阿奎罗完成一次射门，席尔瓦在门将封堵后捕捉到机会将球打进。第三球是第47分钟打进的，当时阿奎罗突破后传中助攻斯特林锁定胜局，对手的两名球员防守都慢了半拍，因而导致球队早早的失去了比赛的悬念。用曼城进攻端的华丽和富勒姆防线上的狼狈来形容那场比赛是最为合适的，实力差距很明显。

那场比赛曼城的首发是埃德森、沃克尔、拉波尔特、奥塔门迪、德尔夫、贝尔纳多、费尔南迪尼奥、席尔瓦、斯特林、阿圭罗、萨内，热苏斯和京多安以及马赫雷斯分别在第54、67、74分钟替换阿奎罗、德尔夫、斯特林出场。本轮比赛除了费尔南迪尼奥和德布劳内不会首发外，其他球员则可能无忧出场，上一次对阵富勒姆的三名替补也可能回到首发的位置。此外津琴科和福登也可能在本场比赛中出场，为的是让主力球员们得到休息的时间。

联赛还有8轮，瓜帅也可能在对阵弱旅的比赛中给一些登场机会不多的球员机会，其中也包括可能在今夏离队的球员，至于最终选择谁还需要在比赛开打前揭晓。因为瓜帅本赛季特别谨慎，在国内的杯赛中都派遣多数主力出战，在本轮可能重回榜首的比赛中势必也会派遣更多核心球员出场。



