国际比赛日结束，英超周末即将开打，这个时候曼联宣布和索帅续约三年，转正后的曼联新帅年薪为750万欧元，比上一次份工作高出很多倍。这显然是一个酝酿已久的决定，在赛季进入最后冲刺阶段续约主帅第一表示俱乐部满意索帅的工作，第二也揭示了曼联没有更合适的替代者，因为齐达内已然回到了皇马。第三则是安定军心，让队内诸将全力出战，同时也别想制造第二次更衣室内乱。

这样的决定有利也有弊，利的一方面是接下来球队会让索帅开启新生代为主的模式，欧冠对阵大巴黎一战展露了曼联的年轻储备有待开发，而索帅的确是启动年轻血液最合适的人选。弊端是索帅的能力只是暂时得到了认同，本赛季能否保住前四还是一个问号。曼联在欧冠对阵巴萨之前续约主帅，明显是已经做好了任何赛果的准备，而从目前来看红魔出局的几率有70%，高层或许还要接受赛季末无法拿到下赛季欧冠资格的结果。

摆在索帅面前的困难不只是战绩的好坏，还有近期和几位球员续约的问题，包括赛季结束后部分球员送走的问题，一旦无法获得满意的结果都会直接影响到曼联下赛季的命运。目前球队和埃雷拉以及马塔的续约并不顺利，如果无法完成续约的话，两人就会在今夏免费转会离开。埃雷拉在穆帅执教时期得到提携，主帅下课后他还公开对那些说前任主帅坏话的人很不齿，并认为那是一种落井下石的感觉。这样的言论证明他和队内一些大牌的思想是不同的，也正是因为这一点可能让这员大将做出离开球队的决定。

诚然选择离开也不易，需要合适的俱乐部才会让埃雷拉做决定。近期有传出巴萨想免费签约这员大将，如果属实的话埃雷拉一定会选择去西甲征战。4月11日曼联就将在主场迎战巴萨，这场是欧冠1/4决赛首回合的比赛，埃雷拉则有直接证明自己实力的机会，自然巴萨也会进一步加强对这位潜在新援的了解。除了巴萨想要这员虎将外，豪门俱乐部中巴黎圣日耳曼、阿森纳、尤文图斯都有想法签入这名球员，所以埃雷拉的选择还真够多的，因此可能在今夏离队。

因为索帅和俱乐部高层已经绝对关注和弃用25岁左右的球员，所以队内的老将们都可能动了转会的心。穆帅爱重有经验的老将，他也曾因此为几支俱乐部在短期内拿到冠军奖杯，他在曼联时期引入的桑切斯和马蒂奇都是29岁，伊布34岁，现在球队最先解决的是桑切斯的问题，马蒂奇如果有合适的去处也可能离队，因为主动离开比最终被清洗要好，如果他的聪明的话会主动的寻求离队的机会。有趣的是跟随穆帅加盟曼联的马蒂奇倒是很喜欢表忠心，在球队遭遇两连败之后，他曾公开表示国际比赛日后球队将复苏。

31岁的马塔和埃雷拉的情况相同，个人感觉他会选择回到西甲征战，所以续约谈判也可能无法达成一致。对于曼联利好的一面是无论是埃雷拉还是马塔都会竭力出战本赛季剩余的每一场比赛，两人都极其的职业，而且对于晋级的渴望会大于其他任何一名队友，经验和能力上都值得索帅依托。

索帅执教曼联期间各项赛季取得了14胜2平3负的战绩，国际比赛日前球队先后不敌阿森纳和狼队遭遇两连败，但是没想到国际比赛日后索帅居然续约了，只能说曼联高层的确是喜欢出人意料之外。本赛季索帅接管球队后不胜的场次是主场2比2伯恩利、0比2大巴黎、0比0利物浦，其他两场败仗都是客场作战，曼联先后0比2不敌阿森纳，足总杯1比2狼队后出局。

接下来球队将在出场迎战沃特福德，随后就要继续在客场对阵狼队，红魔势必想在客场雪耻，但是因为这场比赛后就是欧冠主场对阵巴萨的关键战，索帅转正后最大的考验就是这两场比赛如何排兵布阵。如果能赢下狼队，对巴萨不败的话就算及格，最为重要的还是如何在欧冠首回合的比赛中保证不失球，如果给巴萨两粒客场进球且自己无进球的话，基本就等于提前出局了。

从之前的一些不胜的场次中可以看出索帅执教下的曼联主场也不够稳健，这也是意味着欧冠淘汰赛先主后客的红魔可能遭遇冷雨。此外联赛排名已经落到第五，球队联赛同样不能失分，所以索帅需要面对的可能比预判的更难一些。周末对阵的沃特福德曾在主场2比1拿下热刺，两队首次交战曼联客场2比1拿下对手，该队对阵其他豪门球队倒是再没有爆冷拿分，目前球队排名联赛第8位，比第五的曼联少15分，没有保级大任的沃特福德倒是可能不会拼命。

红魔上一次2比1拿下沃特福德的比赛中卢卡库和斯马林先后破门，但是被格雷扳回一城。桑切斯率先破门被吹越位，随后曼联在第35分钟打进一球，3分钟后再入一球，第一球是阿什利杨任意球斜传球助攻卢卡库轻松破门，随后还是他开出角球，费莱尼头球摆渡助攻斯马林凌空扫破门。下半场曼联防线出现问题，杜库雷传中助攻格雷破门，后者的身边无人防守。随后的25分钟的比赛时间，的确让曼联上下都有一些紧张，毕竟1球的领先优势并不稳当。因为防线吃紧马蒂奇那场比赛还吃到两张黄牌被罚下场，穆帅这一战的确是胆战心惊的。本轮再战曼联，沃特福德更是轻松，毕竟球队处于无欲无求的位置，只要能拿分就算是赢了，而曼联则必须全取三分才行。

值得一提的是之前对阵沃特福德的比赛中曼联数据不是绝对占优，射门9比14，射正6比5，控球率57%比43%，越位4比2，角球8比6，关键传球6比12。对手制造的威胁是比预判的要多，尤其是打进一球后更是有咄咄逼人之势。卢卡库本赛季表现一般，那场只有2次射门就打进1球，还有2次过人的数据。桑切斯1次射门且射正，传1次威胁球。博格巴5次射门3次射正没能破门，有1次抢断，并没有传出威胁球，更多的是浪费了一些进攻机会，整体表现不佳。

国际比赛日博格巴倒是状态不错，不过回到俱乐部还需要更为竭力才行，因为喜欢自说自话的他在国际比赛日期间示好皇马和巴萨已经惹得部分球迷对他反感，所以本场比赛也需要祭出最佳状态来收服人心。想如队友德赫亚那样一直被皇马所追逐，博格巴也必须拿出点本事来才行，不过很多球队估计都不想要这样的个性且任性的大将，因为随时可能诱发队内的矛盾。



