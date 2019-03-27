英格兰先后大胜捷克和黑山，这次的英伦青春风暴的确很赏心悦目的。在5比1拿下黑山一战中切尔西的巴克利上演梅开二度的好戏，还送出1次助攻，悍将此役的确更为关键一些。凯恩和斯特林则是两场连续进球，也算是延续了强势的状态。和上一场大比分零封捷克不同，本场比赛英格兰先失一球的情况下还能连续打进5球，的确是更为血性的一战，能尽快的弥补错漏对于英格兰来说也是利好的一面。

英格兰本场的唯一失球是解围不彻底导致的，韦索维奇面对多人防守还是将球打进了，开场阶段英格兰防线有点慢热也是失球的一个因素，这一点在未来对阵强队是重大的隐患。遭遇困境总是要有人站出来解决问题的，巴克利本场就是解决问题的人。因为失球后13分钟他利用任意球传中助攻迈克尔基恩头球破门，8分钟后接奥多伊传球扩大比分，2粒进球极其的关键，英格兰从困境到反超的确可以用神速来形容。

奥多伊本赛季获得的登场机会逐渐增多，这也让他和切尔西队友们的化学效应不断提升，他接凯恩传球直接一脚传禁区就送出助攻，的确是因为太了解队友的特点了和跑位了。切尔西这两员大将在国家队的表现也会令主帅萨里开心，因为周末联赛就将开打，两人能延续强势效率的话就能帮助球队进球了。本赛季切尔西遭遇了多场迟迟无法打破僵局的窘境，更少有逆转比赛的表现，这样默契的双人组的确是需要的。

英格兰下半场的进球是斯特林制造的机会，和之前对阵捷克先声夺人不同，本场比赛小快灵下半场才祭出奇效。当时他得球选择下底传中，皮球击中对手球员偏转给了巴克利梅开二度的机会，后者本场在禁区内捕捉战机的能力的确极强。随后的一球是巴克利直传球找到斯特林，后者传中球助攻凯恩破门，三人相互成全倒是一道风景了。

现在的英格兰人才济济，可用的球员是比较多的，本场比赛亨德森替补登场就利用直传球助攻斯特林锁定胜局，同时小快灵也将自己的国家队的数据再度刷新。赛后斯特林在近4场比赛中打进6球，送出1次助攻，这样的小快灵的确是升级版的，估计再过不了多久英格兰阵中也可能就有球王称号的人了。

英格兰近4场比赛先后在热身赛中3比0美国，欧国联的比赛中2比1克罗地亚，近期欧预赛中5比0捷克、5比1黑山，4场比赛只丢了2球，打进15球，进攻火力的确更强了。对阵美国是林加德、阿诺德和威尔逊先后破门，对阵克罗地亚是林加德和凯恩破门。零封捷克是斯特林上演帽子戏法，凯恩罚进点球，对手卡拉斯送一粒乌龙球。本场对阵黑山的比赛是巴克利梅开二度，斯特林和凯恩以及迈克尔基恩都打进1球，7名球员在这4场比赛中建功，多点开花也是很明显的，更为难得的还是斯特林的关键性。

本场比赛英格兰射门12比9，射正6比2，角球6比3，控球率73%比27%，传球次数690次比250次，传球成功率90%，本场的数据的确够漂亮的。这其中射正转换为进球的效率的确够高的。之前的巴萨球员是西班牙队的重要成员，近期也有人说现在的英格兰变成了曼城队了，其中的原因是比赛的过程和进球的数字以及赛后的数据优势，每个位置上都有很合格的球员。这也是真正黄金一代的崛起，对于未来球队斩获冠军也是极其有利的，英格兰的球迷们也的确等待了很久了。