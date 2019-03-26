欧预赛一场重量级的大战以德国3比2拿下荷兰结束，橙衣军团的确是足够顽强，奈何德国队核心末尾把握住了机会，所以才能最终赢球。这场比赛率先进球的是斯特林，参与末尾进球的则是京多安，两位曼城大将在这场比赛中的确担当了重要的角色，也是德国队拿下这场关键战的功臣。勒夫看到这场比赛萨内的表现，一定会后悔俄罗斯世界杯将他排除在大名单之外，否则有这员虎将助力德国队或许不会那样悲剧。

这场比赛舒尔茨在第15分钟突破后传中助攻萨内破门，后者的射门很果断也精准，防守球员意外摔倒也是迫于压力，能在这个时间点上率先破门的确是很关键的。更为难得的是近4场国家队的比赛中萨内打进3球。可以延续出色的状态也是证明他的近期的状态很稳定。

德国队的第二粒进球是效力切尔西的吕迪格在左路长传球助攻格纳布里再度破门，上半场第34分钟已经两球领先对于德国队来说的确很提气的，这也让赛前看低德国队的人们闭上了嘴巴。不过进攻端的开启并不能掩盖防守的不足，荷兰随后连续打进2球就说明德国的防线上的问题还是存在的。德国队的第一粒失球是荷兰的战术角球得手，当时德佩传中球助攻助攻德利赫特头球破门，他身边有两名德国球员都没有效的盯防，看来定位球防守是勒夫随后需要解决的问题。

德国队的第二粒失球是德佩和维纳尔杜姆撞墙配合后摆脱防守球员将比分扳成2比2平，聚勒和金特尔的防守在这一刻显得很无力。这一战效力英超的球员中三位球员都有极其出色的发挥，就连曾经是曼联一员的德佩也在本场比赛中展现出了霸气，参与两粒进球的确很惊艳，同时也让德国队上下很是胆寒。如果没有京多安末尾的一脚妙传找到罗伊斯，后者回传助攻舒尔茨绝杀荷兰的话，德佩应该就是本场最亮眼的球员了。

如果说萨内是未来之星还有更多的潜力可挖掘的话，那么京多安就是最为稳健的大将，他同样有决定比赛结果的能力，本赛季在曼城的比赛中也屡屡有极其关键的表现。本场比赛一开场吕迪格传低平球找到萨内，后者带球突破后转移到右路被对手球员破坏，范戴克本赛季在利物浦的表现也是极其出色的，本场比赛一样有加固防线的作用。吕迪格随后得球继续大脚球找到禁区内的萨内，这次进攻最终由格纳布里完成一次抽射。

开场阶段的德国进攻更为频繁，对手防线的压力也极大。萨内随后还接到聚勒的传球后选择分给克罗斯，这次进攻最终由德国中场制造了定位球机会。随后的角球机会开出被范迪克顶出，萨内拿球二次进攻遭遇严防，对手已经意识到萨内的威胁，所以加强了他这个点上的布防。不过严防核心球员赢得了几次进攻机会也让荷兰的防线有一些松动，德国队就是这段时间破门的。当时德国队球员拦截成功后迅速发起进攻，舒尔茨传中找到萨内，后者果断将球打进。可以看出德国队在开场阶段的优势，应对场上局面方面尤其做得好。

萨内进球之后遭遇严防，他先是在对抗中被吹犯规，之后拿球后被逼抢只能回敲给队友，这段时间萨内需要面度更多严峻的考验，也在考验德国队的抗压能力。这期间格雷茨卡错过一次机会，吕迪格送给他的单刀机会被判越位，或许是因为这位拜仁球员太想建功了，所以站位靠前却落入了对手的越位陷阱。萨内同样错过了梅开二度的机会，这是因为他接格纳布里传球后形成半单刀机会，却被范迪克预判成功却快速回放将球破坏了。利物浦和曼城近几个赛季多次开战，彼此也是十分了解的，所以范迪克这次是立功了。

吕迪格上半场比赛中有数次传球都极具威胁，半场末尾阶段还是他拦截成功后大脚给到个那不累的脚下，这次进攻杀入禁区后再度遭遇范迪克严防，可是这一次利物浦大将没能阻挡住对手，格纳布里一脚世界波扩大比分。即便本赛季切尔西高开低走，近期面临更为严峻的考验，但是吕迪格却变得更为成熟了，且在攻防两端都有长足的进步。

上半场整体上德国队发挥得更好，萨内的速度也让对手很是头疼，这一轮的欧预赛后他和斯特林都有极其出色的发挥，这其中速度的确是占据了极大的优势，在斯特林被夸赞在接近球王的路上之后，萨内也赢得了各界的肯定，自然瓜帅对于球员的打磨和点拨也是关键所在。

和上半场相比，下半场德国队是有一些不稳的，除了定位球盯人出现失误外，进攻端的一些机会也第一时间被对手终结，这一点上也需要球队在随后的比赛中解决问题。下半场萨内得球后传球被破坏，格雷茨卡想找萨内也被破坏，德佩是下半场接管比赛的人，也是荷兰连续进球的关键先生。本场的换人很关键，倘若在被扳平比分后，勒夫没用京多安换下格雷茨卡，末尾就只能接受一场平局了。

比赛末尾萨内先是造对手犯规赢得任意球，随后接队友传球分给京多安，这次进攻最终被范迪克终结。随后萨内再度得球试图过人不成后选择和克洛斯传球配合，这一次范迪克防守犯规送定位球，可惜克洛斯没有复制世界杯上的定位球神奇。萨内随后还曾尝试远射重炮轰门，也没能破门，可以看出萨内在比赛中所发挥的作用，即便是全面受限的情况下也会尽可能的帮助球队制造进攻的机会。

勒夫这个时刻选择罗伊斯替换格纳布登场也是神奇的换人，因为两位替补球员是绝杀球的参与者和助攻者，京多安和罗伊斯两次传球配合后，后者敲到中路助攻舒尔茨破门，所以这场比赛勒夫的临场应变也是值得表扬的。