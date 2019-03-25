近期欧预赛的比赛中令人失望的是西班牙，球队2比1险胜挪威的确令人不解，本应该大比分赢球的斗牛士险些吃到一场平局，这说明球队的问题还没得到解决，这不是仅仅抱怨德赫亚没扑出点球那样简单。国家队中除了凯恩是点球行家外，拉莫斯也是屡屡点球建功，只是西班牙如果无法找回运动战的威力，明年的欧洲杯依旧无法触及夺冠，按照本场对阵挪威的比赛冷门倒是可能出现。

和比利时、法国、英格兰的大胜相比，西班牙面对挪威这样的球只有1粒运动战进球的确有点不可思议，而且还是上半场第15分钟就先声夺人的情况下，随后很长一段时间无法扩大比分。第一球是阿尔巴助攻罗德里戈扫射破门的，随后进球功臣和阿森西奥不断浪费机会，否则本场就可能扩大分差，所以就本场而言罗德里戈的表现也不是最好。

在西班牙猛攻的这段时间挪威门将的确有不错的表现，莫拉塔的射门也被他化解，离开了切尔西的莫拉塔还是很难用脚进球，本场连续两次机会都是头球制造威胁分可惜未能进球，如果不是随后为球队赢得一粒点球，本场最差的应该就这位锋霸了。西班牙的这个点不能迎来爆发，随后想赢球依旧会困难。

上半场阿尔巴是比较出色的球员，只是很可惜他的数次秒传没能帮助队友们扩大比分。下半场西班牙还没换人就失球了，马丁内斯放倒了约翰森送点球大礼，对手的约书亚金罚进将比分扳平。如果不是莫拉塔随后也同样赢得点球，球队很可能1比1结束比赛。因为丢了一球，所以随后的比赛中也是很难看的，这样的西班牙的确很陌生。

人们都在设想西班牙再度崛起需要多少时间，新生代球员们什么时候才能真正的撑起球队的大旗。因为荷兰、英格兰和法国的青春风暴都没有让球迷等待太久，相比之下西班牙新一期国脚们的确有点慢半拍。因为这场比赛的唯一进球是德赫亚没能扑出点球，所以赛后相关的数据被爆出来力证了德赫亚在点球点上的无力，而且俱乐部和国家队的表现也是完全不同。

其实诺伊尔存在同样的问题，近期的比赛也是出错了。德赫亚很少扑出点球是有几个因素的，扑点球是比心态，德赫亚显然这一点上不太稳。第二在俱乐部一个赛季是一个漫长的过程，德赫亚对队友和对手的了解也更到位，所以祭出神扑也是必然的。国家队方面近几年处于低迷期和换血期，每一名球员的压力都很大，这样的情况下门将也会偶尔失常或无法祭出上佳的表现。

德赫亚对这粒点球的方向是判断对了，只是没能阻挡皮球入网。一般弱旅的门将都能制造惊喜，因为他们面对对手的射门次数要大于强队，而状态不好的豪门同样会遇到相同的问题。近几个赛季德赫亚是神发挥了，但是球队始终还没能真正的在联赛傲视群雄，更多时候还是需要门神稳健才行。巧合的是国家队和俱乐部这几年都是低迷，所以球员状态下滑和不稳也是必然的。本赛季曼联30轮联赛17胜7平6负，打进58球，丢了40球，进球数是联赛第4，失球数是英超排名前7球队中最多的，防线的问题还是很明显的。人们不该将这个问题都归咎于门将，因为德赫亚是遭遇双重的压力，偶尔不稳也属正常。

这场西班牙对阵挪威的比赛，斗牛士军团的射门是28比5，射正12比1，角球9比5，这样的数据只要2球的确有点少，球队也是力求多点开花的，只是多名球员都不同程度的浪费机会，这一点还需要主帅来解决。挪威5次射门1次射正，威胁球门的次数并不多，只是制造的险情比较多一些，所以不喜欢看到西班牙门前风声鹤唳的球迷们有点过分指摘德赫亚了。这场比赛后门将的评分是全队最低就显露出球迷们的不满，这一点很伤德赫亚的心，不过这一点也可能会让后者决定继续留在曼联。

虽然关于德赫亚在国家队的表现是有不同看法，但是对于曼联来说门神是必须留下的，目前德赫亚与曼联的合同已经进入了最后的期限，德赫亚还需要做出最后的决定。

虽然相关的数据显示德赫亚在英超获得的23粒点球中只扑出2粒，但是点球也不是轻易可以得到的，所以门将的这个弱点对于联赛来说问题不大，可能影响到的是国家队进入淘汰赛阶段的比赛和曼联本赛季欧冠淘汰赛期间的比赛。因为一旦两队打的焦灼势必会拼到点球大战，而德赫亚的这个弱点则可能是软肋。本赛季的曼联联赛是没有希望夺冠，欧冠还能拼一拼，可接下来球队要对阵的是巴萨，这两回合的比赛都需要门将经历更多考验。目前西班牙攻防两端这样的表现，加上随后不久欧冠开启，德赫亚的确有很大的压力。



