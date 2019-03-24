欧预赛英格兰主场5比0大胜捷克，这样大比分的虐杀的确没有预判到，斯特林帽子戏法也比预期的要更出色一些，赛后有人赞叹斯特林的快乐足球其实是他的保护色，为的是迷惑对手，一旦发威则是开启了兵不血刃的模式。不过因为英格兰预选赛和热身赛的战绩一向是出色的，所以这场大胜只能说明本场比赛球员整体发挥更为出色，而且小将桑乔和奥多伊的出色表现也是本场的亮点，很肯定的说这支年轻的英格兰值得更多的人期待。

英格兰一直被球迷认为是欧洲中国队，此前的悲情也是历历在目的，期待越多最终的失望程度也大和中国队一模一样，而从去年俄罗斯世界杯开始到结束，新一期的英格兰令人耳目一新，唯一寄望的是斯特林也能发挥在俱乐部的威力，而本场欧预赛则看到了同样出色的斯特林。部分人会认为瓜帅入主曼城之后改变了英格兰的传统，因为第一联赛有了更多的足球元素，而在这个大背景下年轻球员的崛起和成长更为快速了，英格兰也锐变了，风格上也有完全不同了。

必须承认的是瓜迪奥拉短短两个半赛季的打磨已经让斯特林脱胎换骨了，即便是遭遇压力也能更坚强的承受并成长，而他发威了球队才能有更多的胜仗。本场比赛他参与4球，上半场的前2粒进球更为可贵一些，因为这2球就等同于提前定格了比赛，斯特林的游龙戏凤模式也让对手防线上的问题显露无疑了。

本场的第一球是凯恩传球找到桑乔，后者传中助攻斯特林破门，这粒进球极其的漂亮，在上半场第24分钟打进也是极其关键的时间点，因为如果半场无进球的话，则可能在下半场被严防吃到一场平局。桑乔的传球的确很精准，而是斯特林的铲射也是很有力的，如果稍微把控不住的话可能偏出或差之毫厘。斯特林射门的一瞬间动作极其的舒展，对手门将则只能在扑倒的情况下目前皮球入网了。英格兰的第2粒进球是斯特林突破造成卡拉斯犯规送点球大礼，凯恩精准命中轻松取得2比0的领先优势。

有两球的优势进入下半场是有底气的，因为即便对手扳回一城依旧有时间扩大比分，而如果一旦只是1球领先的话则可能随时被追平比分，对手的压力会减轻，下半场也不会贸然进攻导致防线的漏洞再度被英格兰利用，所以斯特林在这场比赛的关键性的确第一位的，这一点没人质疑。何况下半场第62、68分钟的2粒进球同样是斯特林打进的，只是这一次给他送助攻的是沃克和巴克利。斯特林的这两次射门也极其的轻松，捷克防线是无法限制斯特林的发挥的，而队友的秒传也很到位，这一点更令人称奇。

以往人们都会认为斯特林太爱浪费机会，并称呼他为吐饼王，而本场比赛的射门却是出奇的精准，自信心方面也更足。如果说沃克是曼城队友很了解斯特林的习惯和特点的话，那替补登场的巴克利也能恰到好处的送助攻就说明两人的默契点对上了，而且斯特林本场的状态是爆棚了，有各种传球都能命中的感觉。

本赛季联赛的比赛中斯特林也有高光的时刻，在曼城3比1拿下伯恩茅斯的比赛中，斯特林也是最亮的星辰，因为他在球队领先一球之后陷入困境的情况扩大了比分。当时是下半场的比赛中，他利用个人能力连续过掉5名防守球员起脚射门，虽然这一次他遗憾的击中了立柱，但是2分钟后他就用进球说话了。当时来自达尼洛的远射，对手门将扑球脱手，斯特林拍马赶到将球打进，捕捉战绩的能力的确很强。加上上赛季的连续三场比赛献绝杀，斯特林成为球队困境时期的关键先生。

都说英超赛程魔鬼，所以无论是欧战的比赛还是国家队的比赛都会受到影响，但是最近的国家队赛事中英超球员可是多人建功，本场比赛斯特林3球，凯恩1球足以证明英超豪门核心球员的强大。此外比利时和法国都赢球了，两场比赛中英超的博格巴和阿扎尔都有极其关键的发挥，且都有进球入账。

英格兰这场比赛的对手要强于摩尔多瓦，水平和俄罗斯比较接近，英格兰可以零封对手，而不是如法国和比利时一样有一粒失球，这一点证明球队攻防两端都有不错的发挥。因为之前的英格兰曾在冰岛身上吃亏，反衬现在的球队更为稳健和犀利。

斯特林本赛季的表现的确很出色，目前已经为曼城贡献15粒进球，凯恩打进18粒进球有4粒点球，阿扎尔打进13球。目前曼城联赛只打了30场比赛，末尾的8场比赛很关键，同样需要斯特林延续目前的高效率。欧冠的比赛中斯特林贡献3球，和以往赛季一样的是关键进球比较多。

任何比赛中先拔头筹很重要，而斯特林非但能先声夺人，还能锦上添花，更能在逆境中绝杀对手，自然能早早破门锁定胜局是最佳的方式。这场比赛一开始英格兰的戴尔受伤被巴克利换下，这样的被动换人起码不是一个好的开始，因此球队也很难抢开局进球，也正是因为有斯特林的大爆发球队才能如此酣胜。

接下来对阵黑山的比赛是在下周二的凌晨，预判斯特林还会成为左右胜局的关键先生。和斯特林的出色发挥相比，凯恩在国家队的作用更多是个点球手，因为无论是俄罗斯世界杯还是欧预赛的首战他都只需要命中点球就行。



