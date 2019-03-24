国际比赛日葡萄牙0比0不敌乌克兰比较冷，英格兰5比0捷克则是兵不血刃的一战，法国4比1摩尔多瓦则是意料之中的赛果。这场比赛中博格巴在第12分钟助攻格列兹曼先拔头筹，随后在第36分钟参与第3球，保得球队上半场就3球领先，关键性和传射建功的格列兹曼并列第一位。

欧预赛期间除了精彩激烈的比赛过程，很多球员也成为焦点，这不仅仅是因为在赛场上的表现，还因为在接受访问和发布会的时候说了些什么，一句话说错就可能引发口水战。球员中比较大嘴巴的球员并不算多，这其中就包括博格巴和库尔图瓦，前者近期的言论既示好了皇马还称赞了巴萨，这一点也让红魔的支持者们不满，甚至有部分球迷认为该将博格巴交易掉，为的是球队在未来不会内乱，也不会有安定的因素。球迷这样激愤也是有原因的，因为此前博格巴就曾和巴萨传出消息，甚至递交了转会申请，所以在近期曼联战绩不佳的情况下再度示好则会引发质疑。

博格巴的口无遮拦不是第一次了，只是在穆帅执教期间他的言论被原谅了，因为当时球队战绩不佳，主帅也处于压力和质疑中，博格巴的言论代表了一部分人们的想法，所以被忽略了。而今索帅继任之后博格巴有出色的发挥，近期也到了一个赛季中最关键的时期，博格巴的确应该避免有不和谐的声音影响自己和球队。

博格巴示好皇马的话也是有原因的，齐达内的回归，谁都知道今夏的银河战舰将大笔资金买人，能在这样的名帅帐下踢球的确是球员们都希望的。这样的名帅和索帅相比自然无比的高大上，所以博格巴示好也是有一些内心想法的，起码是内心很羡慕皇马主帅的能力和三次举起欧冠奖杯的皇马。

虽然博格巴在和穆帅的博弈中最终是主帅离开了，但是也有一些球队的支持者是认为博格巴起到了反面作用，未来也可能是球队的隐患，尤其是战绩不佳的情况下还可能出问题。博格巴的身价和年轻让俱乐部不可能做出送走他的决定，但是这不等于他能获得所有球迷的支持，部分球迷拿出曼联淘汰大巴黎的那场比赛来说事，因为那是在博格巴禁赛的情况下球队祭出更为出色的一战，同时也在说明球队没有他依旧能获胜。事实上那一战的确展现了曼联阵容中的更多面，只是目前的主帅是绝对不可能将博格巴放在板凳上的，所以那场比赛的阵容也不可能再做尝试。目前的曼联就剩下联赛和欧冠的角逐了，的确不可能对阵容做出更多改变和冒险，所以球队还需要依靠博格巴有更多的贡献。

本赛季博格巴在联赛中贡献11球，其中有5粒点球，悍将还有可提升空间，只是心智上也需要一起成熟的话，才能成为曼联的领袖，毕竟博格巴已25岁了，不再是信口开河的年纪了。比起在其他球队位居核心球星之下，不如在曼联更竭力的争夺冠军，因为一旦登顶的话博格巴就是绝对的功臣和真核。

关于博格巴的实力，大多数是认同的，因为索帅继任后他的表现的确足够惊艳，只是当球队遇到困境的时候不够冷静而已，这个需要时间来解决。最近这场欧预赛法国对阵摩尔多瓦的比赛中，博格巴的表现可圈可点。比赛一开场他就挑传禁区直接找到吉鲁，后者传中的时候被解围。比赛中还不断传球给队友制造进攻机会，还尝试给不同的队友试图撕开防线更早的破门。

久攻不下的情况下，博格巴选择回撤拿球，队友被断球之后他还能积极回追并将球权拿回来。上半场中段一脚直塞球给到队友，形成一次有威胁的传中。基于这样不断的努力，法国队的进球也来的比较早，第24分钟的时候博格巴拿球挑传到禁区，格列兹曼得球直接凌空抽射将球打进。法国队第3球也和博格巴相关，当时他得球分给马图伊迪，后者传中球助攻吉鲁破门。上半场第36分钟就3球领先，博格巴参与的两球的关键性的确是第一位的。这场比赛法国队半场比赛就等于定格了比赛了，全场比赛球队射门17比4，射正10比1，角球4比2，的确是碾压方式的数据，不过随后对阵冰岛的比赛.

很多比赛就是缺乏打破僵局的关键先生，因为一旦洞穿了球门此后的进攻会越来越流畅，进球自然会增多。豪门球队当家球星就是能担当这样责任的人，如果还能在逆境中献绝杀和送助攻的话，就是球王级的人物了，目前的博格巴还需要更努力一些。

曼联现在的阵容中，卢卡库也是顶着巨额的转会费加盟球队的，但是和博格巴的贡献相比，卢卡库的确差一些，所以如何让博格巴摒弃不足发挥优势对于球队来说也是极其重要的。有人认为博格巴在俱乐部和国家队判若两人，这种差别的原因是国家队主帅已经足够把控了这支球队，而曼联主帅从爵爷离开之后就不是最有权威的位置。当主帅位置不稳定的时候，个性球员就会爆棚，如果博格巴是在爵爷帐下，他自然就成为国家队中的那个他了。接下来国家队还有一场比赛，之后回到俱乐部打两场联赛的比赛就将在欧冠中和巴萨交战，所以这一段时间的状态也是很关键的，在对阵大巴黎两回合没能做出贡献的博格巴需要在这场大战中祭出上佳的表现。

关于博格巴还是褒奖的人多，看低的人比较少，这是因为他的优缺点都比较明显，和同年纪的球员相比他的能力要更强一些，因而还是可以获得更多支持。关于博格巴的话题多也代表曼联曝光率也高，虽然这其中也有一些负面的影响，但是全是利好面也有点过于理想化了。和英超5强的核心球员相比，博格巴的确更自我狂傲了一些，而阿扎尔、萨拉赫、奥巴梅扬、凯恩相比起来都很低调，更专注于球场上的表现为球队赢得更多，所以对比之下博格巴显然是被喷的那一位。人们可以称他很奇葩，也可能说他是独树一帜，接下来还是比赛中见真章吧。



