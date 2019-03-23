欧预赛比利时3比1拿下俄罗斯取得开门红，阿扎尔打进两球堪为最出色的一员，即便赛前谈及未来再度暗示对皇马的倾向，但是球场上的惊艳的确会比赛前的暧昧更能促成这笔交易。切尔西目前陷入困境，倘若没有拿到前四并失去欧冠资格的话，那么阿扎尔是注定要离开的。不过此前从切尔西执意离开的库尔图瓦却是加盟皇马后的反面典型，本赛季低级失误频出，本场欧预赛的比赛中也再度出错且导致球队丢了1球，因此人们也在担心一旦阿扎尔加盟银河战舰是否也会有这样的下滑。

球员更换俱乐部乃至转会到其他联赛都需要适应，在切尔西是一枝独大，到了皇马则需要更低调的做人，球场更无私的助攻和传球，这一点上阿扎尔倒是可以做到的，因为相比进球他更希望助攻和球队赢球。每个人的选择都是双刃剑，也可能是开启新的篇章，也可能是逐渐滑入自己职业生涯的低潮，阿扎尔若真的离开也会面临其他考验。

去年夏天的俄罗斯世界杯上库尔图瓦就表示自己没有看到过阿扎尔这样拼命和努力。外界认为阿扎尔这样的拼命除了对国家队荣誉的渴望外，还有展示自我寄望转会皇马的想法。本赛季阿扎尔在切尔西也有高光的时刻，但是也有无力扭转乾坤和受限的时候，不过比利时对阵俄罗斯这一战却再度看到了阿扎尔的出色和高效率，这样的核心对于比利时来说是双向利好的。这场比赛刚开始阿扎尔就巴舒亚伊单刀球机会可惜被浪费，随后再度和这位队友配合并撕开防线，阿扎尔随后横传交给队友，卡斯塔格内助攻蒂莱曼斯先声夺人。阿扎尔的关键性是很明显的，如果队友再给力一些，开场第14分钟就已经2球领先了。

即便2分钟后因为库尔图瓦开球时出现失误导致失球，但是阿扎尔没等上半场结束就再度帮助球队反超比分。当时他突入禁区被对手绊倒赢得点球，还亲自操刀命中，这一球等于给这场比赛吃了定心丸，否则下半场的压力会增加。即便1球领先下半场也陷入了焦灼中，所幸的是末尾还是阿扎尔在第88分钟的进球锁定了胜局，当时默滕斯传中，巴舒亚伊助攻阿扎尔梅开二度，两人在切尔西就有默契，即便巴舒亚伊现在租借在外，但是国家队的比赛中两人化学效应还是很明显的。

阿扎尔的出色反衬库尔图瓦的低迷，齐达内目前回到皇马，第一件事情就是让给予球队三座欧冠奖杯的门将纳瓦斯重新回到首发的位置，如今库尔图瓦在国家队这样的表现，回到俱乐部仍可能在替补席上继续好好学习。阿扎尔和库尔图瓦不同的是不太激进和念及球队的提携之恩，即便自己想转会皇马，也不会和俱乐部闹翻，即便现在皇马报价和切尔西的期待相差很多，但是比利时人还是选择等待，并没有出现任何不和谐的举动。

这场比赛德布劳内因伤缺席，所以阿扎尔的作用更大一些，出色的状态也可能让皇马的报价再高一些，这一点倒是对切尔西也有利。这场对阵俄罗斯的比赛数据显示比利时射门13比4，射正5比2，越位2比3，角球8比2，控球率60%比40%，比利时优势还是很明显的。接下来比利时将客战塞浦路斯，这个对手也较弱，阿扎尔有望带领球队取得连胜。对手较弱也令切尔西主帅放心，因为国际比赛日之后蓝军的赛程更紧密，阿扎尔的状态可是球队的晴雨表，过分的消耗则是不利的。

本赛季切尔西锋线的球员始终存在问题，伊瓜因就目前的表现下赛季可能不在阵中，莫拉塔虽然也是租借在外，但是重返英超的可能性也极低，合适的转会费最好送走。吉鲁虽然好用但是也不愿意长期在切尔西打替补和杯赛，所以也可能离队，这样的话巴舒亚伊倒是可培养的球员，接下来要看主帅是否欣赏这员虎将。