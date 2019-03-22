中国杯国足0比1不敌泰国队，卡纳瓦罗执教国足的首场比赛就这样输了，虽然输给这样的对手很是很泄气，但是却也是可能产生的结果。毕竟国足此前曾大比分输给过这个对手，纵然随后热身赛2比0拿下对手，亚洲杯1/8决赛又2比1逆转泰国，但是这并不代表换帅后的国足就一定拿下这个对手。球队所需要的是尽快适应新帅对技战术的要求，在一些主力球员被排除在大名单之外的情况下，尽可能的展示自身的优势弥补不足，假以时日则可以有胜局。

主场之利并不能代表必须赢球，在卡帅的首场比赛中遇到问题才能更快的找到解决的办法。本场前国足两次力擒泰国，2比0的比赛中是武磊梅开二度，而今他效力西甲的西班牙人队，本场缺席自然会减弱国足进攻端的能力，所以未能破门也是情有可原的。很多人就是认为在主场就该赢球，还要打得漂亮，输球也不丢人才能接受，而这些要求都是不切实际的，因为换帅的确可能有奇迹，但是更多的是球队进入一个新的磨合期，能否在短期出成绩就看球员们的训练和临场发挥以及主帅在下一场比赛中的改变。

虽然国足近两场是拿下了泰国的，不过一场是热身赛，这样的比赛和正赛是有分别的。最近一次交锋是亚洲杯，国足逆转了对手，可见是惊险获胜，而不是游刃有余的拿下对手。那场比赛有里皮下半场的运筹和神换人，而卡纳瓦罗和里皮的差距还是存在的，所以在卡帅继任后，中国球迷需要的是更多的耐心。

近期的欧洲杯预选赛即将开打，无缘2018年俄罗斯世界杯的荷兰队以崭新的面孔迎战对手，法国队在拿到世界杯冠军之后，也被认为是完成新老更替最快触及冠军奖杯的球队，同时也在昭示年轻军团的强大。国足也是需要这样的变革了，启用年轻储备自然需要累积经验，中前场的小将更需要支持和等待。

或许人们觉得此前对阵强队的中国杯都输的凄惨，所以更换了亚洲较弱的球队则必须拿下，输了就丢人，也是决策上的失误。事实上以目前国足打世界级的强队未必能得到真正的历练，反而会降低球员的信心，对阵亚洲较弱的球队赢球的几率增加，即便输球和平局也能更了解亚洲的对手，这样对今后的赛事也是有帮助的。无论是亚洲杯还是世界杯预选赛，国足首先要面对的就是亚洲球队，所以中国杯对手的变化乃至本场败仗都有有利的一面。

去年对阵泰国，除了热身赛中武磊梅开二度外，亚洲杯上建功的是肖智与郜林，两场比赛阵容都和本场有区别，这次国家队比赛郑智、郜林与武磊没有入选本期国足名单，所以球队的表现有偏差也是可以理解的。本场比赛最为明显是李磊打了多半场比赛被刘洋换下，因为伤病意外换人也会对球队有一些影响。再就是韦世豪和董学升的表现是重点，毕竟其他位置的首发还基本都是老面孔。

李磊上半场的表现很积极，虽然并不完美，但是仍是有亮点的，他第一次拿球后传给张稀哲，这次进攻最终吹了吴曦拼抢中推人犯规。随后是张琳芃长传球找到董学升，后者头球摆渡被对手破坏，蒿俊闵随后得球挑传找韦世豪，后者没能接到，由此可见开场阶段默契度上是有问题的，先抢开局的话，目前的这支国足还无法做到。

随后李磊界外球直接找到韦世豪，后者突破没有成功，但是球权依旧没丢，经过多人的传球配合后最终还是韦世豪得球后传中没能形成射门。利好的是上半场这段时间国足的二次进攻的机会抓的很好，所以韦世豪得以再度接队友传球并头球攻门，可惜出了底线。

这是国足第一波长时间控球进攻，韦世豪还是很活跃的，只是尚缺火候和绝对的必进球机会。上半场接近中段的时候国足迎来好机会，当时队友将球吊入禁区，董学升跟进头球回摆帮助韦世豪完成一脚射门并赢得角球机会，应该说两位小将的化学效应在这个点上有了火花。

国足一味进攻也造成对手总想抓反击机会，这对防守的要求就有点高，董学升在这个时候也发挥了作用，他和吴曦积极拼抢才化解了对手的一次进攻。董学升随后得球造犯规为球队赢得定位球机会，这次机会珍惜这主罚没能威胁到球门，反而被对手拿球进攻，董学升第一时间反抢没让对手形成快速反击，小将的积极性上是没问题的。

韦世豪在上半场某段时间是消失了，后面一拿球就停球不稳，随后接董学升第二次头球摆渡也没能形成射门，门将第一时间出击化解了险情，年轻的韦世豪还是有一些不稳和慢了半拍。

上半场失球后国足是加强了进攻，但是因为对手防守牢不可破，并没有给国足更多起脚射门的机会。韦世豪这段时间一次传中球被破坏，一次和对手拼抢被吹了犯规，比赛最后时刻韦世豪得球后和队友配合撕开防线最后杀入禁区射门，可惜还是被门将扑出了。上半场中国队61%的控球率是占优的，可惜就是没能破门，国足射门5比3，射正3比2。

下半场开始谢鹏飞替下了王永珀，开场后国足加强了进攻，韦世豪传球给蒿俊闵完成一次射门，可惜打高了。随后不久韦世豪断球后自己杀入禁区附近被断球，再度拿球传到禁区，蒿俊闵头球攻门被门将没收。下半场除了短平快的传球想更早的形成射门外，关键时刻头球的能力也被更多次发挥了出来，只是无论是蒿俊闵还是董学升的各两次头球都没能转换为进球。

比赛进入最后阶段，董学升接球后被犯规倒地，裁判却没有任何判罚。随后韦世豪有两次得球进攻的机会，一次传给队友可惜被断球，一次则是自己持球后调整了一下直接爆射，可惜对手门将注意力很击中化解了这次险情。伤停补时还是韦世豪传中球帮助谭龙完成一次头球，这次攻门的确是差之毫厘，和上半场两位小将制造的杀机一样是过最好的机会了，可惜的是都没能成为关键先生。下半场国足射门7比7，射正1比3，加强了进攻但是射正的次数却不及上半场，新帅的确需要好好想想办法了。



