欧洲杯预选赛开打前德国在热身赛中1比1塞尔维亚，萨内末尾受伤倒地的画面触目惊心，还好赛后勒夫公开表示曼城大将无碍随后对阵荷兰的比赛，这也让德国队的支持者们放心了。热身赛也能这样凶狠的犯规的确是难以预料的，同时也证明萨内的威胁让对手急了，所以才会让帕夫科夫痛下黑脚。不过和大将所遭遇的险情相比，新德国队首度开战就只拿到平局也折射队内的问题。

这场比赛德国队射门21比8，射正9比1，如此多的射正次数却只打进1球，除了运气不济外，锋线球员把握机会的能力依旧是个问题。其他数据上德国队角球7比4，越位2比3，犯规6比11，扑救0比7，可以看出德国队门将遭遇的危险极少，但是就这样还是先丢了一球，诺伊尔上半场的表现令人失望。因为塞尔维亚的第12分钟的进球是角球机会，当时马克西莫维奇在前点争顶，并用肩膀顶向中路助攻约维奇破门，诺伊尔的站位偏右立柱，所以未能化解险情，加上此前欧冠比赛中的表现，诺伊尔被质疑是必然的。

勒夫下半场选择给巴萨门将特尔施特根登场机会也是正确的，球队没有再度失球，可是进攻端也仅仅打进一球，所以只能接受平局。下半场罗伊斯也第一时间登场换下了哈弗茨，第56分钟布兰特换下建功的格雷茨卡，第90分钟舒尔茨换下萨内。除了末尾换人是被迫换人，其他三个换人是勒夫费心安排的，也可以折射随后的战术安排。很明显替补门将更适合首发出战荷兰，罗伊斯本场打半场也是为了保护，萨内无忧出战荷兰的话，下一场的板凳奇兵应该还有其他人选。

勒夫一心想学瓜帅，但是德国队的阵容不适合照搬，所以灵活运用目前的人员，战术上做微调也是必须的。萨内和京多安都是瓜帅提点后锐度增加的球员，国家队也该得到更多出场的机会。就本场比赛中萨内的表现和制造的威胁，也应该得到主帅的器重，在德国主帅的重点栽培的名单里应该是在罗伊斯、格雷茨卡、基米西之前。

本场比赛中萨内第一次拿球是接队友直传球，得球后他选择传球配合，随后京多安挑到到禁区被对手头球化解。之后萨内接哈佛茨传球斜传到禁区找到维尔纳，可惜后者没停好球，皮球出了底线。界外球萨内在得球遭遇严防之后选择和队友传球配合，最后基米西得球传禁区被门将没收德国队开场久攻不下之后就丢球了，这是因为德国队开场的进攻还是没制造太多的威胁，对手才有机会威胁球门。

失球后萨内选择带球过人制造机会，可惜被对手被拦截，但是并没有失去球权，经过传球配合后再度交到萨内脚下，这段时间突破受阻，所以萨内选择给京多安传球做配合，控球率占优的德国队明显很有耐心，这一点也许和热身的缘故。随后萨内得球后在中路突破后传给维尔纳，后者斜传到后点可惜还是被解围，之后萨内二次突破被放倒在禁区，可惜裁判并没有判罚点球。上半场末尾时刻萨内不断回撤拿球，然后传给队友继续进攻，这期间他自己的射门打偏了，此外帮助维尔纳完成一次射门可惜也射偏了。

下半场罗伊斯登场后和萨内传球配合，德国队进攻点上多了一个选择，但是球队还需要依靠萨内的突破，他先是为球队赢得角球机会，可惜被对手解围出来，罗伊斯在外围完成一次远射打高了。虽然这段时间萨内并没有直接射门得手，但是他和罗伊斯在场上的进攻机会增多也是随后球队进球的一个关键点。在扳平比分后有人质疑勒夫在战术上的安排，因为球队没有提升速度，更多的施压对手所以导致平局收场，而事实上主帅这样的选择也是因为本场比赛是热身赛，球队还需要留力。

不过和勒夫本场比赛的心态不同的是萨内在比赛中竭力，他是太想帮助球队破门了，所以满场飞奔处处都是他的身影。萨内随后接罗伊斯传球形成射门被门将扑出底线，角球机会京多安开出，可惜哈尔斯滕伯格的头球顶高了。之后罗伊斯再传萨内，后者推进后内切来一脚远射再度赢球角球，这次萨内亲自开出角球可惜被对手解围。随后不久萨内再度带球推进到禁区后传中威胁球门，这段时间的萨内特别活跃，1对5的局面还试图想突破，就是因为逼迫太紧才导致了对手大动作犯规。如果队内定位球高手射术更精一些的话，萨内拼命赢得定位球机会就可以获得一粒反超比分的进球了。