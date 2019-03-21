最新一期的英格兰国家队征召了更为年轻的奥多伊，小将效力切尔西，本赛季也得到了主帅萨里的重视，登场时间也在不断的增多。小将被世人关注是因为他想转会拜仁，以期待得到更多的机会，随后安心在切尔西征战并有多场比赛进球的上佳表现，所以赢得了主帅的认可。这次英格兰主帅首次征召他进入英格兰成年队，并将出战欧洲杯预选赛，这对于年轻球员来说的确是极大的荣幸和鞭策，得到更多历练的话也会更快速的成长，这一点对于切尔西也是利好的。

切尔西队内两位新星是备受关注的，他们是奇克和奥多伊，两人都是有实力和潜力的球员，只是同样是年轻球员，奇克本赛季在英超第4轮就在第79分钟替换科瓦契奇登场，而奥多伊则等待了更多的时间。那场比赛中切尔西2比0取胜伯恩茅斯，即便只有11分钟的登场时间，奇克还是传出了2次威胁球，2次抢断，1次解围和10次传球的数据。奇克在随后欧联杯切尔西主场1比0小胜维迪的比赛中获得了首发机会，打了66分钟的比赛后被巴克利换下，这场比赛他有1次射门，传1次威胁球，3次被犯规。巴克利替补登场后击中横梁，所以随后这员大将得到更多的出场机会。

之后奇克还在蓝军拿下伯恩茅斯的比赛中替补登场打了11分钟的比赛，随后就是欧联杯第三轮的比赛中再度首发出战并上演帽子戏法。小将开场第104秒进球，扎帕科斯塔低传送助攻，第8分钟威廉开出角球助攻奇克凌空垫射扩大比分。下半场第53分钟，奇克反击中直传，佩德罗回敲助攻奇克打进第3球。那场比赛奇克5次射门4次射正打进3球，还传2次威胁球。值得一提的是那场比赛奥多伊第60分钟替换佩德罗登场，有2次射门，传1次威胁球。

随后奇克多场比赛替补或首发出战，但是奥多伊却只是在欧联杯第4轮的比赛中才得到出场机会，当时球队1比0鲍里索夫，奥多伊第85分钟才出场，传1次威胁球。此后欧联杯第5轮奥多伊得到首发机会并传射建功，这一战算是为己正名了。比赛中他接小法传球准确命中，将比分扩大为3比0，这一球也是他一线队的第一粒进球。更为关键的是奥多伊随后助攻替补登场的莫拉塔打进一球，队友因此破荒。奥多伊当场比赛5次射门2次射正，传4次威胁球。奇克也首发只有2次射门2次射正，只是没能进球。

奇克在随后联赛2比0富勒姆、1比2狼队的比赛中都打进一球，只可惜球队输了一场。欧联杯末轮奥多伊首发出场，球队2比2战平维迪奥顿，小将3次射门2次射正，传4次威胁球。奇克1次射门，传1次威胁球。可以看出两位年轻球员在不断的提升自己的实力，比赛中也总会有新的进攻利器的出色表现。

联赛2比1沃特福德的比赛中奥多伊第43分钟替换佩德罗登场，但是在第85分钟有被埃莫森换下，他有20次传球，1次过人的数据。足总杯切尔西2比0诺丁汉森林的比赛中奥多伊首发出场，他助攻莫拉塔打进2球，两次都是右路传中球送助攻，除了阿兹皮利奎塔之外，奥多伊是本赛季最多助攻莫拉塔的队友。足总杯0比1热刺的比赛奥多伊也首发打了79分钟的比赛，可以看出萨里对他的重视程度在提升。

随后2比1纽卡、0比2阿森纳的比赛中奥多伊替补登场，足总杯3比0谢周三的比赛得到首发机会，下半场接克里斯滕森的长传球奥多伊将比分扩大为2比0。5比0大胜哈德斯的比赛中，奥多伊替补扥长接路易斯直传球射门高出。欧联杯淘汰赛2比1、3比0马尔默的比赛中奥多伊都有出场，零封对手是次回合的比赛，奥多伊获得首发机会并打进一球，当时他接威廉左路斜传球一脚低射破门，这第3球也等于是锁定胜局。

之后联赛杯决赛点球大战不敌曼城、欧联杯3比0基辅迪纳摩的比赛中奥多伊都是替补出场，后面这场比赛中他在第90分钟打进一球，给他送助攻的是奇克，两位小将的确很默契，化学效应不断增加的话则可以给予切尔西更多。在本赛季的诸多比赛中两人都有极其出色的发挥，接下来国家队的比赛奇克因伤缺席，奥多伊得到征召还需要交出令人满意的答卷，英格兰这次的对手是捷克、黑山，球队有望取得连胜。



