在承受两连败之后，索帅终于开始批评曼联球员了，这也是一个危险的信号，尤其还连带上了前任主帅穆里尼奥，这样的做法的确可能遭遇信任危机。穆帅执教曼联之后可是为球队拿到一座欧联杯奖杯的，否则球队根本不可能有那样快获得欧冠资格，翻看爵爷离任之后曼联两位主帅的战绩，穆帅上任之后可以说给予了曼联更多，纵然本赛季因为内部失和导致战绩欠佳最终离开，他始终爵爷之后给予球队欧战冠军荣耀的主帅。索帅目前仅仅是有继任之后的8连胜而已，目前球队联赛排名第五，最终能否拿到联赛前四都是未知数，这样的成绩过早的抱怨球员的确是不明智的。

虽然穆帅下课的次数是挺多的，但是人们都不会忽略他带领几大豪门球时期的战绩和成就，过早的鄙薄前任的确也是很败人品的一种方式。或许很多曼联的支持者都认为续约索帅是最好的选择，因为有红魔效力的过往，带队征战也会有更好的战绩，会获得更多的支持，而事实上现在的英超是靠战绩说话的，一旦索帅无法在下赛季给予球队更多，那么压力也会增加，人们不会因为他的特殊身份和经历来宽谅他的无力。

索帅第一次责备球员或许不会有太多的负能量，如果次数多了难免引发内乱，博格巴等球员也可能像对待穆帅一样对索帅的，这显然是必须防备的一个隐患。事实上不敌阿森纳一战和刚打完大巴黎有关，消耗了太多在之后再对阵英超争冠集团的球队，输球也是太正常的一件事情。何况伤病的影响也是存在的，球员们更多的是连场作战，疲惫的情况下让他们发挥出高效的确是有一点勉为其难。

索帅优于其他主帅的两点是俱乐部高层的支持和球员们的力挺，这两者缺一不可，所以面对低迷的表现主帅还是需要有更好的心态来应对。接下来是国际比赛日，国脚们还需要面对不一样的赛场，这之后更需要快速的恢复体能备战随后联赛对阵沃特福德的比赛，的确需要更多的支持和理解。

索帅不能接受无非是足总杯1/4决赛曼联客场1比2不敌狼队出局，其实这是一种解脱，因为三线作战的话，曼联更可能继续失分。索帅认为球员们低迷的表现回到了穆里尼奥执教球队的低迷期，球员们面对这样的责备或许都内心不服，只是暂时还没有用言词对抗主帅罢了。

回看这两场败仗，0比2阿森纳的比赛中是德赫亚判断失误送分，弗雷德送点球大礼，这场比赛的首发是德赫亚、阿什利-扬、斯马林、林德洛夫、达洛特、弗雷德、马蒂奇、卢克-肖、博格巴、卢卡库、拉什福德。这场比赛只有三个人员上的不同，博格巴和达洛特有以及马蒂奇是轮换出战，多数球员是连续首发出场的。不敌狼队一战罗梅罗、埃雷拉、林加德、马夏尔替换德赫亚、弗雷德、卢卡库、阿什利杨首发出场，其余球员可是三场连续作战。主帅是有自己的难处，但是球员们长期经历一周双赛的考验也是有低迷期的，这一点绝对不等于消极怠工。

不敌狼队的比赛中犯错的是斯马林和博格巴防守出现问题，导致希门尼斯先拔头筹，6分钟后对手反击机会，内维斯助攻迪奥戈破门，卢克肖被过掉成为罪人，而这三人都是长期连续首发的球员。若说本赛季英超豪门爆冷，哪支球队没经历过，这其中的问题很多，需要主帅来解决。

狼队本赛季没少在强队身上拿分，联赛第三轮就在主场1比1平曼城，随后以相同比分先后平曼联和阿森纳，之后主场2比1拿下切尔西，客场3比1力擒热刺。联赛0比2不敌利物浦之后不久就在足总杯的比赛中主场2比1淘汰了红军，随后联赛客场0比3曼城、客场1比1平切尔西，足总杯主场2比1淘汰了曼联。看看这匹黑马的造冷场次就知道红魔出局的一个主因是什么了，所以过度的指责球员明显是不公平的。

从目前来看索帅执教曼联的战绩不错，但是衡量一名主帅是否胜任要看一个赛季的表现和以往的经历以及取得过的战绩。很明显索帅目前只有19场比赛的执教战绩，说他最适合曼联的确是一时的臆断，绝对不是理智的判断，所以赛季末再续约也是可以的。

接下来是国际比赛日，曼联的球员中要参与国家队赛事的有德赫亚、林加德、卢克肖、林德洛夫、拜利、瓦伦西、博格巴、马蒂奇、麦克托米奈、拉什福德、卢卡库、马夏尔等人，这的确也是长长的名单，主帅还是寄望国际比赛日期间不会有新的伤病产生才好。曼联随后的赛程是沃特福德、狼队、巴萨、西汉姆、巴萨、埃弗顿、曼城、切尔西、哈德斯和加迪夫城，只有末尾两个对手较为容易一些，所以苦战还在后面，索帅的心智要更成熟一些才好。



