足总杯半决赛对阵出来，曼城将和布莱顿一较高下，这显然是一个不错的对手，不过因为其他的5大豪门之前出局也有在弱旅身上吃亏，所以瓜帅得意的同时也需要做足准备。另外一组对阵是沃特福德和狼队争一个晋级名额，这两个对手也都是曼城有能力拿下的，当然是在赛程并不繁重的情况下更有胜算。

足总杯半决赛将于4月6日和7日在温布利进行，曼城随后的赛程是客战倒数第二位的富勒姆，该对势必要为保级而拼命，曼城也需要小心。不过本赛季两队交战是以曼城3比0结束，即便接下来富勒姆是主场迎战榜首队，但是球队想要1分也不易。本赛季该队的主场战绩是5胜2平9负，联赛3胜2平6负，主场还是优于客场战绩的，所以本轮迎战曼城还有一些想法。

曼城本赛季的客场战绩是17胜3平3负，而球队本赛季各项赛季不胜的场次只有8场，由此可见客场失分的6场比赛的确多于主场，所以随后曼城的客战都需要防平。无论是联赛杯还是足总杯都是爆冷的温床，本赛季的利物浦联赛杯出局是主场1比2切尔西，足总杯出局则是客场1比2狼队。切尔西联赛杯杀入决赛不敌曼城，足总杯主场0比2曼联出局。曼联联赛杯9比10不敌德比郡出局，足总杯客场1比2不敌狼队出局。热刺联赛杯主场1比0、客场3比6切尔西出局，足总杯客场0比2水晶宫出局。阿森纳联赛杯主场0比2热刺出局，足总杯主场1比3曼联出局。

可以看出足总杯出局的强队也有爆冷出局，所以曼城主帅想要这座奖杯也可能付出相应的代价。英超豪门的赛程已经很魔鬼了，近期又有国家队的比赛，国脚多的强队都会为球员可能出现的伤病而头疼，瓜帅同样寄望球员们都能新的伤病出现。

欧洲杯预选赛和其他热身赛不同，无论是主帅还是核心球员都会更重视，其中的激烈程度也会加大，这也让伤病的可能性增加了。曼城阵中的国脚要参加阿根廷、德国、比利时、英格兰、巴西、葡萄牙、法国、西班牙的比赛。周末开启的欧洲杯预选赛的比赛中，法国将对阵摩尔多瓦、葡萄牙对阵乌克兰、西班牙对阵挪威、荷兰对阵德国、比利时对阵塞浦路斯、英格兰对阵黑山，法国对阵冰岛。此外巴西对阵巴拿马和阿根廷对阵委内瑞拉都是热身赛。无论如何国脚们都需要面对不同的考验，俱乐部只能寄望球员们尽量规避伤病的产生。

上一次国家队比赛之后球队倒是保持着胜绩，只是随后欧冠开打曼城就在客场2比2平里昂，说国家队的赛事没有影响是假的。不过这次国际比赛日10天的时间可以给无国家队比赛的球员得到休整的时间，曼城阵中的阿圭罗、席尔瓦、拉波尔特和一些小将都可以更好的备战随后的比赛。

本赛季第一次对阵富勒姆的比赛建功的是席尔瓦、萨内和斯特林建功，费尔南迪尼奥助攻萨内破门。此后贝纳尔多传球帮助阿奎罗完成射门，门将封堵后席尔瓦补射建功。第三球则是阿奎罗传球助攻斯特林破门，曼城用了47分钟就3球领先富勒姆，可以用兵不血刃来形容这场比赛。赛后数据显示曼城射门28比9，射正9比3，角球10比4，优势是极其明显的，所以只要曼城阵容齐整的话就可能再度零封对手。

不过进入四月之后球队就要迎接更为严峻的考验，因为这一个月球队要打8场比赛，对手分别是布莱顿、加迪夫城、热刺、水晶宫、曼联和伯恩利，这其中还有欧冠两次对阵热刺的比赛，强强对话就有4场，这赛程的确的确是很魔鬼的。

对于球队利好的是此前有伤病的德布劳内、费尔南迪尼奥、斯通斯、门迪等球队都可能在4月份伤愈复出，倒是可以帮助球队度过这段艰难的时间。回顾本赛季之前赛事和战绩，曼城不胜的场次前是有一些预兆，本赛季被狼队逼平前球队刚刚在主场6比1大胜狼队，没想到随后客场就1比1收场。之后3比0富勒姆的比赛太过于轻松，随后主场迎战里昂的比赛球队有点轻敌，于是就吃到本赛季第一场败仗，比分是1比2。

除了大胜后失分外，欧冠比赛前后也是失分的一个危险期。欧冠客场2比1拿下霍芬海姆之后，球队回到联赛和利物浦战成0比0平，此后欧冠还2比2平里昂。此外曼城在强强对话的客战中也不够稳，因为球队曾客场0比2不敌切尔西，这也是球队本赛季第一次被零封且输球。球队在2018年末先后不敌水晶宫和莱斯特城遭遇连败前也有一场大胜，当时球队在联赛杯4比2大胜莱斯特城。进入2019年曼城只吃到一场败仗，当时球队客场1比2纽卡，这场比赛前球队在足总杯主场比赛中5比0大胜伯恩利。