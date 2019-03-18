切尔西客场0比2不敌埃弗顿的确是令人寒心的一战，因为蓝军周中的欧联杯都是替补球队出场，部分主力球员是得到了充分的休息，但是本轮比赛却屡屡错失良机的确不该，无论是伊瓜因还是阿扎尔都难以推卸责任，但是更多的还是主帅的应变问题。上一轮联赛平狼队是威廉替补登场助攻阿扎尔破门拿到1分的，本场比赛换做谁都会派遣威廉上场救急，但是萨里却是派遣奇克和吉鲁以及奥多伊登场，所以被零封是必然的。

吉鲁虽然在欧联杯威风八面，但是埃弗顿不是和基辅迪纳摩一样的球队，如果伊瓜因的状态真不好的话，应该给吉鲁首发机会，有更多的时间或许吉鲁可以在上半场机会多多的情况下破门，下半场换上则没有了那样的威力。在下半场第66分钟换下有一些感冒的锋霸也是可以的，问题是不派遣可以救命的威廉，而是选择派遣两位小将登场救急，萨里真的是太高看年轻球员的力量了。或许这对于年轻球员来说是一种信任，但是最终输球的结果也会影响他们的自信，这显然是得不偿失。

这场比赛的替补球员有卡巴列罗、克里斯滕森、奇克、科瓦西奇、奥多伊、威廉、吉鲁，其实老将是救急最好的选择，何况威廉除了能助攻还有定位球直接破门的功力，主帅萨里居然将他无视了，这样的应变能力的确是切尔西本赛季遭遇的败局和不胜场次的主因。萨里是固执的，因为即便更换了球员，也不肯让坎特回到后腰位置，即便上一场对阵狼队的末尾阶段是尝试了让坎特队友打双后腰的，结果拿到一分，但是本场比赛面对输球和无法挽回颜面的困境，他依旧不愿意做这样的妥协和安排，可见在他内心个人的执念是要大于球队的战绩的。

赛后蓝军主帅再度拿出球员心理有问题来作为借口，依旧是不会承认自己在应变上是有一些问题的，可这样下去切尔西很可能无缘前四，没有下赛季欧冠资格的话就将两个赛季无缘欧冠了，这显然是切尔西高层和老板无法接受的事实。目前能救萨里的是欧联杯夺冠，不过即便球队拿下布拉格斯拉维亚晋级半决赛的话，也可能遭遇阿森纳或那不勒斯，本菲卡或法兰克福，比利亚雷亚尔或瓦伦西亚，这些球队中那不勒斯、枪手和瓦伦西亚都有难点，所以切尔西的支持者仅仅指望欧联杯也可能会失望。

萨里的想法是随后球队还有机会重回前四，那只能寄望争四对手们都和切尔西一样犯错。蓝军接下来的联赛赛程要先后对阵加迪夫城、西汉姆、利物浦、伯恩利、曼联、沃特福德、莱斯特城，除了加迪夫城较弱外，其他对手都是极难应对的，所以本赛季切尔西联赛的前景真的不乐观了。对于切尔西的支持者来说，本赛季只能平常心，就按照目前的阵容，加上今夏阿扎尔极其可能离队，下赛季如果有欧冠更难以兼顾，所以更多的寄望年轻球员不断进步，切尔西引援方面更多支持就好，下赛季稳稳打好联赛的比赛，随后的赛季觅得欧冠资格或许会有更好的成绩单。

埃弗顿一直被称为太妃糖就是因为这支球队极其的顽强，每个赛季也都要爆冷从豪门球队身上拿分，在上轮不敌纽卡之前埃弗顿还曾在主场0比0平利物浦，导致对手让出榜首位置。本赛季此前还有几场对阵强队的比赛打得不错，球队0比1利物浦、0比0切尔西、1比2曼联这三场比赛都让强队很累，本轮比赛占据主场之利自然是更强一些。主帅从红军身上拿到一分后就有茅塞顿开的感觉，尤其是对阵强队方面做的要更好一些，这一点也是本轮拿下切尔西的关键。

这场比赛的上半场切尔西机会不少，球队射门10比3，射正3比1，角球2比0，控球率66.3%比33.7%。下半场切尔西射门6比12，射正2比7，角球2比3，数据都不及对手，所以输球也是必然的，何况还有阿隆索犯规送点球大礼，凯帕能扑出第一次，但是无法阻挡对手的补射。巴克利本场获得首发并不够冷静，一些动作和态度也让主场球迷很不满，他越想证明自己反而适得其反，这一次教训相信悍将也会在随后的比赛中引以为戒。

切尔西全场比赛共有5次射正，这其中阿扎尔3次射门1次射正，传2次威胁球。佩德罗两次射门无射正，伊瓜因打了66分钟有3次射门1次射正，传2次威胁球。若日尼奥打了74分钟的比赛有1次射门且射正，传1次威胁球。坎特和路易斯都传1次威胁球，巴克利打了65分钟的比赛3次射门1次射正，传1次威胁球。阿隆索2次射门，传2次威胁球。

替补登场的吉鲁打了24分钟的比赛只有1次射门，10次传球，成功率为70%。奇克出场25分钟传1次威胁球，28次传球的成功率为78.57%，1次抢断，1次犯规。奥多伊出场16分钟有1次射门且射正，传1次威胁球，三位替补的发挥的确难以恭维。回看上一场对阵狼队的比赛，威廉出场18分钟有2次射门1次射正，传3次威胁球送出1次助攻。奇克2次射门1次射正，传2次威胁球，奥多伊出场29分钟传1次威胁球。可以看出威廉和两位小将的区别，而奇克近两场比赛的发挥可以证明他的状态不稳。

必须承认的是目前切尔西的阵容厚度是不足的，加上扎帕科斯塔伤停，伊瓜因近期也有小恙在身，所以萨里本轮最该的是让他替补，给吉首发机会。半场无法进球第一时间派遣威廉登场，这样做或许能有不一样的赛果。伊瓜因今年1月份加盟蓝军之后贡献3球，不过是在两场比赛中打进的。吉鲁联赛贡献1球，欧联杯打进6球，杯赛获得的登场机会更多才能真正的发挥能量，所以联赛对阵中下游球队其实可以尝试一下让吉鲁先发。

萨里本赛季入主切尔西之后，带来了爱将若日尼奥，后者表现很一般，冬季又租借伊瓜因到队，但是目前表现也不令人满意，但是主帅各种发声都在为两位爱将找借口，这样的护犊子方式也可能引发队内其他球员的不满。虽然目前并没有内乱的迹象，但是主帅公正的评述队内球员的表现对于球队也是很重要的。

值得一提的是在本赛季第一次对阵埃弗顿的比赛中，莫拉塔和阿扎尔都浪费了一些机会，阿隆索则击中立柱外，还有一次利用阿扎尔制造的定位球机会差点破门。必须承认的是两次对阵埃弗顿的比赛中都暴露了切尔西的不足，而且本赛季在比分落后的情况下球队极少能逆转比赛，这一点也是目前这支切尔西和过去的蓝军最大的不同，血性气质上的确少了。



