足总杯曼城侥幸赢球，靠的是错判和运气，本赛季球队已经有三次因此获利了，这样的情景也让人们想到爵爷时期的曼联，超长的补时时间和一些略微有一些倾向红魔的判罚让球队获益匪浅。如今的曼联却没有了这样的待遇，所以足总杯1比2爆冷不敌狼队出局也是必然的，而曼城则可以在0比2落后的情况下最终凭借争议球3比2拿下斯旺西晋级。

有的时候对比会很伤脑筋，不过两强的这两场比赛中都暴露出了不足，接下来不弥补错漏的话还可能爆冷。曼联出局后可以更好的兼顾联赛和欧冠倒是也有有利的一面，索帅的自满也会降低一些，这同样对球队有益。不过失去足总杯的争夺后，本赛季索帅很难给球队一座冠军奖杯，联赛是彻底无望，欧冠还有一丝的希望，足总杯出局也会增加球队死磕巴萨的决心，因为本赛季也就这个赛事可能有所斩获了。

曼城凭借争议判罚晋级到半决赛同样是有利有弊的，因为随后英超争冠集团的球队都只需要兼顾双线作战，而曼城还需要三线争冠，一旦失分则可能错失三座冠军奖杯。曼城目前在联赛和利物浦只有1分之差，随后的比赛输一场比赛就会给红军再度反超的机会，曼城随后的赛程中要三次对阵热刺，其中有两场是欧冠的比赛，三次对碰曼城也可能有一场比赛会失分，倘若是联赛的话就等于给利物浦机会了。

此外曼城还有客战曼联的德比大战，中下游球队的对手中还有莱斯特城和水晶宫这样的造冷因子，因为就在去年的12月22日和26日就是这两支球队让瓜帅品味了联赛连败的滋味，所以对阵这两个手也需要防冷。这样分析后人们都会认为曼城本赛季联赛夺冠很不稳，所以赛程增多无疑可能雪上加霜。

足总杯半决赛虽然对阵的都是中下游球队，但是本轮对阵斯旺西的这种险情也可能在随后发生，一旦爆冷出局就等于丢失了四冠王的梦想。欧冠其实是曼城上下最希望斩获的冠军，因为球队还没有染指过这座至高无上的奖杯，但是很明显瓜帅的心有点大。因为从本赛季国内杯赛的排兵布阵上看他是想斩获起码三座冠军奖杯，这也是一种博弈，但是危险性很大，因为利物浦无论在欧冠还是联赛都是虎视眈眈的竞争者。

利物浦随后的赛程中，在联赛中的强强对话有切尔西和热刺，对阵蓝军的比赛在欧冠两回合对阵波尔图中间，可以说这三场比赛是决定命运的时刻。红军如果不敌波尔图可能出局，不敌切尔西就会让曼城扩大分差，因为此前红军两次对阵蓝军都没赢球，联赛杯输球出局，联赛客战1比1战平。蓝军现在也需要抢分占据第四的位置，再度相遇必然是全力以赴的阻截利物浦，所以这场比赛的难度无形中加大了，何况利物浦还要为欧冠次回合客战波尔图留力。对于克洛普来说最紧要的是先拿下热刺，随后在首回合主场对阵波尔图的比赛中大胜对手，这样就可以在对阵切尔西的比赛中全力以赴了。

波尔图本赛季欧冠先是客场1比1沙尔克、随后主场1比0加拉塔萨雷、客场3比1和主场4比1莫斯科火车头、主场3比1沙尔克、客场3比2加拉塔萨雷，小组赛只平了一场比赛就是客战沙尔克，可以看出该队本赛季发挥的确不错。1/8决赛两次对阵罗马，球队客场1比2、主场2比1罗马，加时赛下半场弗洛伦齐对费尔南多犯规送点球大礼，特莱斯主罚点球命中帮助球队以4比3的总比分晋级8强。可以看出波尔图的顽强属性极强，这样的球队应该不是俗称的大礼包。

目前的曼城已经从切尔西身上拿到联赛杯冠军，按照瓜帅所想足总杯冠军也是囊中之物，接下来就看联赛和欧冠哪个更能获得，获得其一就是三冠王，要是运气和发挥都到位的话就是四冠王。除了这种想法外，瓜帅也可能更明白欧冠的各种可能性，如果欧冠出局的话，国内三冠同样是成功，所以不愿意放弃足总杯的争夺。倘若联赛和欧冠都错失了，起码双冠在握也是一种安慰。

其实索帅之前也是有点贪心和盲目自信，欧冠惊艳晋级之后就输给阿森纳，但是这场败仗没有警醒主帅和球员们，所以导致了足总杯的意外出局。接下来想更多的在欧冠中力搏的话，联赛失分同样可能导致赛季末失败的结果，因为对于索帅来说没有了足总杯这块遮羞布，欧冠出局加上联赛被挤出前四就是失败。

同样的问题都出现在主帅身上，曼城和曼联的支持者们的担心也是可想而知的。如果说3比2逆转斯旺西的比赛是多数替补球员的话，倒是可以理解主帅的思维，而事实这场比赛瓜帅是派出了主力阵容的。本场比赛席尔瓦、热苏斯、萨内和斯特林以及阿奎罗都有登场，只不过后两位是替补出场，球队经历这样的险情也证明队内的问题在逐渐增多。

这场比赛的两粒失球一次是德尔夫送点，格里姆斯主罚命中，罗伯茨造点能力不俗，德尔夫也在第57分钟被换下。第二粒失球是第29分钟的时候，也就是说曼城9分钟就丢了两球，这样的错漏可不是一个德尔夫该承担的。斯旺西第二球是詹姆斯和戴尔在反击中连续传球撕开了曼城的防线，塞利纳直接起脚射门命中，整条防线被两人撕开之后瓜帅捂住了双眼，意思是丢人了。

上半场2球落后，数据上曼城射门9比3，射正4比2，角球5比0，犯规3比1，威胁进攻26比9，控球率64.7%比35.3%，如此占优的数据却没有一粒进球，这也说明进攻端球员的表现也极差，所以才造成0比2的被动局面。下场津琴科、斯特林被派上场，第69分钟曼城进球，当时席尔瓦传球给阿奎罗，后者射门打在对手球员的脸上弹回，阿奎罗再度得球后助攻贝纳尔多破门。随后在第78分钟斯特林造对手犯规送点，阿奎罗主罚命中，这粒点球还是折射入网的，曼城的确是运气极佳。第88分钟的争议球是贝纳尔多传中球助攻阿奎罗破门，但是后者有越位嫌疑，但是裁判却无视了这次错判。

值得一提的是曼城的第一球和第三球都引发争议，第一球是否判罚点球是个问号，第三球则是越位进球，这场比赛其实应该有VAR，只是足总规定只在英超球队的主场使用VAR，所以本场比赛即便斯旺西有这样的相应条件也不使用这个科技手段。瓜帅一直多次表示VAR对于比赛的重要性，应该在所有比赛都使用，但是本轮比赛却因此获益了，不知道今后再度发声表明VAR的重要性的时候，是否还是那样振振有词。无论是假摔还是错判抑或是越位，瓜帅在赛后都会承认，但是却不会因此而觉得自己受益了，只是将一切的问题还是归咎于裁判的执法。本赛季随后的比赛无多，倘若曼城失去这样的神助攻的话，或许会更多的失分。



