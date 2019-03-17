本赛季的曼联的确是悲喜两重天，但是惊喜过后还要面对更为严峻的赛程，因为这段时间的发挥也会决定本赛季的命运，倘若最终连欧冠资格都没有，那么一路上美好的风景也会被忽略了。曼联欧冠抽到巴萨之后被各方看低，即便索帅依旧很自信的认为红魔还有能力过关，但是从两队的实力比拼上的确是巴萨更为强一些，大巴黎之所以不敌曼联出局还是因为队内没有内马尔坐镇，而巴萨这段时间是不可能失去梅西的。

曼联本周末要打足总杯客战狼队的比赛，随后回到主场对阵沃特福德，客场再度面对狼队之后就是欧冠主场迎战巴萨的比赛，应该说这段时间的赛程是密集的，核心球员发挥不好的话极其可能再度失分。索帅执教曼联之后只打了两场欧冠的比赛，所以应对方面也可能会出现一些问题。球队两次对阵大巴黎前后对阵的对手都比较弱，赛前是对阵富勒姆，不敌大巴黎之后在足总杯的客场比赛中2比0拿下切尔西，联赛平利物浦、赢下水晶宫和南安普顿之后客场3比1拿下大巴黎，但是在赢下这场大战之后，红魔就在客场0比2不敌阿森纳。

可以看出球队大战前后的不稳定，以及两战大巴黎期间的对手也不是很强，因此可以说对手较弱也是球队最终如愿晋级的一个最重要的因素。但是接下来随着赛联赛接近尾声，曼联目前排名第五的位置也会令球员难以兼顾三线作战的考验，这样的情况下则可能有失分和出局的危险。

虽然巴萨本赛季没有之前的赛季更强势，但是目前球队依旧排名西甲第一的位置，球队比第二的马竞多7分，联赛上的压力没有曼联大。两队在欧战中有过11次交手，巴萨取得4胜4平3负的战绩，共打进20球，失15球。主场的优势更为明显，6场比赛的战绩是4胜2负，共打进14球，失4球。两队在欧冠决赛中近两次相遇，08/09赛季巴萨2比0拿下曼联夺冠，10/11赛季还是巴萨3比1登顶，用克星来形容一点都为过。曼联上一次登顶欧冠是07/08赛季点球大战拿下切尔西夺冠，那之后球队还曾在2010/11赛季和2012/13赛后先后拿到联赛的冠军奖杯。但是那之后球队就再没有染指联赛和欧冠冠军，而且还多次无缘欧冠的比赛，所以本赛季也是曼联近几个赛季欧冠比赛中成绩最好的，球队也会尽全力争取晋级四强，只是也需要理性的面对对手。

回看本赛季曼联欧冠一路走来的历程，小组赛的对手是尤文、瓦伦西亚和年轻人，6场比赛曼联取得3胜1平2负的战绩，积10以小组第二的身份晋级。球队共打进7球，失4球。球队首轮3比0拿下年轻人，这场比赛后球队就1比1狼队。第二轮主场0比0瓦伦西亚前三场不胜，战绩是1平2负，赛后3比2险胜纽卡。第三轮主场0比1不敌尤文图斯，赛前和切尔西战成2比2平。第四轮客场2比1拿下尤文，只是这场比赛后球队两轮不胜，先负曼城，后被水晶宫逼成0比0平。第五轮球队1比0年轻人之前球队再度经历两场不胜的尴尬，赛后有先后被圣徒和阿森纳逼平。第六轮球队客场1比2不敌万伦西亚后又在联赛中输给利物浦，双线吃到败仗才让穆帅下课。

诚实的说欧冠战绩不佳绝对不是主帅一人承担的，曼联队内依旧有问题，只是还没有再度被揭示出来。在0比1尤文的比赛中，曼联射门5比11，射正4比5，角球2比6，数据多数不及对手。首发球员是德赫亚、阿什利-扬、斯莫林、林德洛夫、卢克-肖、博格巴、马蒂奇、拉什福德、马塔、马夏尔、卢卡库，这阵容也是绝对的最强阵，但是球队却被对手零封了。这场比赛迪巴拉打进唯一进球，当时C罗右路传中，夸德拉多和斯莫林争落点的时候后者犯错将球送到中路，这个机会被迪巴拉捕捉到并起脚破门。尤文第17分钟破门，曼联还有机会扳平比分的，可惜的是没有人站出来解决比赛。

因为首次交战的优势，尤文在主场迎战曼联的比赛有一些想当然，因为C罗率先破门让队友认为这将是一场没有太大悬念的比赛，因而被曼联利用了，而且还有尤文球员送乌龙大礼，所以曼联才拿到了3分。索帅现在拿这场胜仗来说随后对阵巴萨的比赛的确有一些想当然，第一两队实力是有差距的，第二欧冠小组赛和淘汰赛的表现是完全不同的，何况那场比赛是穆帅带队征战，并不是索帅带队取胜了对手，所以拿一点点优势说事的确不该。

值得一提的是那场曼联逆转的比赛中赫迪拉和迪巴拉先后击中立柱，C罗世界波破门后，马塔利用定位球破门，凭借也是个人能力和运气。如果不是第90分钟阿莱士-桑德罗送乌龙大礼，球队只是会和尤文握手言和而已。更为重要的是曼联两次进球都是靠定位球而不是运动战破门，这其中的问题的确比想象的还大。

球队最近一场输球的比赛是被阿森纳零封，首发阵容是德赫亚、阿什利-扬、斯马林、林德洛夫、达洛特、弗雷德马蒂奇、卢克-肖、博格巴、卢卡库、拉什福德。这套阵容并不算是残阵，所以球队攻防两端的问题是被彻底放大了。更为致命的是这场比赛德赫亚和弗雷德先后犯错，才导致球队跌出前4，这显然是一个危险的信号。

必须承认的是巴萨绝对不是大巴黎可以比的，球队内部的阵容厚度很足，队内还有了解英超的苏亚雷斯，针对性上也会更足。巴萨本赛季欧冠的小组赛中4比0和2比1埃因霍温、4比2和1比1热刺、2比0和1比1国米，只有两场平局，可以确定的是如果首回合拿下对手的话，次回合是不可能让对手翻盘的。巴萨1/8决赛两战里昂，客场0比0、主场3比1，主场的比赛梅西的表现的确更为出色，关键战中梅球王依旧是最稳的。