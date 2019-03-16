欧冠8强抽签结果产生，英超内战果然出现了，和利物浦抽到波尔图这个大礼包相比，曼城的对手更为容易一些，因为在不需要远征的情况下，曼城两回合对阵热刺是可能更顺利的拿下对手的。回顾两队近几个赛季的赛果，也能看出曼城在这个对手身上是有优势的，不过瓜帅在今日低调的表示对阵热刺的两回合是五五开，这也曼城主帅一贯的风格。

此前谈及和利物浦争夺联赛冠军，瓜帅也是这样说的，不过从目前的抽签情况来看本赛季曼城的确有可能更接近欧冠奖杯。目前曼城所处的上半区，有热刺、阿贾克斯和尤文，拿下热刺之后要对阵另外一组的胜者，因为尤文同样有晋级优势，所以C罗重新回到英超赛场征战一场也是必然的，曼城队内于C罗的葡萄牙队友贝纳尔多，如果交战这也是一大看点。瓜帅早年曾执教巴萨数年，对于C罗也是极其了解的，所以这场矛盾大战会成为众所瞩目的焦点。 倘若是热刺最后胜出对阵尤文图斯，看点会少很多，热刺外战的表现的确不及曼城，很可能被对手淘汰。

曼城好签曼联却遭遇死敌，必须承认的是下半区巴萨绝对不可能是第二个大巴黎，红魔是可能给对手制造麻烦，但是再度晋级的几率要降低一些。不过巴萨也很辛苦，因为球队极其可能要先后对阵曼联和利物浦，红军和波尔图两回合的比赛也是前者占据绝对优势的，所以接下来欧冠的比赛对于巴萨来说要更难。此前梅西对阵英超球队曾有多次被限制继而哑火，这其中切尔西让他失去威力的次数更多一些，而本赛季的曼联和利物浦都在防守端有所提升，所以梅西想带队晋级决赛的确比预期更难。

欧冠抽签结果出来很多人都认为梅西和C罗不在同区也可能是为了两位在决赛中相遇，不过两位球王想如愿也不易。因为本赛季的曼城和利物浦都更有冠军相，英超球队已经很多年没能在欧冠登顶了，8强占据半壁江山也说明英超球队的能量。

曼城的优势在于阵容的厚度，还有主帅在欧冠的经验。回看近三个赛季曼城的欧冠轨迹可以发现球队在不断提升自身的实力。瓜帅处子赛季是16/17赛季，曼城小组赛和巴萨、门兴和凯尔特人同组，曼城6轮比赛积9分以小组第二的身份晋级，战绩是2胜3平1负，打进20球，丢4球。曼城客场0比4巴萨，回到主场3比1拿下对手捍卫了主场的尊严。1/8决赛主场5比3,、客场1比3摩纳哥爆冷出局，因为对手客场进球多于曼城，瓜帅的球队只能接受出局的结果，但是对阵巴萨的比赛的确证明这支曼城是有潜力和能量可挖的。

瓜帅处子赛季中防线的问题比较多，这一点在次赛季得到了解决。上赛季欧冠小组赛曼城遭遇矿工、那不勒斯和费耶诺德，球队积15分小组第一晋级，战绩是5胜1负，打进14球，失5球。曼城主场2比1、客场4比2那不勒斯，再度显示了球队对阵较强的对手的实力。1/8决赛曼城客场4比0,、主场1比2巴塞尔后晋级，1/4决赛遭遇利物浦出局，这其中曼城客场0比3、主场1比2利物浦。这场比赛再度暴露出球队的不足和红军的韧性，所以本赛季的曼城是经过瓜帅再度加固了，能否更进一步还要看两回合对阵热刺的表现。

本赛季欧冠小组赛的对手是里昂、矿工和霍芬海姆，曼城积13分小组第一晋级，战绩是4胜1平1负，打进16球，失6球。这三支球队中里昂要更强一些，曼城主场1比2、客场2比2里昂，球队太过于放松的额心态还是导致主场一战出现了一些问题，随后客场的比赛则因为太想复仇而只落得了一个平局，也可以说里昂也是瓜氏曼城的一个少有的克星。进入1/8决赛曼城客场3比2、主场7比0淘汰沙尔克04，欧冠赛场上的客战还是存在一些问题，所以在一战定胜负的比赛中，瓜帅的曼城还是有短板的，本赛季联赛杯决赛对阵切尔西也没有进球，末尾点球大战拿到本赛季首冠。