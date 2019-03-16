欧冠8强对阵结果出来，上半区阿森纳要和那不勒斯一较高下，这个系列赛枪手有可能出局，此外两支西甲球队要碰面，比利亚雷亚尔对阵瓦伦西亚的比赛悬念也不大。下半区是本菲卡和法兰克福拼一个晋级名额，切尔西抽到捷甲的布拉格斯拉维亚被认为是上上签。接下来切尔西能如常发挥的话的确可以完成晋级，签运好的话本赛季的确也有望走到最后。

本赛季欧联杯的比赛中切尔西基本都是多数替补阵容出战，零封对手的次数要比较多，目前已经结束的比赛中蓝军6次零封对手，整体发挥的确更好一些。萨里合理的运用了自己的板凳阵容，这一点也被各方认可，同时对接下来的赛季也是有益的。在刚结束的欧联杯1/8决赛次回合的比赛中，切尔西5比0基辅迪纳摩，球队总比分8比0晋级，这也是切尔西本赛季最酣畅的一战，欧联杯这套半主力阵容的确更为稳健。

必须承认的是萨里本赛季在欧联杯的排兵布阵是很到位的，这样不仅仅能激活一些状态不稳的球员，也能让年轻球员更快的成长，奥多伊在杯赛的表现就极其出色。轮换阵容也可以让其他的主力球员得到休息的时间，双线征战才可能更多的赢球。欧联杯次回合的比赛中吉鲁上演帽子戏法也成为一等一的功臣，阿隆索传射建功的表现同样可以胜任随后联赛首发的位置，可以说这场比赛让切尔西有了双重的收获。

本赛季的英超6大豪门都在外战中取得了不错的成绩，继四强杀入欧冠8强之后，切尔西和阿森纳在欧联杯也顺利晋级8强，这也预示着欧战的赛场还会有更多精彩激烈的对决。欧冠的8强抽签曼城和热刺对战，利物浦对阵波尔图，曼城晋级的几率更大，红军也是好签，相比之下曼联碰巴萨晋级的几率极低。因为此前1/8决赛次回合的比赛中梅罗的表现极其出色，人们都渴望随后巴萨和尤文图斯对碰，加上梅西的作用，这个系列赛曼联基本是出局的几率比较大。

英超6强都欧战分心的同时，英超赛程也需要规避冷门的出现，本周末切尔西将客战埃弗顿，球队需要全力以赴的拿到3分，因为两队首次交战是0比0握手言和，本轮比赛球队需要更竭力和更果断，因为埃弗顿的防守也是很稳健的。目前蓝军队内的阿扎尔、若日尼奥、伊瓜因等球员都没有出战欧联杯客场比赛，佩德罗打了近20分钟的比赛，这些球员都可能首发出战太妃糖。此外本轮外战表现出色的威廉和吉鲁以及阿隆索能否在联赛中首发则是未知数，一切还要看主帅的安排，联赛客场的比赛必须全力以赴。

欧联杯首回合的比赛是吉鲁、威廉和奥多伊先后建功，次回合的比赛则是吉鲁、阿隆索和奥多伊先后进球，后者的确有长足的进步，联赛中也获得过替补登场的机会。必须承认的是蓝军能否拿下埃弗顿有一点也很关键，那就是一旦无法在上半场打破僵局的话，下半场派遣谁登场至关重要，启用状态好的球队是第一选择。

目前欧联杯射手榜上吉鲁已经打进9球，奥多伊4球，威廉3球，奥多伊是蓝军的未来，本赛季欧联杯的比赛中奥多伊的这4粒进球都是极其关键的。在刚结束的这场客场比赛中，奥多伊有2次射门，1次射正就打进1球，此外还送出1次助攻，传2次威胁球，6次过人，2次抢断1次成功，2次犯规，3次被犯规，41次传球的成功率为90.24%，对于年轻球员来说这样的表现的确是极佳的。

奥多伊之前也曾传出想加盟德甲豪门，这其中有两个原因，第一是更想打比赛，第二则是有进取心，他不想在替补席度过更多的时间。本赛季18岁的奥多伊为球队出场18次，获得8次首发机会，贡献5球，送出4次助攻。进取心加上出色的个人能力和发展空间，这员小将一定可以给予蓝军更多。