欧冠8强产生，英超四强都晋级了，这或许是欧冠抽签出来后人们无法预测到的结果，英超再度回到十年前在欧冠的强势期。如果说热刺是奇迹晋级的话，那么曼联就是神奇的再现，曼城的兵不血刃是预判得到的，但是利物浦客战拜仁一场定胜负则是最有悬念的一战，难得的是红军居然在客场3比1淘汰了拜仁。有趣的是英超三强淘汰了德甲三队，这一点也是令英超的支持者们很兴奋。目前8强中有英超4队，西甲只有巴萨，意甲是尤文，此外就是荷甲的阿贾克斯和葡超的波尔图，德甲和法甲的沉沦也的确令人嗟叹。

德甲球队上一次集体无缘8强是在2006年，所以利物浦这一战是令所有德甲球迷伤心的。不过对于红军来说却是利好的，克洛普尤其感觉痛快，因为当年他执教多特蒙德期间，拜仁是最大的克星，所以此役算是另类复仇了这个老对手。利物浦虽然近几个赛季比较低迷，甚至多个赛季无缘欧冠的比赛，但是历史数据显示球队外战从未输给过德国的球队，加上本场比赛红军16次碰德国球队的战绩是13胜3平。

本轮前两队近两交手都是红军笑到了最后，2001年8月欧洲超级杯拜仁2比3不敌利物浦，当时拜仁是作为欧冠冠军得主出战的，可惜输给了红军。欧冠交战是在1980-1981赛季的半决赛，利物浦主场0-0、客场1-1淘汰拜仁进决赛，1比0拿下皇马登顶，那是球队第三座欧冠奖杯。本赛季利物浦再度淘汰拜仁，或许也有可能最终夺冠。

展望利物浦本赛季的欧冠前景并不乐观，因为1/4决赛的抽签会遭遇更强的对手。目前的英超四强中最可能触及冠军的是曼城和利物浦，所以抽签的安排很可能再度让两强对碰，看看曼城是否能越过红军这座山。上赛季两大豪门也是在1/4决赛中相遇，曼城两回合1比2、0比3败给利物浦的比赛让瓜帅很是头疼，本赛季再度交战则会有更多的看点。两强碰面的结果就是两者只有一支球队晋级，曼联和热刺遭遇更强的对手的话则可能无缘4强，这样一来本赛季的欧冠得主就可能是其他非英超的四支球队，这其中巴萨和尤文图斯的机会会更多一些。

在刚结束的1/8决赛中C罗和梅西都是各自球队绝对的英雄，梅罗如果在决赛中相遇也会有更大的看点，所以接下来的抽签英超球队势必要直接碰面。本赛季利物浦和曼城联赛中两次碰面，红军主场0比0、客场1比2曼城，所以接下来如果再度碰面依旧会有各种可能。

除了曼城之外，利物浦还有可能遭遇的对手是巴萨或尤文图斯，C罗重新回到英超的赛场征战也是有看点的，不过让他重新回到老特拉福德更可能，所以利物浦可能遭遇的是巴萨。巴萨本赛季表现也不是很稳，首回合客战里昂也是0比0收场，次回合梅西的发挥依旧是关键，所以1/4决赛对阵利物浦的确是有一些危险的。克洛普上赛季带队杀入决赛被皇马拿下错失冠军，本赛季对阵同样是西甲豪门的巴萨也会乐于接受这样的挑战的。

目前的八强中波尔图和阿贾克斯都是其他球队希望遭遇的对手，不过曼城和利物浦是很难抽到好签的。不过对于傲气的克洛普来说，杀进8强之后不会惧怕任何对手，球队有上赛季的欧冠经验，在某些方面是优于曼城的。利物浦的不足的是太过于依赖萨拉赫，如果马内和菲尔米诺也无法发威的话，球队就有出现失分的情况。此外拿下拜仁一战范迪克也是绝对的关键，在这样的大战中后防大将传射建功的确很少见，所以接下来的比赛只要这员虎将不出现伤病和停赛处罚的话，球队就多了一柄利器。

萨拉赫在这场比赛中送出1次助攻，2次射门只有1次射正，传2次威胁球，7次过人，他的状态并没有达到最佳。马内本场打进2球可谓是高效率的一战，但是不是所有强强对话马内都能祭出这样的奇效的。菲尔米诺本赛季有伤病的情况出现，状态也会因此而下降，所以利物浦想筹谋霸业还需要寄望三核都持续高效才行。

本赛季利物浦在强强对话中失分的情况也不少，在红军1比1切尔西的比赛中，三核都颗粒无收，打进唯一进球的是替补登场的斯图里奇。马内那场比赛3次射门1次射正，萨拉赫4次射门2次射正，菲尔米诺2次射门1次射正。客场1比2曼城菲尔米诺打进一球，但是依旧被萨内绝杀，萨拉赫和马内持续低迷。这场比赛的数据略微好看一些，射门上7比9，射正5比4，但是依旧是输球了。

欧冠客场0比1那不勒斯，三核再度出战，因西涅第90分钟绝杀红军，利物浦射门4比14，射正0比5，这的确是灾难性的一战。客场1比2大巴黎，唯一进球是米尔纳点球罚进挽回颜面，这场比赛利物浦射门8比12，射正1比8，值得一提的是三核和范迪克都首发出战了这场比赛，结果依旧是输球。进入2月中旬后利物浦连续0比0平拜仁和曼联，欧冠的比赛三核都出场了，球队射门15比9，射正2比0，赐予对手低效数据的同时，占据主场之利的红军也没拿到三分的确很低效。

紧接着红军联赛客场0比0曼联，利物浦射门7比6，射正1比3，红魔半场就有三名伤员被换下场，利物浦却依旧在三核出战的情况下拿到1分，这场比赛范迪克也首发出战了。对阵拜仁的次回合的比赛范迪克是唯一的不同，和主场平局不同的是这员大将出场了，且有出色的表现。