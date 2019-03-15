欧冠8强产生之后，曼联接下来的对手引人注目，不过越过大巴黎的红魔的确不怕任何对手，新帅目前的欧冠战绩已经被各方看高了，并认为索帅可能带队杀入4强。即便球队近期客场0比2不敌阿森纳，索帅的支持者依旧看好他和球队续约。曼联新帅的优势面不仅仅是能掌控更衣室，有效的激活每一位球员的能量，更为重要的是他和曼联副主席伍德沃德的关系也极好，甚至每天都有聊天，这显然是其他任何主帅所不能及的一面。也是因为索帅和曼联内部的人员很熟悉，所以得到的更多的是鼎力支持，加上他执教期间的骄人战绩等于是救曼联于水火，所以也得到了各方的认可。

目前齐达内回到皇马，曼联最想得到的主帅也无可能，而目前赋闲在家的名帅也不多，所以接下来索帅留任是为必然。俱乐部高层除了希望红魔在欧冠更进一步外，还寄望在联赛中重新回到前四的位置。球队随后的赛程相对要好一些，足总杯客战狼队，随后联赛对阵沃特福德和狼队以及西汉姆，如果主帅能率队拿下这几个对手的话，如果争四对手会出现意外失分的情况，红魔自然重返前四。

即便曼联随后有连续三场恶战，红魔要先后对阵埃弗顿、曼城和切尔西，但是能在对阵弱旅的比赛中稳定赢球，球队还是有可能达到联赛的预期目标的。目前的曼联除了打好每一场比赛外，还要找到球队需要加强的位置，因为无论是索帅留任，还是其他主帅到来都需要进一步的在今夏加固阵容。

从近期的传闻来看曼联和库蒂尼奥扯上了关系，因为后者在巴萨很失意，重返英超的话势必是想回到豪门球队中，二进宫回到利物浦的可能性不大，所以选择曼联也是可能的。虽然库蒂尼奥的能力是众所周知的，但是无奈索帅更喜欢的是多特蒙德的桑乔。如果这个传闻属实的话，索帅的确是想开启自己的新王朝，他将更多的启用年轻球员，避免产生更衣室的矛盾，桑切斯大笔资金加盟曼联的效率的确令人失望，所以球队不想重蹈覆辙。

理性的来看这样的做法也是正确的，何况桑乔还是英格兰球员，在本土球员匮乏的现在能纳入这样有潜力的球员的确是上佳人选，而且他所擅长的位置也是红魔需要补强的比分。传闻中曼联方面为桑乔开出8000万镑的转会费，不过多特蒙德却希望悍将在大黄蜂的阵营，所以这笔交易还需要多方努力才可能实现。去年10月多特蒙和桑乔续约至2022年，这也让证明这笔引援很难。

桑乔上赛季为多特蒙德出场12次，贡献1球，送出4次助攻。本赛季6次联赛中6次替补出场就有打进1球，送出5次助攻的数据，出场中奉献1球5助攻的数据，这现任是高效率的板凳奇兵。续约也是一种肯定，所以桑乔对于多特蒙德对自己的赏识应该也是很感恩的，所以让他今夏离开的确有需要一个过程。

目前曼联右边锋的位置上一直没有主帅认定的绝对首发球员，很多球员经过尝试都没有赢得主帅的认可，所以这个位置是今夏引援的重点。桑乔在多特蒙德上佳表现曾让很多英超得不到主力的年轻球员心动，并想效仿他到德甲征战，所以这员小将的确是有能力和得到验证的。

有趣的合适桑乔曾是曼城阵中一员，只是瓜帅将他排除在一线队大名单之外，小将才决意离开到德甲闯荡，如果曼联真的引入这员大将的话，那么未来的曼彻斯特德比战就有一个新的焦点人物，不知道到时候瓜帅作何感想。目前的英超豪门中有许多球员都需要面对旧主，斯特林和德布劳内等球员都需要经历这些比赛。不过必须提及的是曼城和曼联无交易，所以桑乔再度回到英超加盟到德比对手阵营也会引发曼城上下的不满，小将也需要承担更多的压力。

桑乔是2015年从沃特福德转会曼城的，2017年18岁的英格兰前锋做出了一次抉择，加盟多特蒙德之后，上赛季多4比0勒沃库森的比赛中桑乔打进自己职业生涯处子球，并送出2次助攻，球队4零封对手。桑乔在多特效力期间的出色表现已经得到认可，且超越了此前在这个位置的登贝莱，所以让小将放弃多特重返英超的可能性的确不大。

从近几个赛季的英超走势来看，豪门球队新帅入主都需要有多引援上的支持，放弃一些此前有功绩且年长的球员也是必要的，这样做更利于球员的发展。欧冠客战大巴黎索帅启用了年轻球员，小将们的表现也不错，所以曼联想引入桑乔的确不是空穴来风了，更可能是红魔将开启大黄蜂式的年轻态模式，而一旦真的完成桑乔的转会就能证明曼联高层多索帅的支持度够大，开启青春风暴也就是必然的了。在曼联的支持者内心都寄望开启第二次的92黄金一代，年轻球员的启用自然可能如愿。



