周中的欧冠有两场震撼人心的比赛，尤文3比0淘汰马竞，曼城主场7比0横扫沙尔克04。因为尤文首回合客场0比2输球，次回合晋级的难度极大，但是最终球队凭借C罗的帽子戏法晋级，西蒙尼品尝了失利的滋味，赛后更多的人们认为尤文可能是本赛季欧冠的王者。和尤文相比曼城客场3比2沙尔克，回到主场7比0酣胜晋级，虽然强势如虹，但是论及夺冠却被排在尤文之后，因为欧冠最终笑傲的球队基本都会遭遇一些阻力之后登顶，而曼城一路比较顺，更为重要的是球队大胜很明显是有一些败人品。

曼城本赛季在国内杯赛和联赛中数次大胜对手，本赛季开启的2018年的赛程中欧冠大胜过矿工，联赛中大比分赢过南安普顿、哈德斯和加迪夫城以及伯恩利。但是进入11月之后则基本都是1球和2球之差赢球，也有4场比赛失分。进入2019年之后只是在国内杯赛对阵低级别联赛的球队和英超的弱旅的时候大胜过三场比赛，之后就是6球复仇切尔西。不过必须承认的是这场酣胜过后，除了足总杯纽波特郡4比1赢球外，其余比赛中1球之差赢球的有3场，联赛杯决赛也是靠着点球大战才夺冠，这也说明球队酣胜后是有后遗症的。

在出战沙尔克之前，球队在主场3比1拿下沃特福德，一粒越位进球洞穿了了对手的球门，赛后备受质疑。本轮欧冠第一粒进球依旧是点球命中，曼城除了进攻球员效率高之外，这幸运指数也是极高的。同时开场的尤文开始也有一粒进球，但是被吹掉了，上周末联赛中切尔西对阵狼队两粒点球被裁判忽略不计，球队只能接受一场平局，很显然曼城的确是受到眷顾的球队。

也许就是基于这一点人们更看好逆袭晋级的尤文图斯，C罗的三球更具含金量，且是在如此大的压力下打进的。球队经过这场比赛也会更加锐利，更为重要的是尤文的防守端在次回合的比赛中也做得很到位，所以限制了格列兹曼和莫拉塔的发挥。曼城首次对阵沙尔克的进球功臣是阿奎罗先拔头筹，萨内替补登场续命，末尾斯特林绝杀，球队拿到3粒客场进球回到主场等待沙尔克的到来。那场比赛送出助攻的是席尔瓦和埃德森的长传球以及斯特林制造点球，这三人功不可没。

次回合的比赛瓜帅重用萨内，让他首发出战，此外还有此前建功的阿奎罗和斯特林，这三名强人加上总能助攻的席尔瓦就是三分的绝佳配置。第一粒进球是贝纳尔多制造点球，阿奎罗再度准确命中。这之后斯特林助攻曼城大腿梅开二度，第三球是萨内接津琴科直传球单刀破门，弑杀旧主已经成为了习惯。

上半场3球领先已经将总比分扩大为6比2，对手也知道基本是宣告出局了，没想到曼城还要进行屠杀，这一点也太过于残忍。下半场开场不久萨内斜传球助攻斯特林扩大比分，之后低传助攻贝纳尔多、福登各入一球，末尾贝纳尔多助攻再度替补出战的热苏斯锁定了胜局，前者也是两次助攻加制造点球，可以说阿奎罗和萨内之外的第三功臣。

这场比赛最关键的上半场的3粒进球，这样的强势等于半场就定格了比赛，不过不是每一场欧冠都可能有这样的美妙开局的。全场比赛曼城射门15比2，射正11比1，角球3比1，关键传球14比1，控球率72%比28%。必须承认的是球队的强势只能让接下来的对手更加留心，针对性和部署上也会做得更好，这样反而会增加球队随后晋级的难度。

所幸的是奥塔门迪和费尔南迪尼奥本场停赛，随后则可以出战，德布劳内是否能赶上1/4决赛还需要随后确定。萨内本场比赛2次射正1次射正具进球了，还送3次助攻，传3次威胁球，6次过人，的确是个人本赛季最好数据了。小将津琴科传2次威胁球，送出1次助攻，4次抢断3次成功。福登替补出战26分钟2次射门都射正打进1球，3次过人。曼城年轻储备的发挥也是令其他球队羡慕的，加上京多安和贝纳尔多的稳健和无私属性，曼城的确有更多的优势，只是太喜欢败人品的大胜令很多人不看好。