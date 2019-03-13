欧冠八分之一决赛次回合曼城将主场迎战沙尔克04，因为首回合球队客场3比2拿下德甲劲旅，所以这场比赛也被认为是无悬念的，不过按照上周欧冠爆冷的走势，本轮比赛也同样需要防冷门的出现。瓜帅近期一直给球队解压，先是表示球队即便最终无法拿到联赛冠军，也不会认为球员们不努力。欧冠开启前又再度表示曼城在欧冠还需要20年到30年的时间的努力，即便本赛季夺冠也只是起步，因为和其他豪门相比只是成功了一次而已。这显然是解压的话，同时也给球迷吃了定心丸，因为之前传出瓜帅随后可能入主尤文担当主帅，所以选择在大战前再度发声辟谣。

瓜帅入主曼城前就被提前曝光，这也导致球队内部出现了一些问题，所以他很不喜欢赛季中出现任何传闻。事实上曼城本赛季在欧冠争冠是最佳时机，因为利物浦更想在联赛有所斩获，而且红军本轮就对阵强大的拜仁，出局的可能性极高。在英超两强已经晋级8强之后，本周中的两场比赛极其可能有一支英超豪门出局，曼城爆冷出局的几率极小，所以很可能最终杀入决赛。

本赛季皇马早早出局，球队近日宣布齐达内回归，这位带领皇马连续三个赛季夺得欧冠的功勋主帅再度拿起皇马的教鞭，可以力证球队高层对欧冠的渴望，下赛季欧冠争冠又要多一个更有力的竞争者。本赛季大巴黎在内马尔伤停的情况下也出局了，曼城的确可以更接近冠军奖杯。而如果错过了本赛季，恐怕曼城上下还需要等待更多个赛季才能如愿。

如瓜帅所说曼城在欧冠是菜鸟球队，但是瓜帅此前曾数次带领巴萨夺冠，他可是绝对的大师，所以有他运筹帷幄曼城也极其可能如愿。回看曼城近期的战绩，曼城在主场3比1沃特福德后，球队取得各项赛事的9连胜，，联赛6连胜，这显然是一个稳定且高效的时期，对于欧冠的比拼也是利好的。

巧合的是上轮联赛中曼城和切尔西一样遭遇了对手的全线防守，沃特福德在禁区里有11名球员，这一点也导致了曼城很难在狭小的空间内斩获进球，斯特林的第一粒进球的确是越位了，但是随后球队还是打进了2球，这说明在面对密集防守的时候曼城有更多的办法。切尔西对阵的狼队采用相同的方式不仅仅防住了蓝军，还伺机打进了1球，末尾蓝军也仅仅是依靠阿扎尔的进球才拿到1分。虽然萨里是处子赛季，不能和已经执教曼城两个多赛季的瓜帅相比，但是必须承认的是两人的能力上还是有一些高低的，此外阵容的厚度也不同，临场应变上瓜帅更高明。

曼城的运气也不错，这一点不是瓜帅否定就能定论的。首回合战沙尔克04的比赛中奥塔门迪在第68分钟吃到第二张黄牌下场，本场也将缺席比赛，这一点倒是需要瓜帅费心安排。那场比赛曼城第18分钟进球，当时萨内传球席尔瓦，后者助攻阿奎罗破门。20分钟后曼城球员手球送点球，上半场末尾费尔南迪尼奥送点球点大礼，导致球队半场1比2落后。

正是因为比分从领先到落后，奥塔门迪的动作比较大，因而被罚下场，这样的局面很多情况下是少一人作战的球队输球，但是曼城却及时的打进了第二粒进球。萨内利用个人能力利用定位球直接攻破了老东家的大门，他和斯特林一样都是近两场最为关键的一员，本场比赛还需要派遣萨内出战旧主。斯特林在第90分钟的进球对于次回合是极其有利的，当时埃德森长传球导致奥奇普卡追高球的时候意外倒地，斯特林抓住这样的时机单刀破门，这一球很是霸气和及时。

通过对首回合的回眸可以看出两队出错的次数都很多，这也说明欧冠的压力造成了两队球员都比较紧张，防守上的不足的确需要曼城球员摒弃掉才可能晋级。因为本轮要是敢于送给对手一粒客场进球，局面就将变得微妙，如果对手打进两球的话就可以逆转晋级了。虽然曼城近期连胜，但是9场比赛中只有2场比赛是2比0和6比0零封对手的，另外2场无失球的比赛都是1比0小胜对手，其余的5场比赛则都有失球，这也说明球队的防线有一些不稳。