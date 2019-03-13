齐达内二进宫拿起皇马的教鞭，这样的决定是被多数人看好的，同时敬佩齐祖的智谋，因为这一次转身离开再度回归之后，不仅仅有了更多的引援资金，还可以适度的清理一些球员，这双向的利好对于之后长时间掌控球队也是有利的。不过有人欢喜有人忧，齐祖回归就传出他想要切尔西的阿扎尔和坎特，这对于未来两个转会窗可能被禁止引援的切尔西来说的确是巨大的打击。

阿扎尔曾经陷入转会传闻中，并公开表示即便齐祖不是皇马主帅，自己也有意愿成为银河战舰的一员，但是随后就不谈未来，并坦诚自己已经作出了决定，而齐祖再度回到皇马则可能引发第二次风波，阿扎尔或许会重燃离队的决心。此前阿扎尔说自己已经作出了决定其实也是有两种可能的，一天没有完成续约就有可能离开，而从本赛季比利时人对于切尔西的关键性来看，球队的确无法失去他，所以今夏也可能被强留在队中，帮助球队度过无法引援的困境。

上轮对阵狼队就是阿扎尔末尾的进球帮助球队拿到一场平局，萨里赛后对阿扎尔也是赞不绝口，就连狼队主帅也很是叹服，所以切尔西是会不顾一切的挽留阿扎尔。齐祖回到皇马不可能再度拥有C罗，中场部分球员老化也需要补充，阿扎尔和坎特是攻防两端的大将，如果真能拥有必定会更快速的重新夺回联赛和欧冠的奖杯。

齐达内之前对于引援没有绝对的话语权，这次回归则会有决策权，这样的话尽可能的引入切尔西双王是为必然。坎特和切尔西还有较长的合约，他也很安定于伦敦的生活，这个强援的难度要大于阿扎尔。坎特是切尔西近两个赛季的最佳球员，还是16/17赛季的英超最佳球员，不过萨里对于他的使用令很多人不满，坎特本人却没有公开表示过不满意，他只是在新的位置上更多的努力。

巧合的是对阵狼队一战，在落后一球却无法打破铁桶阵的关键时刻，萨里第一次变阵4231，并且让奇克和坎特搭档双后腰，后者也是萨里入住之后第一次出现在后腰的位置，这样变化后末尾威廉也助攻阿扎尔破门。可以确定的是这样的变化是有收获的，遗憾的是萨里赛后明确表示这是尝试和救急，并不代表随后会彻底变阵。主帅的固执是一把双刃剑，坚持自我自然没错，可外界的呼声和目前战绩也都可能让主帅备受质疑，一旦这员大将离队那才是切尔西最大的不利。

目前外媒透露切尔西给阿扎尔的估价大约在1亿英镑左右，齐达内真的想要阿扎尔自然会满足切尔西的要求，所以赛季结束后就看切尔西高层能否割爱了，因为如果强留的话，一年后就将自由转会离开。本赛季切尔西的目标是欧冠资格，欧联杯也有望力证一座冠军奖杯，不过如果真能拥有下赛季的欧冠资格，目前的阵容的确无法保证球队在下赛季兼顾联赛和欧冠的比赛，所以切尔西绝对不能减员，而是要有更强援加盟才行。

无论今夏发生什么情况，切尔西都必须先做好本赛季的工作，取得更多的胜局是第一位的，萨里在本赛季结束的赛后言论基本都是相近的，多数会说球员发挥不好。此外就是如果球员无球跑动更多一些，若日尼奥一脚出球就可能制造杀机，很明显萨里还是在指其他球员无法让若日尼奥发挥自己的优势面，而丝毫不会意识到自己单后腰的漏洞和无力导致球队无法拿下能致胜的比赛。即便是本轮建功的阿扎尔，也被主帅认为该增加无球跑动的次数。

近期奇克和奥多伊替补登场的机会增多，尤其是在比分落后的情况下登场，这一点主帅做的的确不错。刚结束的联赛中，奥多伊出场29分钟，传1次威胁球，1次过人,1次犯规和被犯规，18次传球的成功率72.22%。奇克出场34分钟，2次射门1次射正，传2次威胁球，3次过人，1次被犯规，25次传球的成功率是84%。

切尔西在刚结束的比赛末尾变阵后埃莫森得球传给奇克，后者和吕迪格以及路易斯传球配合后，后者选择长传球找到队友可惜没能成功，但是球权依旧在蓝军手里。随后埃莫森斜传球找到替补登场的威廉形成威胁。之后阿兹皮利奎塔得球后分给中路的阿扎尔，之后队友传中球被解围，但是依旧被威廉持球继续进攻，这次巴西人杀到底线后选择传给接应的阿扎尔，比利时人就利用浙西机会远射得手。

进球后威廉很活跃，他先后利用挑传和突破来为球队制造更多射门机会，奇克就接威廉传球施压对手，可惜未能得手。切尔西的这粒进球较晚，随后没有更多的时间反超比分，但是威廉和两位新星在短短的时间制造的威胁是必须认可的，更为重要的还是威廉和阿扎尔的化学效应。