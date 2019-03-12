刚结束的英超争霸中热刺、切尔西和曼联相继失分，这也让赢球的曼城、利物浦和阿森纳扩大了领先优势。目前曼城和利物浦积74分和73分，曼城比第三的热刺多13分，很显然两强已经扩大了和争冠集团的积分优势。不过这样一来争四大战也就更加激烈了。曼联0:2不敌阿森纳之后其实等于落到了第6，因为切尔西本轮平局后，一旦在补赛中赢球就将和第四的阿森纳同分，而目前积58分钟的红魔自然落到5强身后。

索帅中途拿起曼联教鞭至今的18场比赛只输了两场，上一次输球是欧冠1/8决赛首回合0比2不敌大巴黎，再就是本轮被阿森纳2比0拿下，两场败仗都是相同的比分输球，索帅的确该好好反思。不过因为近期球队遭遇大面积的伤停，所以输球也不会影响曼联和主帅续约。索帅需要的是打好剩下的所有比赛，下赛季的欧冠资格很重要。

回看索帅执教曼联的战绩，开始的8连胜中有2场强强对话，球队客场1比0热刺，足总杯客场3比1阿森纳。随后主场被伯恩利逼成2比2平，之后主场输给大巴，联赛0比0利物浦。令主帅没有想到的是这之后球队迎来三连胜的关键时期却在客场0比2输给枪手，这是索帅执教红魔之后的第一场联赛败仗，因为随后的赛程中还有连续对阵曼城和切尔西的两场大战，所以球队争4的形势不乐观。

曼联对阵阿森纳的这场比赛是很关键的，可惜的是一向稳健的德赫亚对第一粒失球的判断有失水准，不过丢一球并不能左右赛果，随后的比赛中曼联没能进球则是问题的根源。卢卡库上一场比赛客战大巴黎表现十分出色，但是本场比赛却再度被打回了原形，他屡失良机导致球队最终被零封。主帅针对大巴黎的战术部署是得当的，但是对阵阿森纳却是针对性不足。

球队的第二粒失球是弗雷德送点，奥巴梅扬罚进，从表面上看是球员犯错，而实际上却是进攻端无法破门，防线的压力不断增多就可能失球或犯错。全场比赛的数据显示阿森纳射门14比14，射正3比4，但是阿森纳打进2球，曼联却是3次击中门框，除了运气不济外，球员把握机会的能力偏弱也是事实。其他数据显示阿森纳角球5比2，任意球18比12，控球率反而是曼联略占优势，这同样说明比赛中不是没有机会，而是错失了一些良机。

因为缺席了欧冠的比赛，博格巴应该是体能极其充沛的成员，但是本场比赛中的他依旧很无力，全场比赛他有2次射门1次射正，传1次威胁球，1次过人，5次犯规、4次被犯规，45次传球的成功率82.22%。只传出一次威胁球也说明对手对他的布防是到位的，限制了他的发挥，其他球员则会更无力。卢卡库有4次射正2次射正，1次过人、1次解围、1次犯规和1次抢断的数据，26次传球成功率只有61.54%。事实证明卢卡库不是独当一面的大战型球员，他只能在集体发挥都不错的情况下进球，却很难在其他球员受困的时候站出来解围问题。

这场比赛中卢卡库第一次触球就出现了停球失误的情况，从而导致皮球出界。失球前就是卢卡库在中场争抢时犯规，对手拿球继续进攻，科斯切尔尼将球传给左边路的拉卡泽特，后者直传球直接找到扎卡，这一脚冷射让德赫亚都愣神了。不过这之前曼联门神已经作出三次扑救了，这也说明开场阶段曼联球门附近危机不断，而球队并没有更多的威胁对手的球门。失球后卢卡库再度得球选择挑传到禁区内，可惜的是这次传球被对手门将没收。

博格巴和卢卡库的第一次连线是在第19分钟的时候，博格巴接球后选择传中到前点，但是被防守球员顶出来，随后弗雷德在外援的射门也偏出了立柱。博格巴随后接斯莫林传球，自己尝试了一次抽射再度被门将没收。曼联之后有两次定位球的机会都没有真正威胁到球门，长时间无法攻门后博格巴想和拉什福德连线，可惜的后者传球居然传出了底线，相信博格巴内心也会觉得队友哪个都不靠谱，因为本场的失误的确有点多。上半场末尾阶段曼联频繁获得定位球和角球机会，博格巴和卢卡库也是使出了浑身解数，可惜的是都没能破门。

下半场一上来博格巴和卢卡库形成配合，可惜还是被防守球员化解危机。和德赫亚出错失球相比阿森纳门将莱诺极其的稳健，即便随后曼联多名球员选择得机会就起脚射门，但是都是无功而返。曼联随后获得一次反击机会，卢卡库和队友传球配合，最后将球交给博格巴，后者得球后被对手解围，连续的进攻再度被中断，曼联很难有流畅的配合。

在丢了第二球之后卢卡库在一次反击机会中选择自己远射仍被解围，更可笑的是博格巴随后接马蒂奇传球遭遇严防却放倒了扎卡，吃到黄牌的居然是曼联中场核心。必须承认的是阿森纳在下半场的防守做的很好，所以即便赢得了一些机会曼联也始终无法扭转败局。