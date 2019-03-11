本轮英超热刺输球，曼城和利物浦都全取了三分，曼联还要和阿森纳直接碰面，如此好的机会切尔西理所当然应该在主场拿下狼队。可惜的是蓝军一直久攻不下，随后还是先失一球的情况下末尾才扳平了比分拿到了一分，切尔西建队114年的生日就这样度过了，看台上的魔兽德罗巴不知道作何感想，切尔西想要在赛季末拿到欧冠资格依旧很悬。

虽然不支持切尔西不断的换帅，但是对于萨里的排兵布阵真的难以恭维，本场比赛伤停补时阶段助攻阿扎尔破门的正是威廉，而这员大将是在第72分钟才替换若日尼奥登场的。虽然萨里只给了巴西人很少的时间，但是他还在登场19分钟后帮助球队拿到了1分，这样的大将为什么不能连场出战，即便不能连续首发，也该在下半场第一时间换上，或是在球队失球后迅速的将他派上场。必须承认的萨里不仅仅在首发的安排上出现了问题，还在临场换上人棋差一招。

切尔西是在第56分钟被对手反击得手的，当时迪奥戈和希门尼斯反击中连续配合撕开了蓝军的防线，最后迪奥戈的射门打在了阿斯皮利奎塔腿上偏转入网。面对这样的折射门将凯帕也是鞭长莫及，而一向以稳健著称的切尔西队长也被迫的帮助了对手，切尔西防线依旧是最不稳定的一个点。除了防线的不稳，久攻不下也是本赛季切尔西的缩影，零进球的场次也有一些多。球队先后在足总杯主场0比2曼联，联赛客场0比6曼城、0比4伯恩茅斯、0比2阿森纳、0比1热刺、0比0南安普顿、0比1莱斯特城、0比0西汉姆，主场0比0埃佛顿。球队本赛季主场的比赛只有两场是零进球的，多数是客场哑火，但是不可否认的是主场险平狼队也是让人们失望的一战。

值得一提的是切尔西和狼队首次碰面是客场1比2不敌对手，本轮是想复仇，但是差点被对手双杀，萨里针对同一对手的针对性也不足。英超是必须轮换阵容和变阵的，这其中如何轮换也是很关键的。周中欧联杯的比赛是在主场，3粒进球分别是佩德罗、威廉和奥多伊，第一球是吉鲁和佩德罗的配合后者破门。下半场威廉定位球直接破门，第三球是佩德罗和奇克的配合，后者助攻奥多伊破门。但是本轮比赛这几位参与进球的球员只有佩德罗是首发了，其他球员则坐板凳。佩刀在失去这些左膀右臂之后也没了威力，反而是伊瓜因屡屡射门未果，很明显这是主帅判断错误导致的。

事实上当球队连续两场比赛都是主场作战的话，首发是不需要大变的，主帅应该启用上一场表现更好的球员，比分落后或打不开局面的话下半场第一时间换上的应该是吉鲁和威廉，这样的话或许能更早的改变场上的局面。佩德罗本赛季遭遇过伤病，一旦无法发挥作用的话，更该让威廉早早登场才对。

本来坎特回到后腰位置可以更好的让进攻端更多投入到进攻中，因为他可以保证后防线不会被对手所利用，不过萨里一直坚持不是若日尼奥就是科瓦契奇坐镇后卫位置，所以切尔西这个位置的优势无限度的被弱化，铁桶阵更难以攻破了。威廉不仅仅有实力左右局面，还有定位球神功，所以人们责怪萨里没有第一时间换上蓝军大腿也是正确的。

威廉本场登场后有2次射门1次射正，传3次威胁球，送出1次助攻，此外还有2次过人，18次传球的成功率是百分百，相信萨里看了这个数据也会后悔没有更早的让他登场。佩德罗本场登场61分钟有1次射门且射正，传3次威胁球。若日尼奥有2次抢断，1次过人，1次被犯规，100次传球的成功率是86.00%。奇克是萨里的第一个换人，这位小将登场34分钟有2次射门1次射正，传2次威胁球，3次过人，表现也不错，不过在和队友的默契度和个人能力以及经验上是不及威廉的。如果主帅头两个换人是吉鲁和威廉的话，或许效果会更好。

阿扎尔本场多数时间是孤掌难鸣，因为威廉和阿隆索都没有首发，一些传球配合没能打出来，自然无法攻破铁桶阵。本场比赛阿扎尔只有1次射门就进球了，传2次威胁球，9次过人，1次抢断成功，5次被犯规，74次传球的成功率85.14%。下半场和威廉的配合也有限，但是凭借彼此的化学效应威廉还是给阿扎尔送出1次妙传，换个人未必能达到这样的效果。

本场比赛的上半场数据显示，切尔西射门5比0，射正1比0，角球4比0，任意球5比3，威胁对手球门的次数的确是有限的。下半场切尔西射门17比2，射正5比1，角球9比0，任意球8比5，如果上下半场调换一下的话，一切都会不同，所以看了比赛的人们一致的感受是为什么不这样打狼队，尤其是做出第二个换人调整之后的方式更有针对性。

值得一提的是狼队此前主场2比1逆转切尔西的比赛中的第一粒进球是乌龙球，球队的科迪头球送大礼，奇克接阿扎尔的传球起脚射门造成对手送分。但是下半场狼队吉布斯怀特利用直传助攻希门尼斯破门，克里斯滕森拦截落空又封堵不及是罪人。狼队随后利用威廉的失误，穆蒂尼奥抢断成功后将球交给多尔蒂，后者助攻迪奥戈逆转比赛。本场比赛迪奥戈再度攻破蓝军球门，也算是一个小克星。

上一次对阵的狼队的首发出场的克里斯滕森、阿隆索、小法、威廉、奇克、莫拉塔本场被路易斯、埃莫森、若日尼奥、科瓦契奇、佩德罗、伊瓜因取代，虽然人数变化蛮多的，但是抛开阿扎尔伤停补时的进球，赛果倒是一致的。当时的那场比赛是联赛第15轮，现在进行到第30轮，切尔西主帅依旧无法把控球队，并带来更多不同的部署，所以蓝军本赛季的前景依旧是不乐观的。接下来球队要打欧联杯客战基辅迪纳摩的比赛，随后回到联赛要对阵埃弗顿，这个对手最难缠，首次交战是0比0收场，所以这场比赛依旧要考验萨里的布阵和核心球员们的发挥。