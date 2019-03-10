本轮英超率先开战的是热刺和曼城，前者客场1比2不敌南安普顿有可能在随后让出第三的位置，曼城主场3比1拿下沃特福德继续领跑英超的同时在给利物浦施压，红军随后的联赛不能再度失分。因为本轮曼联和阿森死磕，切尔西对阵狼队的比赛也是至关重要的，蓝军必须抓住这个机会缩小和前列的分差。

曼城对阵沃特福德的比赛中是斯特林上演帽子戏法，小快灵的出色发挥的确令球队轻松过关，因为下周中有欧冠次回合的比赛，所以可以兵不血刃的拿下对手有利于球队随后的大战。斯特林的三粒进球分别在第46、50、59分钟打进，曼城用60分钟就锁定胜局了，这一点也优于其他英超争冠集团的球队。

沃特福德本轮比赛前排名联赛第8，联赛29轮取得12胜7平10负的战绩，该队曾在主场2比1拿下热刺，本赛季第一次对阵曼城是1比2输球，那场比赛进球的是萨内和马赫雷斯。本轮比赛萨内第64分钟替补登场有2次射门，1次过人和1次抢断以及1次被犯规。马赫雷斯打满全场有1次射门，1次助攻，传3次威胁球，5次过人，1次犯规、2次被犯规，63次传球的成功率为82.54%，后者近期的表现的确优于赛季初，两次对阵沃特福德打进1球，送出2次助攻，用渐入佳境来形容他很合适，曼城赛季末的赛程也需要他发挥威力。

沃特福德两次对阵曼城都有一粒进球，首次交战杜库雷打进1球，本轮比赛则是迪尼助攻德乌洛费乌单刀破门，可惜这一球只是挽回颜面的进球。有趣的是曼城两次对阵沃特福德都是40分钟后才能破门，首次交战是第40分钟先拔头筹，本轮比赛则是下半场开启40秒斩获进球，对手的严防能撑过上半场的确也不错了。不过斯特林本轮的第一粒进球也成为赛后争议的焦点，因为这球的确有越位嫌疑，但是裁判却判罚有效。

这粒进球是京多安直传找到阿奎罗，后者射门被扬马特铲球后打在斯特林腿上入网，边裁示意越位，但是主裁却有异议，并在商量之后改判为进球有效，而事实这球是越位了，所以曼城赢球是得到了裁判的照顾，因而被认为胜之不武。曼城的第二粒进球是席尔瓦和马赫雷斯的配合，后者传中助攻斯特林空门得手，第三球是席尔瓦直传球助攻斯特林锁定胜局。

这粒越位球成为赛后热点，斯特林的帽子戏法的功劳被忽略，很多人都在奇怪为什么裁判会在斯特林的身上屡屡出错，并让小快灵多次受益。本赛季欧冠小组赛第四日的比赛中，曼城6比0大胜矿工，曼城的第二粒进球是点球，但是慢镜头显示斯特林禁区左侧假摔倒地很是明显，即便矿工球员都纷纷抗议，主裁还是判罚了点球。曼城因此在第24分钟取得了2球领先的优势，为了这次很明显的假摔造点赛后各方声讨斯特林行为可耻，虽然小快灵向主裁道歉依旧没能很快平息质疑。本轮比赛越位球再度获益，斯特林再成焦点，不过对于经常因此获益的曼城来说承受这点压力没问题。

个人认为后面两粒进球都是很精彩的，忽略一次错判也是可以的，不过人们如何看待斯特林是无法改变的，下周中的欧冠寄望队内核心可以继续竭力拿下沙尔克晋级8强。本场比赛斯特林只打了64分钟的比赛，5次射门3次射正全部转化为进球，传1次威胁球，2次过人，38次传球的成功率97.37%。本赛季目前的英超射手榜上阿奎罗打进18球位列第一，其中有两2粒点球，斯特林打进15球位列第五没有点球，所以说两大悍将的进球效率是很接近的。必须承认的是斯特林一球决定胜局的时候比较，因此更为关键，只是在争议点上也比队友多一些。

斯特林无疑是一位很聪明的球员，在球场上也总能制造惊喜，但是小聪明还算了吧，如欧冠那样的假摔获得点球其实是增加负面点，不过本轮比赛更多的还是裁判的问题。有人认为斯特林有自带的欺骗系统，他的速度也极快，极其可能给误导裁判的判罚，这一点倒是真实存在的。

曼城上一次对阵沃特福德的首发是埃德森、沃克尔、孔帕尼、斯通斯、德尔夫、贝尔纳多、费尔南迪尼奥、席尔瓦、马赫雷斯、热苏斯、萨内。本场比赛奥塔门迪、津琴科、京多安、阿奎罗、斯特林取代斯通斯、德尔夫、费尔南迪尼奥、热苏斯、萨内首发出战，后者替补出战没有消耗太多体能，的确可以更好的备战欧冠对阵沙尔克04的比赛，斯特林早早被换下同样是为欧冠留力。